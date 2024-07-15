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布局北美市場 華航繼西雅圖下一航點鎖定這一區

記者周湘芸／西雅圖即時報導
中華航空台北-西雅圖航線睽違16年再度復航，今於西雅圖當地慶祝儀式。（記者周湘芸／攝影）
中華航空台北-西雅圖航線睽違16年再度復航，今於西雅圖當地慶祝儀式。（記者周湘芸／攝影）

中華航空台北-西雅圖航線睽違16年再度復航，首發CI022班機於台灣時間14日晚間11點30分從台北出發，15日上午約10點落地西雅圖機場。華航總經理高星潢於西雅圖當地慶祝儀式表示，繼西雅圖航線後，接下來若運能增加，將繼續在美國布局，下一步可能評估於東北角或往南邊增設航點。

繼飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，西雅圖成為華航在北美的第6個直飛據點。事實上，華航早在2006年就曾以4個引擎的A340機型執飛此航線，較為耗油，加上油價飆漲，2008年即暫停航線，此次以A350-900客機執飛，除了機上設備較新，航行時間也能較過去節省30分鐘左右。

華航台北-西雅圖首航CI022班機於台灣時間15日上午約10點落地，西雅圖機場也準備灑水及慶祝儀式，西雅圖機場公司專委Sam Cho、華盛頓州眾議員Mia Gregerson、西雅圖台北經濟文化辦事處(TECO) 處長甄國清皆到場祝賀。

高星潢表示，西雅圖位處美國西北角，地理位置佳，飛往各地都不會走回頭路，轉機可以省下很多時間，首航航班就有45、50%為轉機客。他也說，西雅圖以科技、文化及商業聞名，還有很好的自然資源，對遊客來說是一大觀光亮點，希望透過直飛航線將這些景點介紹給台灣旅客，也希望西雅圖政府多推廣台灣觀光景點，達成雙贏局面。

高星潢指出，去年華航開航台北-布拉格航線布局歐洲航點，現在歐洲東南西北都布局的差不多，接下來就看運能能否增加，繼續在美國發展。他進一步指出，美國現在有西雅圖這個西北角航點，下一步就會評估東北角或往南邊，整體布局目的就是希望方便旅客進出，因為並非所有美國旅客都離舊金山、洛杉磯近。

由於目前有長榮航空、達美航空及接下來即將開航的星宇航空競爭此航線，被問到是否會有削價競爭，高星潢認為，價格是留給市場供給需求面決定，若供不應求就不會有削價競爭狀況。

甄國清也說，華航時隔16年再度復飛台北-西雅圖航線，僑界都非常高興，開航後不僅能帶動旅客連結，也讓台灣與美國西北區有更多連結。西雅圖有許多高科技產業總部，未來也希望有更多交流跟機會。

華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委Sam Cho（右一）、華盛頓州眾議...
華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委Sam Cho（右一）、華盛頓州眾議員Mia Gregerson（左二）、西雅圖台北經濟文化辦事處(TECO) 處長甄國清（右三）皆出席慶祝儀式。（記者周湘芸／攝影）
西雅圖位處美國西北角，地理位置佳，不少旅客選擇在此轉機。圖為西雅圖機場。（記者周...
西雅圖位處美國西北角，地理位置佳，不少旅客選擇在此轉機。圖為西雅圖機場。（記者周湘芸／攝影）
華航總經理高星潢（左）致贈A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型給西雅圖機場公司專委...
華航總經理高星潢（左）致贈A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型給西雅圖機場公司專委Sam Cho（右）。記者周湘芸／攝影

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