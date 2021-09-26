魔鬼之地 惡地公園不虛傳

山頂岩石受到風化長年侵蝕，呈現出猙獰多變的奇怪型態。

由南達科塔州向科羅拉多州 丹佛市的路上，會經過尖頂國家公園和惡地國家公園，兩者界線很模糊，不知為何化簡為繁。一路風景平平，大多是牧草區和若干小型牧場，飼養些牛、羊和馬匹。公路到達公園入口時，顯然是位居一片高地，因為由此就是一路向下；盤旋曲折中，發現周邊的景象變化甚大，山谷中岩壁斷層分明，就像夾心蛋糕一般，基本色彩是土黃色，與科羅拉多州大峽谷的赤紅色有明顯的不同。

惡地國家公園的基本色彩是土黃色，與科羅拉多州大峽谷的赤紅色有明顯不同。

絕壁勝景 如敦煌古城

不久，抵達觀景台，此地供一般遊客觀景攝影 ，也有洗手間的服務。此外還設有木板棧道，沿著山脊一直延伸到懸崖，讓攝影愛好者可以享受270度的廣角視野；頓時，只見「長槍短炮」紛紛出爐，「喀嚓、喀嚓」聲不絕於耳。絕頂上，寬廣的高地一望無際，眼下的萬丈深淵探不到底，這可不是「雄偉」二個字可以形容的。我在震撼之餘，感受瞬間的時空交錯，甘肅 敦煌的高昌古城，竟然會在此重現。

惡地國家公園。

到下一景點的途中，沿線的景色略有變化，原本的土黃色有了五彩斑斕的添加，在陽光照射下，山岩斷層變成五彩三明治，尤以藍色、青色、綠色、橘色、紅色為最普遍。主要原因是岩石中含有大量有色金屬礦，秘魯高原和甘肅的張掖都有類似的景象，印象中應該存在於火成岩地區，而這地區卻是水成岩，留著疑問以後再找答案。

奇岩峻石 地獄般猙獰

汽車到了谷底公路，在狹窄的道路前進，兩邊的山勢一改原有的高原型態，而是在山頂尖端，呈現出猙獰多變的奇怪型態，奇形怪狀很像小說中的地獄風景，我這才明白為何此地叫「惡地公園」。說穿了也就是山頂岩石，受到風化長年侵蝕作用所致。柳宗元詩句「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」印證了古人的看法，試想在廣袤的高地上，寸草不生的環境裡，狂風終年的呼嘯下，大地能不表示哀號和痛苦嗎？多事者立刻繪聲繪影的說，這是「老鷹抓兔」、那是「駱駝吸水」等，反正都是三分神似，七分想像，唬弄遊客的把戲。

由於有小溪流過，大地恢復生氣，出現青草地和灌木樹叢。

到了一片開闊地，由於有小溪流過，在流水的滋潤下，大地恢復了生氣。終於看到了綠色的青草地和灌木樹叢，在不遠的山坡上，我居然看見了一頭大角羚羊帶著小羊，悠閒的吃著草，原來在這「魔鬼之地」，還是有生物的。周邊的山勢也比較平坦，幾十呎的小山頭可輕易的攻頂，算是相當親民的。

園區的遊客服務中心也設在此地，由於在疫情期間，除了飲水和廁所外，其他設備都不開放，原本想了解這公園地質的結構和形成原因，都無資料提供。心想下次來再說，但是心裡明白，不會再來的。同時也抱怨老天爺，為何安排了如此貧乏的土地，教人怎麼生活？回到車上，夕陽西下，抬頭一看，黃昏下的景色，還是很美的。