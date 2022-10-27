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排隊看迪士尼遊行 遭要求讓位給小孩 他超怒：憑什麼？

聯合新聞網／即時報導
男子為了欣賞煙火燈光秀提前到現場排隊，結果卻遭後方爸爸以小孩情勒。圖為迪士尼樂園示意圖。(Getty Images)
男子為了欣賞煙火燈光秀提前到現場排隊，結果卻遭後方爸爸以小孩情勒。圖為迪士尼樂園示意圖。(Getty Images)

迪士尼是許多人都喜歡的觀光景點，不論大人或小孩都能在迪士尼留下美好的回憶。不過一名男子日前卻在網上po出在迪士尼的負面體驗。

據「鏡報」（Mirror）報導，男子在論壇Reddit上分享，他和女友從英國前往美國旅行，因為迪士尼一直都是女友的夢想旅遊地點，所以男子就特地安排到美國佛州的迪士尼世界玩。藉由這個機會，男子跟女友求婚，求婚成功後，兩人準備去看煙火燈光秀，不過因為未婚妻的身高只有150公分，所以兩人便刻意提早到現場卡位。

兩人提早兩小時到現場排隊，因此站在所有觀眾的最前面。表演開始前5分鐘，後面的一家人就開始一直推擠，還聽到後面傳來「渾蛋」等罵聲。男子轉身後，後方一家人的爸爸直接嗆聲表示：「應該要讓小孩看表演吧？他們站在你們這些大人後面根本看不到表演啊！」

男子說，如果是平常他一定會讓位給小孩和這家人，但是他知道女友很想看這場表演，所以拒絕後方爸爸的要求。男子提議要讓最小的孩子站到前面，但是爸爸卻趁機跟女兒一起往前擠，結果被工作人員制止並要求他們後退，小女孩當場哭了出來。

男子告訴爸爸，工作人員會要求不能超線，兩人也是提早排隊才能有好視角，如果想要佔到好位置，應該要像兩人一樣提早到現場排隊，結果爸爸被激怒以後開始出言諷刺：「現在的人真殘忍」、「你們還真是可愛啊！」、「希望你們能好好享受喔」。

男子將過程寫下分享上網，引來不少網友留言。有網友就說：「要嘛早點到，要嘛把小孩背到肩上，幹嘛用孩子當藉口來佔位子啊？」另一名網友則說：「你們也有權享受節目，迪士尼的魔法是為所有人準備的，如果爸爸真的覺得這件事很重要，就該提前到現場排隊。」

迪士尼 觀光 佛州

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