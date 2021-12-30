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拉斯維加斯新年煙火秀如期舉行 估將湧入30萬遊客

編譯郭宣含／綜合30日電
拉斯維加斯不會因疫情取消或縮減大型新年活動，屆時預計會有逾30萬名旅客湧入，觀賞新年夜的煙火秀。(美聯社)
拉斯維加斯不會因疫情取消或縮減大型新年活動，屆時預計會有逾30萬名旅客湧入，觀賞新年夜的煙火秀。(美聯社)

Omicron變種病毒快速傳播引發擔憂，不過區域公衛與民選官員表示，拉斯維加斯不會取消或縮減大型新年活動，屆時預計會有逾30萬名旅客湧入，觀賞新年夜的煙火秀。

拉斯維加斯去年因為新冠疫情而取消拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)的煙火秀，今年數千名持票觀眾預計會到市區拉斯維加斯弗蒙街體驗(Fremont Street Experience)的步行街，參加多舞台的戶外音樂會。

克拉克郡長納福特(Michael Naft)表示：「如果你感到不適就待在家，如果要到戶外就戴口罩。」拉斯維加斯市長古德曼(Carolyn Goodman)、警察、消防和通訊中心官員也在現場，納福特宣布當日管制內容，包括禁帶玻璃和金屬容器、冷藏箱、嬰兒車、後背包和行李等。

納福特指出：「我們鼓勵大家照顧大家，負起個人責任，採取預防措施避免疫情擴散。」

新冠疫情持續推升病例，巴黎、倫敦、柏林和紐約等市已縮減或取消跨年活動，航空公司也因員工染疫缺工而取消數千架班機；芝加哥本周表示照常舉行煙火秀，但警告民眾「Omicron和Delta變種病毒也會來到派對」。

拉斯維加斯地區衛生官員29日回報，該市新增確診2201例，這是自1月11日以來單日最大增幅，29日也新增15人病歿；該市確診和病歿人數節節攀升，克拉克郡染疫或疑似染疫的住院人數也大增。

南內達華州衛生廳(Southern Nevada Health District)指出，拉斯維加斯區68.2％居民已至少接種一劑新冠疫苗，55.8%居民完整接種。

古德曼在疫情初期痛批該州口罩令和限制營業人數等措施，他29日戴口罩，隨後摘下口罩，提醒媒體拉斯維加斯最大活動將在戶外舉行，「民眾不戴口罩會很自在，但就個人而言，如果你有問題或疑慮時請戴上口罩，這事關尊重」。

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