科羅拉多州「赫爾營軍事基地」變身國家紀念園區

拜登總統簽署命令指定赫爾營基地為國家紀念園區。(美聯社)

拜登 總統12日宣布將科羅拉多州 赫爾營軍事基地(Camp Hale)指定為任內成立的第一座國家紀念園區，以保護訴說著美國歷史的寶貴土地。赫爾營是二次大戰時期美軍訓練基地之一，利用當地特殊的高山環境，訓練將開赴義大利阿爾卑斯山區作戰的部隊。

今年爭取連任的民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)，多年來倡議把赫爾營基地列為國家公園。根據媒體報導，拜登12日的宣布對於班奈特的選情將有加分效果。

拜登總統簽署命令指定赫爾營基地為國家紀念園區後，和二戰退伍老兵舒爾握手致意，多位參選的科州國會議員在旁觀禮。(Getty Images)

拜登12日在宣布儀式上致詞時表示，將赫爾營基地列為國家紀念園區並不只是為了紀念某一個日子，而是為了世世代代。他說：「這是為了科羅拉多州人民，但同時也超越了科州人民。這是為了美國以及全世界的所有人民。」

拜登總統簽署命令指定赫爾營基地為國家紀念園區。(美聯社)

赫爾營 – 美洲大陸分水嶺國家紀念園區(Camp Hale – Continental Divide National Monument)總面積超過5萬3800英畝，今後將由美國林務署(U.S. Forest Service)負責保護及管理。

二戰期間曾在赫爾營基地受訓的美國陸軍第10山地師(10th Mountain Division )部分成員在戰爭結束後重回科州，利用過去所受的訓練，造就了當地後來頗負盛名的滑雪 業。數十年後，赫爾營基地成為科州著名的登山、露營戶外活動景點，也是某些稀有野生動物的棲息地。

兩名第10山地師退役老兵12日受邀參加國家紀念園區成立儀式。拜登致詞時表示，當年在赫爾營受訓的官兵，學習如何鑿岩、滑雪及野外求生，為即將投入的戰爭做準備。

美國絕大多數國家公園都是風景優美的觀光景點，但另有至少12處軍事設施被歷任總統宣布列為國家紀念園區。