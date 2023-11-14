今年感恩節假期出遊熱 人潮估歷來第三多

今年美國感恩節假期旅遊需求預料將為新冠疫情爆發以來最熱絡，搭機出遊人潮更將創紀錄。（路透）

今年感恩節假期旅遊需求預料將為新冠疫情 爆發以來最熱絡，搭機出遊人潮更將創紀錄。

美國汽車協會（AAA）預估，今年感恩節計劃在離家50英里以上地區出遊的人潮，將比去年同期增加2.3%至5,540萬人，為該機構2000年開始追蹤這項數據以來第三高 ，但略少於2019年。今年感恩節落在11月23日。

多數人計劃開車出遊，人數上看4,910萬人，年增1.7%。不過，這不太可能足以讓汽油需求高於往年同期，因為油耗效率穩定提高，去年平均每輛車每加侖能開33.27英里，比前年多了1.42英里。

AAA也預期，感恩節假期搭機出遊的人數預估增長6.6%至470萬人，為2005年來同期最高。今年美國國內航班機票價格上漲了5%，國際航班平均票價下跌5.7%，租車價格年比大跌20%。

美國航空產業團體則預測，本月17~27日的飛機乘客年比將成長9%到略多於2,990萬人次，也比新冠疫情前高峰增加170萬人次，刷新紀錄，以11月26日最繁忙，單日飛航人數將達創紀錄的320萬人。美國運輸安全管理局（TSA）預期，28日止過去12天將在機場對3,000萬人進行安檢，單日安檢人數有望締造同期新高。

此外，根據AAA預估，155萬人將搭郵輪 、巴士或火車出遊，年増近11%，感恩節假期的郵輪傳票已幾乎賣光，平均票價年比跌12%至1,507美元。今年美國飯店平均住宿價格也跌12%到598美元。

然而，若美國聯邦政府本周末局部關門，可能迫使航管人員和運輸安全管理局員工不支薪工作，從而加劇機場壅塞並拉長安檢排隊人龍。