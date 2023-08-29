今天太熱下次再來 「海洋世界」推高溫免費退票政策

海洋世界（SeaWorld）推出氣溫觸及極端水準、能再回園遊玩的新政策。（路透）

主題樂園 擔心熱浪 降低顧客造訪意願，現在於氣溫觸及極端水準時，免費發給再訪門票，讓顧客下次擇期再來。

海洋世界（SeaWorld）最近發出的新聞稿指出，該主題樂園的三個園區，都擴大天候保障範圍，將在氣溫超過華氏110度（攝氏3.3度）時，免費發給顧客返園券。

海洋世界的三個園區分別位於奧蘭多、聖地牙哥 和聖安東尼奧。過去一年來，這三個據點的氣溫觸及華氏110度以上的次數，有13次。聖安東尼奧包辦九次，奧蘭多四次，聖地牙哥還沒熱到這個程度。

根據彭博資訊追蹤的業者取消退票政策，這是美國第一家主要主題樂園推出如此的因應熱浪措施，之前都沒有其他主要主題樂園因高溫提供免費返園券。迪士尼世界（Disney World）、六旗樂園（Six Flags）只有颶風或暴風天氣，才能免費退票。

海洋世界的訪客數第二季大跌，拖累該公司股價本月來累計重挫約11%。Truist證券分析師施瓦茲（Michael Swartz）說，「海洋世界擬定了計畫，我想，對許多主題樂園經營者而言，這是個灰色地帶。顯然這現在成為較大的議題」，這項最新政策可能是想在天氣影響營運時，能提高來客量。