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暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

中央社懷俄明州科笛13日綜合外電報導
黃石國家公園罕見地關閉園區全部五個入口，因暴雨為帶來創紀錄的洪災和岩崩。(美聯社)
黃石國家公園罕見地關閉園區全部五個入口，因暴雨為帶來創紀錄的洪災和岩崩。(美聯社)

黃石國家公園在這個夏季的旅遊旺季開始時，因為前所未見的暴雨帶來創紀錄的洪災和岩崩，導致國家公園13日罕見地關閉園區全部五個入口。

路透報導，橫跨懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州的黃石國家公園（Yellowstone National Park），將持續對遊客關閉至少到15日，包括住宿和露營預訂，好讓人員能檢查道路、橋梁和其他設施的受損情形。

影片來源：YouTube 9NEWS

黃石國家公園宣布閉園的時刻，正值園方準備慶祝成立150周年之際；與此同時，極度仰賴觀光業的地方社區，希望在歷經過去2年夏天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫旅遊限制後，遊客數量能反彈回升。

這也是自1988年大火後，黃石公園34年來首度關閉全部5個入口處。

國家公園管理局（National Park Service）表示，他們正致力疏散仍留在各處地點的遊客和員工，特別是黃石公園受創最嚴重的北側。

黃石公園園長蕭利（Cam Sholly）說：「北環線可能會關閉很長一段時間。」

根據全國公共電台（NPR），公園管理局官員在臉書上寫道，最近「史無前例的降雨」導致洪災發生。

國家公園管理局表示，黃石公園內普遍可見停電，初步評估發現園區內的許多道路不是被沖走、就是覆蓋岩石和泥土，還有一些橋梁也受損；黃石公園南區也有多條道路即將被淹沒，氣象預報說還會有更多降雨。

過去三天來突然飆高的夏季氣溫，也加速了冬季末暴風雪累積在公園較高海拔的積雪融化與逕流。

在陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末假期開啟了夏季旅遊旺季後僅兩周，豪雨和融雪快速逕流為黃石國家公園帶來險惡的情況。黃石公園每年吸引約400萬觀光客到訪，以夏季遊客占大宗。

觀光 洪災 懷俄明州

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