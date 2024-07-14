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華航重飛台北-西雅圖航線 首班幾乎滿載 近半轉機客

中央社／台北14日電
中華航空台北-西雅圖航班於台北時間14日深夜復航，桃園機場派出機場消防隊噴灑水門禮祝賀。（記者黃仲明／攝影）
中華航空台北-西雅圖航班於台北時間14日深夜復航，桃園機場派出機場消防隊噴灑水門禮祝賀。（記者黃仲明／攝影）

華航睽違16年的台北-西雅圖航線，今重新啟航，首班機接近滿載，約一半是東南亞到美國的轉機客。

華航台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022於台北時間晚11時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間7時50分抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI021於凌晨1時40分起飛，台北時間隔天上午5時5分抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

華航以A350-900型客機執飛西雅圖航線，客艙配置306個座位，今天首班機載運281名旅客，搭載率95%，其中近半數是東南亞經台灣到美國的轉機客。

來自菲律賓的馬利亞（MA.ROSARIO）說，她是第一次到台灣轉機，她未婚夫住在西雅圖，她正辦理移民，之前都是從韓國轉機，因得知華航開西雅圖，決定來體驗。

華航董事長謝世謙說，華航在2004年曾開航經西雅圖到休士頓的航線，到2008年國際航空燃油價格高漲到每桶近200美元，所以2008年就停飛，很高興今天開始復飛，希望明年能增至每天1班。

美國華盛頓州政府駐台辦事處執行長蔡宜玲說，西雅圖是美國華盛頓州的最大城市，也是通往東亞貿易的樞紐，有許多國際重要企業，如微軟、亞馬遜、星巴克的總部，華航復飛象徵台灣與華盛頓州聯繫更緊密，可促進經貿、旅遊更多合作機會。

在桃園機場慶祝活動中，華航特別將登機門打造為美式戶外風格，現場設置旅客專屬的西雅圖打卡背板，將太空針塔、大摩天輪及派克市場等著名景點設計同框，在出發前即可感受西雅圖的獨特魅力，吸引旅客拍照留念。

華航精心設計限量慶祝直飛禮包，由總經理高星潢親自在登機門致贈全機旅客。（記者黃仲...
華航精心設計限量慶祝直飛禮包，由總經理高星潢親自在登機門致贈全機旅客。（記者黃仲明／攝影）

西雅圖 華盛頓州 東南亞

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