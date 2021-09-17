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不堪遊客騷擾 夏威夷檀香山要拆知名景點「海庫階梯」

編譯周辰陽／即時報導
夏威夷檀香山市議會日前投票，一致贊成永久移除知名景點「海庫階梯」，市長布蘭加迪也聲明市府與市議會立場一致。(取材自維基百科)
夏威夷檀香山市議會日前投票，一致贊成永久移除知名景點「海庫階梯」，市長布蘭加迪也聲明市府與市議會立場一致。(取材自維基百科)

夏威夷檀香山市議會日前投票，一致贊成永久移除知名景點「海庫階梯」（Haiku Stairs），市長布蘭加迪（Rick Blangiardi）也聲明市府與市議會立場一致，打算制定必要計畫推動此事。據CNN報導，拆除時間很有可能落在2022年，預算為100萬美元。

來源：YouTube

「海庫階梯」是一條位於歐胡島東側的健行步道，最初由美國海軍於1942年興建，共計有3922階，一路蜿蜒穿越卡內奧赫（Kaneohe）的科奧勞嶺（Koʻolau Range），但只要越過雲層來到海拔860公尺的頂點，就能飽覽當地人認證全夏威夷的最棒景色，因此有時又被稱為「通往天堂的階梯」（The Stairway to Heaven）。

雖然「海庫階梯」早在1987年就永久禁止一般民眾進入，卻阻止不了健行人士、YouTuber、尋求刺激的人與其他旅客偷溜進來，多年來更屢傳民眾受傷事件。選區涵蓋越卡內奧赫的檀香山市議員凱亞納（Esther Kiaʻāina）告訴記者，「基於非法侵入猖獗，海庫階梯是本市的一個重大麻煩與開銷，還影響到附近居民的生活品質」。

布蘭加迪市長在公開聲明提到，經由住宅社區進入一個利用率高的旅遊景點本身就是不當，且當地不只缺乏提供適當設施或停車場的能力，也沒有前往海庫階梯的不受限制通道，主要地主更明確表達沒興趣提供通道。

夏威夷 美國 步道

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