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勞力士相挺小金人 奧斯卡電影博物館洛杉磯盛大開館

記者釋俊哲／即時報導
由勞力士擔任創始支持者的「奧斯卡電影博物館（Academy Museum Of Motion）」，已於美國時間9月30日正式開幕。（圖：ROLEX提供）
由勞力士擔任創始支持者的「奧斯卡電影博物館（Academy Museum Of Motion）」，已於美國時間9月30日正式開幕。（圖：ROLEX提供）

即便串流影音平台已是時勢所趨，但踏入電影院欣賞電影的臨場感，仍讓電影擁有無可比擬的體驗。勞力士（ROLEX）長期與電影產業緊密合作，近日由品牌擔任創始支持者的「奧斯卡電影博物館（Academy Museum Of Motion）」也在美國時間9月30日正式開幕，象徵為電影這項「第八藝術」譜寫全新歷史一頁。

包含4650平方公尺的展覽空間、一座普通劇院、一方可容納1000名觀眾的演講廳、一間教學播映廳，以及大量的公共空間，構成了奧斯卡電影博物館的空間格局，並由曾獲普立茲克建築獎的名家、建築師倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）擔任博物館的總設計師，為奧斯卡、也為當代電影產業，規劃出一方文化的神聖殿堂。

由曾獲普立茲克建築獎的名家、建築師倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）擔任博物...
由曾獲普立茲克建築獎的名家、建築師倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）擔任博物館的總設計師，為奧斯卡、也為當代電影產業，規劃出一方文化殿堂。（圖：ROLEX提供）

包含4650平方公尺的展覽空間、一座普通劇院、一座演講廳、一間教學播映廳，構成了...
包含4650平方公尺的展覽空間、一座普通劇院、一座演講廳、一間教學播映廳，構成了奧斯卡電影博物館的空間格局。（圖：ROLEX提供）

嚴格來說：勞力士頻繁地出現在近代電影，並為無數知名演員所配戴。但少為人知的是：勞力士並未主動在電影中進行商業置入，那些影史中的經典片刻，多出自演員對勞力士時計的真切情感。事實上勞力士確實支持知名導演、並扶持新一代的傑出電影工作者。例如當代名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、詹姆士卡麥隆（James Cameron）都擔任了勞力士的品牌代言人，而前者更參與品牌的創藝資助計劃，將知識與智慧、傳承與新一代的電影工作者。

名導馬丁史柯西斯是勞力士的品牌代言人，也參與創藝資助計劃，將知識與智慧、傳承與新...
名導馬丁史柯西斯是勞力士的品牌代言人，也參與創藝資助計劃，將知識與智慧、傳承與新一代的電影工作者。（圖：ROLEX提供）

馬丁史柯西斯手上配戴的Oyster Perpetual Day-Date 40黃...
馬丁史柯西斯手上配戴的Oyster Perpetual Day-Date 40黃金腕表，展現其與勞力士的深厚友誼。（圖：ROLEX提供）

從2017年始，勞力士也與美國電影藝術與科學學院合作，並擔任奧斯卡金像獎頒獎典禮的榮譽贊助商，更在2018年開始擔任奧斯卡理事會獎（Governors Awards）年度頒獎典禮的贊助商。這不僅揭示奧斯卡與勞力士的深厚情誼，也解釋為何勞力士能成為奧斯卡電影博物館的創始支持者，其來有自。

為此，奧斯卡電影博物館同時在三樓特地設置了「勞力士專區」，並將成為影迷、手表愛好者的朝聖之地：以「光影傳奇（Stories of Cinema）」為主題的常設展廳，展現了電影製作的技術、傳奇的電影大師、以及電影工業的發展歷程，同時一代傳奇逸品：曾由名演員兼賽車手保羅紐曼（Paul Newman）珍藏的一只Cosmograph Daytona腕表，也隨著博物館的開幕，於公共眼前亮相，將關於時間藝術、電影藝術的吉光片羽，分享也傳承。

奧斯卡電影博物館同時在三樓設置「勞力士專區」，並以「光影傳奇（Stories o...
奧斯卡電影博物館同時在三樓設置「勞力士專區」，並以「光影傳奇（Stories of Cinema）」為主題的常設展廳。（圖：ROLEX提供）
由勞力士招待並設計的2021綠坊休息室（Green Room）。（圖：ROLEX...
由勞力士招待並設計的2021綠坊休息室（Green Room）。（圖：ROLEX提供）

ROLEX Oyster Perpetual Day-Date 40黃金腕表。（...
ROLEX Oyster Perpetual Day-Date 40黃金腕表。（圖：ROLEX提供）

電影院 奧斯卡 博物館

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