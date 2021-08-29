鹽湖城到丹佛…遇見孫中山革命足跡

丹佛山頂標高1萬2000呎。（作者提供）

由飛機上往下看，猶他州 真的不是很好看，一片荒涼寸草不生，真是辛苦了早年在此開發的先民。「鹽湖城」是其首府，州政府大樓造型莊嚴，「巴洛克」建築，配上金碧輝煌的穹頂，並不亞於加州沙加緬度的州府大樓。周邊的景觀和庭院設計，都是一流之選，遊客打卡必到之處。

大鹽湖面積達5萬5685平方公尺，是世界第八大內陸湖。（作者提供）

既然稱之為「鹽湖」，必然一定要有湖，而且還要是鹹的。沒錯，這裡的「大鹽湖」面積達5萬5685平方公尺，是世界第八大內陸湖，由於蒸發太快，正在縮小中。水中含鎂鹽較高，味道偏苦，漁港中停有不少船隻，看來愛好遊船釣魚的人士不少。遊客中心因疫情未開放，所得資訊有限。

摩門教聚會廳。（作者提供）

猶他州是「摩門教」的大本營，鹽湖城也是摩門教的發源地，教規非常嚴格，崇尚簡樸生活。早年在台灣 ，經常看見兩位年輕的帥哥，騎著腳踏車穿梭在大街小巷，傳布福音，這是他們教友，必需接受為期二年的任務之ㄧ。此外，摩門教「楊百翰大學」的「歸主籃球校隊」，每年赴台的友誼賽，也是當時一票難求的年度盛事。人口20萬大多分散在郊區，市中心非常集中，聖殿大教堂高聳壯麗是不二的地標，目前正在整修。鄰近的聚會廳是最早期的教堂，聖殿廣場多處建築物，除歷史價值外，設計精美，值得一遊。

鹽湖城猶他州政府。（作者提供）

由此前往丹佛距離約六、七小時，一路風景平平，且無啥經濟作物，而大片的草原，成為良好的牧場。大批的牛、羊、馬都悠然的生活在此大自然中。是時為春末夏初，高山雪水豐盛，牧草遍地，巨大的推土機在進行「刮地皮」。將牧草帶土推集成巨卷，約三、四卷後，移置於拖車上，送到專業工廠打成方形草包儲存，俟秋冬季下雪無牧草時，供給動物作為飼料。鏟過的田地呈現土黃色，與原有的青草地，形成明顯的對比。同樣的情景我在歐洲地區也見過，只是他們在成卷後，另加上白色的塑料布，可能是為了保濕，在農場上，顯得特別搶眼，也是一種農村特色。

藍色大藍熊趴在市議會大樓窗外，向內探視，非常 逗趣。（作者提供）

丹佛市是科羅拉多州的首府，人口約70萬，由於地處高原區，平均海拔5280英呎，綽號「英哩高城」。原本也只是個農牧城市，自從發現了金礦和石油，就成了周邊地區的「大佬」，市面繁榮經濟發達，加以高山地區有多處滑雪 勝地，到了冬天滑雪季節，酒店房間更是天價難求。「大藍熊」是現代藝術的街景，一隻巨大肥胖的藍色大熊，趴在市議會大樓窗外，向內探視，非常有趣，是遊客打卡必到之處。印象中該藝術大師，也為四川成都設計了一隻「爬牆熊貓」，試圖爬進百貨公司牆內的藝術創作。

「伯朗皇宮酒店」在大廳櫥窗展出國父當年入住登記簿，以及革命軍推翻滿清政權的史蹟資料。 （作者提供）

第16街是商業中心，各大百貨公司林立，熱鬧非常。不遠處第17街的「伯朗皇宮酒店（Brown Palace Hotel）」是吸引我的目標，記得「武昌辛亥革命」起義成功時，國父孫中山先生正在此間留宿，呼籲當地僑胞支持革命，早上看到報紙才知道大事已成。隨即轉往歐洲，尋求各國承認。

該酒店為尊敬「國父」之偉業，特在大廳櫥窗，展出其當年入住登記簿，以及革命軍推翻滿清政權的史蹟資料，供人參觀。所住宿的321號房間也改為會議室，門前掛設國父照片，作為紀念。酒店是古雅大方五星級的百年老店，維護的很好，全由硬木和大理石建築結構，中庭巨型水晶吊燈，使得更為高貴豪華。

丹佛山高原風景優美，丹佛市區景色盡收眼底。（作者提供）

「紅岩國家公園」距市區約40分鐘車程，奇特是全都由紅色岩石構成，早年也是礦區，礦源枯絕後，就成了觀光景點。獨特之處是有天然形成的露天大劇院，且有共鳴回音效果。是日巧逢熱門搖滾樂隊演出，可謂是人山人海，全是年輕人而且都沒戴口罩，令人憂心。只得立刻轉向前往不遠處的「丹佛山國家公園」，一路風景優美，大好丹佛市區景色全在眼底。高原上的山峰更是高上加高了，隨山勢的升高，景色和氣溫也迅速的變化，7月初山頂的雪，居然還沒有融化，其冷無比。1萬2000呎攻頂成功，打卡照相留念，又瞄了360度的全景，遊客的一貫作業完成後，倉促的打道回府。