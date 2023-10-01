生活／阿拉斯加鮭魚洄游 趕赴生死慶典

鮭魚們身體的顏色變成了虹彩鱗片，看起來像是穿著一件大紅袍。（Getty Images）

威利瓦溪(Williwaw Creek)坐落在茂密的森林中，是阿拉斯加波蒂奇冰川 (Portage Glacier)旁的支流。夏末秋初，溪裡擠滿了鮭魚。鮭魚是溯河產卵的魚類，一生中大部分時間在海洋裡度過，然後回到河流繁殖。牠們前往自己出生的地方。在那裡，牠們產卵並使卵受精，然後死亡。當鮭魚到達產卵地時，牠們會進行一場壯觀的儀式。

森林裡，婆娑綠陰樹，斑駁青苔地。陽光透過高聳入雲茂密的大樹，在林地裡投下了影子。

溪水潺潺，清澈見底。小溪淺淺的，河床鋪滿了砂石，是舉行這場儀式的神聖舞台。空氣中充滿了期待。

雌鮭魚產卵後，卵會緩緩地掉進淺淺的礫石巢。（Getty Images）

●雌鮭產卵 生命相遇

鮭魚開始跳舞。牠們奮力掙扎、扭動。牠們跳出水面。牠們逆流緩緩前進。牠們向側面游動。

牠們磨擦身底下的鵝卵石。牠們不停地扭動身體。牠們身體的顏色變成了虹彩鱗片，看起來像是穿著一件大紅袍。

雌鮭魚準備築巢。在波光粼粼、陽光斑駁的淺灘上，牠們用尾巴挖坑。牠們費力地工作著，每揮動一次尾巴，牠們會搬掉一些小石子。牠們在河床的礫石中，挖出了一個像火山口一樣的小巢。

在牠們的旁邊，雄鮭魚正在跳舞。牠們向雌鮭魚求愛。牠們爭奪雌性的青睞。牠們用瘋狂的動作向愛魚證明自己的價值。牠們曾經光滑的身體現在裝飾著鮮豔的色彩，牠們的下巴變得尖尖的，像是一把鉤子。

儀式達到高潮：雌鮭魚開始產卵。牠將卵小心翼翼地釋放到準備好的巢中。在這片激情澎湃的溪水裡，雌鮭魚優雅而堅定地滑行著。牠們曾經銀色的身體現在裝飾著火紅和金色的色調。牠們優雅地、但強有力地掃動著尾巴。每次掃動，牠們都會產下一簇簇蒼白、閃閃發光、杏子色的卵子。這些卵緩緩地掉進淺淺的礫石巢。

雄鮭魚開始行動。牠們射出了自己的精液，讓等待中的卵受精。瞬間，生命與生命相遇，新一代鮭魚誕生了。

儀式以一個悲壯的場面結束。雄鮭魚和雌鮭魚在完成自己的使命後，都屈服於疲憊和命運。牠們身上的色彩逐漸褪去，牠們的生命逐漸逝去。牠們有的漂浮在水面，無精打采。有的躺在鵝卵石上，翻著白眼。

鮭魚充滿激情地執行儀式。死亡即將來臨，但牠們並不害怕，因為牠們知道這是自己生來注定的命運。這樣鮭魚是單胎動物，第一次排卵射精後就會死亡。並非所有鮭魚物種都是單胎動物，不同鮭魚物種之間的繁殖策略存在差異。

●魚屍分解 供養後代

牠們也明白死亡的原因和好處。鮭魚在逆流產卵的過程中地投入了大量的能量，這種能量消耗對牠們的身體造成了負擔。鮭魚不會為其後代提供任何照顧和食品，但牠們死後分解的身體為發育中的卵和幼魚提供了必需的營養。

鮭魚屍體的分解，也為生態系統提供了重要的營養物質，例如氮和磷。這有些營養物質豐富了水生和陸地生態系統，不僅有利於鮭魚的後代，而且有利於周圍環境中的其他野生動物和植物。牠們生產後死亡，減少了與自己的後代對溪流資源的競爭，有助於確保小鮭魚在開始向下游進入海洋的旅程時，有更好的生存機會。

小溪裡，有很多死了、腐爛的鮭魚，還有很多在跳躍、扭動、爭奪配偶、築巢的鮭魚。空氣中瀰漫著濃濃的腐臭味。牠們提醒人們，這條小溪中曾經和正在進行著慶祝死亡和生命的儀式。隨著鮭魚生命力的消退，牠們的精華在河床上扎根，受了精的卵將在那裡孵化、生長，明年春天，一條條小鮭魚會在溪水中游著、跳著，鮮活鮮活的生命。