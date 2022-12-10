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訂位靠明信片抽籤 美國「祕境餐廳」1年只開6個月

TVBS新聞網／編輯易軍堯
祕境餐廳被評選為12大值得專程前往的餐廳。（取材自臉書）
祕境餐廳被評選為12大值得專程前往的餐廳。（取材自臉書）

「全世界12家值得專程前往的餐廳」去過了嗎？藏身在美國緬因州自由鎮的「祕境餐廳」（The Lost Kitchen）以其獨創料理爆紅、加上徜徉在自然中的靜謐氛圍，也讓大批民眾心嚮往之，不過也就是這樣的一間餐廳，一整年當中只營業6個月、且只接受明信片訂位。

這間「年休6個月」、一週又只開4天的「祕境餐廳」由創辦人兼主廚艾琳．法蘭奇（Erin Frenc）領軍，在大都市生活接連遭遇挫折的她決定回到這座總人口不足千人的小鎮，集結了自己身邊的友人共同撐起這間餐廳，食材也大多取自在地食材。

接連受到「時代」雜誌、「彭博社」報導後逐步走紅，也讓祕境餐廳的討論日不斷增加，而這麼一間別具特色的餐廳，之所以改成明信片的訂位方式，最主要是因為鎮上人口的不斷流失，擔心當地郵局也會因此逐漸被裁撤，因此法蘭奇便想出了這樣的方法，同時也解決了員工接預訂電話接到手軟的問題。

由19世紀的磨坊改建而成的「祕境餐廳」每年春天開放訂位，有興趣的民眾會在明信片填上聯絡資訊，並將其郵寄到祕境餐廳，並由員工隨機抽選再行聯繫，據悉，每年開放訂位後平均都可以收到2萬多張明信片，成為另一個特殊光景。

緬因州

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