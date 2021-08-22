漫步聖安東尼奧 邂逅北美威尼斯

沿著步道往南行，每十幾米便有一座小橋。（作者提供）

位於美國德克薩斯州中南部的聖安東尼奧是德州 第二大城市。穿城而過的聖安東尼奧河，老城區沿河而建，岸邊教堂、市政府、郵局、初建城的幾百年間裡，人們以船代步，穿行河中。一座典型的水上城市，所以才被早期的歐洲移民譽為北美的威尼斯。

一直計畫著要去聖安東尼奧，體驗水上威尼斯的魅力和風情。

周日午後，駕車沿著洲際十號公路一路向西。沿途經過德州南方開闊遼遠的大平原風貌，人煙稀少的小鎮，行程大約兩個半小時抵達河邊旅館。稍事休息，先生去報到，我則信步前往河濱步道 。

一出旅館大門，陽光直突突地射過來，隨即一股熱浪撲面而來。太陽已西斜，卻依舊灼人。走進河濱步道，滾燙的碎石小路，正值晚餐時分，河濱步道兩旁的餐廳，食客滿座。一張臨河餐桌上鋪著潔白的桌布。空氣裡瀰漫著墨西哥 食物熱辣辣的味道。恍惚走進夏日的重慶街頭，不由自主地辣了嗓子眼。

聖安東尼奧綠色的河水。（作者提供）

沿著步道往南行。每十幾米便有一座小橋。河裡的遊船坐滿了遊客。到了最南端，河水變了走向，步道也一分為二，一頭朝西，正是夕陽西斜時分，便選擇了背陽向東的步道。遠離市區，人流的喧騰漸漸淡下去。穿過一片公園，一絲微風吹來，夕陽西下，河面波光粼粼，天地一片安寧。偶爾傳來幾聲鳥鳴，河水輕輕拍打岸邊石頭的聲音。石岸上有幾道深淺不一的青苔印記，潮漲潮落留下的痕跡。

返程途中，天色漸漸黯淡下來，我和先生會合，吃過晚餐，華燈初上，燈河閃爍，遊船緩緩航行，沿途的露天劇場，有歌劇表演。岸邊散步的情侶，坐在長凳上休恬的旅人，喝著啤酒，遊船司機兼作導遊，夜幕下的聖安東尼奧，越發喧騰熱鬧。一個小時後，遊船返回，上船的遊人依舊絡繹不絕。這是一座屬於夜晚的城市，美麗而迷濛。

接下來的兩天，我獨自行走河濱步道。步道很長，城中心附近，店鋪林立，商家眾多。大小花園穿插其間，奇花異草競相開放。人工修建的小型瀑布，蒼天大樹覆蓋下的河水，遠離市區，遊人鮮少，景色漸遜。偶爾看見推著小車的媽媽，散步的長者，長跑的青年，如我這般的獨行遊客，並不多見。其實獨行的妙處，便是想走就走，想看就看，想停就停。沒有計畫和攻略，隨心所欲，率性而為。

阿拉莫博物館

阿拉莫曾經在德州歷史上譜寫過濃墨重彩的一章。在阿拉莫博物館的一個小型露天影棚下，影片的高潮，是一場戰役。講述德州從墨西哥共和國獨立以後，遭到墨西哥軍隊的圍攻，當片中解說員情緒激昂地一直重複著一句話，「為了阿拉莫！」「為了阿拉莫！」突然，坐在我旁邊的一位西裔男子，嗵地一下，嘴裡嘟嘟著什麼，聽不清，男子大張旗鼓地站立，氣勢洶洶地離開。我猜測他十有八九是來自於墨西哥的遊客，總之與墨西哥有著深厚的千絲萬縷的聯繫。

望著男子遠去的背影，先是驚訝，後則好奇，最後便恍然大悟了。原來所謂歷史，都是由人來書寫。自然會加上人的好惡、傾向、觀點等主觀因素。如果一段歷史，一場戰爭，分別由立場對立的雙方來書寫，那麼後人所看到的或許是截然相反的一幅畫面。所謂的真實，必是加了水分和個人情感的真實罷了。就如眼前的這座城市，歐洲後裔把它比喻為北美的威尼斯。而坐在遊船上的我，在它的汩汩水聲裡，恍然是滑行在漿聲燈影裡的秦淮河上了。