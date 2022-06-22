黃石公園我們來了 洪災後部分開放 萬輛車入園 

遊客等候觀賞最有名的老忠實間歇泉。(Getty Images)

黃石國家公園13日因洪水 成災暫時關閉後，22日部分園區重新開放，遊客自清晨開始成群結隊前來等候入園，其中一個入口一大早排隊車輛就多達5000輛，車陣綿延數哩，車陣到了下午才消失，但全天遊客人數仍低於夏季正常數量，總計約1萬輛汽車入園。

13日是黃石國家公園34年來首度全面關閉，當時因春季融雪加速湧上懷俄明州 北部和蒙大拿州 南部河流河岸，有1萬名遊客被勒令離開；22日重新開放後，五個入口有三個大門都被墊高。黃石公園負責人蕭利(Cam Sholly)表示，洪災造成的損失成本和範圍仍在評估中。

野牛穿越馬路 遊客興奮

22日開心入園的遊客有不少上周就試圖入園而被拒門外；其中來自加拿大溫哥華的朗尼和格雷厄姆·麥克米倫 (Lonnie &Graham Macmillan)在風景如畫的公園裡，興高采烈地目睹一群野牛穿越馬路，還看到兩隻麋鹿和許多鹿。朗尼麥克米倫說，前幾天他們改去南達科他州拉什莫爾山(Mount Rushmore)，再到懷俄明州大角山(Big Horn mountains)，之後一有機會就返回黃石公園。他說：「我們這趟旅行就是為了來這裡，非得看到才會回家。」

遊客等候觀賞最有名的老忠實間歇泉。(Getty Images)

等老忠實噴發 「太棒了」

來自印度的遊客尼席揚南德下午和1500多人圍聚在老忠實間歇泉(Old Faithful)觀看它的噴發；他說，他和弟弟在美國西部旅遊，之前已看過大峽谷和拉斯維加斯，但它們全都比不上「老忠實」，他等了約80分鐘才看到它再次迸發，「以前都是在電影和YouTube看到它，能在現場目睹，真是太棒了。」

今年是黃石公園成立150周年；去年全園遊客打破紀錄，高達490萬人次。

依車牌管制 部分被拒入

蕭利表示，為了在公園維修期間減少遊客數量，公園管理當局暫時採取管制措施，「依車牌尾數是奇數或偶數」決定在奇數日或偶數日入園；但持有旅館、露營地或偏遠地區過夜預定證明的遊客和商務旅客，不論車牌號碼為何，都允許入內。

22日有不到1%的遊客因車牌號碼不符偶數規定，被公園護林員拒絕入園；蕭利表示，倘若公園400哩道路交通難以控制時，當局可能改採預約入園制。

公園北半部 關到7月初

由於創紀錄洪水重塑了黃石公園的河流和峽谷，破壞了許多道路，一些以觀賞野生動物聞名的區域，可能未來幾個月內仍無法進入；包括拉馬爾山谷(Lamar Valley)和猛獁溫泉(Mammoth Hot Springs)都還不能對外開放；野生動物景觀豐富的公園北半部至少要關閉到7月初；自蒙大拿州旅遊城鎮加德納(Gardiner)、雷德洛奇(Red Lodge)和庫克城(Cooke City)附近進入公園的主要路線仍然中斷。