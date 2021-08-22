驚豔南達科他 處處奇峰、步步異石

惡地國家公園布滿迷宮般的山丘、峽谷、和尖峰，每座山丘帶有層層條紋彩帶。（作者提供）

南達科他州 (South Dakota) 位於美國 中西部的北邊，該州給人的印象是人煙稀少、土地貧瘠，事實確實如此。然而，正因為這寸草難生的荒野之地，在觀光 客眼裡，反成了難得一見的地球奇景。

6月，我們注射完疫苗，全美疫情也漸趨緩和，許多州開始開放旅遊，外子迫不及待地邀約了三對夫妻朋友，駕車同遊美國國家公園。我們計畫遊畢懷俄明州的黃石公園後，順道拜訪隔壁南達科他州的總統山，好萊塢曾以總統山為背景拍了一片有名的驚悚電影「北西北」，我們當然要親臨瞻仰一番。到了該地，才發現南達科他州除了總統山之外，其他地區的景色也是非常獨特、美麗、壯觀，讓我驚豔不已。遊後覺得不虛此行，不禁讚嘆，美國土地遼闊，景觀包羅萬象，真是世界第一。

卡斯特公園內的奇峰異石，媲美中國張家界的石林景色。（作者提供）

卡斯特公園 針石秀遊趣

卡斯特州立公園 (Custer State Park)位於南達科他州的西南方，「卡斯特」是一位參與美國南北戰爭及北美印地安戰爭的白人將領。當年南達科他州的黑山 (Black Hill) 發現金礦，白人移民與印地安人搶奪資源，發生戰爭，卡斯特戰死於南達科他州，當地白人移民視他為英雄，乃以其名紀念之。

卡斯特公園內有成群的美洲野牛(Bison)，比起黃石公園內的野牛群，我個人覺得該地的野牛數量更密集、更壯觀，而且輕易可見。黃石公園內要看到野牛群，有點可遇而不可求；在卡斯特公園內，開車在公路上隨時可遇到野牛群，咫尺近距離觀賞牠們不是稀罕事。公園內處處提醒遊客，遇到野生動物要格外小心，盡量減速慢行，避免驚嚇牠們，否則後果難料。我們當時就坐在車內，盯著野牛在車窗外漫步跨過馬路，野牛的銅鈴大眼與我們四目相對，緊張刺激。

卡斯特公園內最特殊的部分，是一段約14英哩長的針路 (Needles Highway)，沿途盡是奇峰異石，媲美中國張家界的石林景色。此處的單峰石柱，有的像煙囪、有的像高塔、有的像穿著中國古代寬袖的士子，維妙維肖，趣味十足；群峰的石林，則有的像屏風，有的像行軍隊伍，奇特壯觀。那些所謂的針石，是長期經風吹日蝕的花崗柱、塔樓、和尖柱石塊，千奇百樣，奇妙特殊，一根根插在地面上，非常壯觀。

「針眼」山洞，只能容一般轎車通過。（作者提供）

在針路途中，車子需穿過兩處狹窄山洞，其間最刺激的是「針眼 (Needles Eye)」山洞。山洞僅有12呎高8呎4吋寬，一般轎車恰恰能通過，大巴士或大型露營房車就無法進入了。穿越山洞時，我們特別派了兩人在洞口兩邊指揮交通，以防兩車相會，堵塞山洞，進退兩難。穿越山洞後，柳暗花明又一村，見洞外插著一根龐然大石柱，高高伸向藍天，柱頂開了一條長長狀似針眼的狹縫，猶如一根縫衣針插在地面上，渾然天成，非常巧妙。石柱和山洞因此名為「針眼」，名副其實。

龐然大石柱的柱頂開了一條長長狀似針眼的狹縫，猶如一根縫衣針插在地面上。（作者提供）

公園內除了有奇峰異石，還有一潭清澈碧綠的森林湖 (Sylvan Lake)，岸邊嶙峋怪石圍繞，湖面微波盪漾，兒童游水嬉戲，追逐打鬧，笑聲不斷，和樂融融，真是世外桃源。

森林湖湖面微波盪漾，岸邊嶙峋怪石圍繞。（作者提供）

由於未料到卡斯特公園如此奇特美麗，我們隔日馬上調整行程，縮短其他地區停留的時間，挪出時間再度造訪該公園，深入探索，盡情拍照賞景，盡興而歸。入卡斯特公園需繳費20元，但可供七日隨意進出，絕對物超所值。

劣地國家公園的黃丘，山丘上塗抹一層豔黃、紅色、紫色，色彩鮮艷繽紛。（作者提供）

惡地國家公園 奇美孤寂

南達科他州的惡地國家公園 (Badlands National Park) 在卡斯特公園東邊約70哩，我們開車進公園後，馬上被眼前景色驚呆，處處布滿迷宮般的山丘、峽谷、和尖峰，每座山丘色彩條紋斑斕，簡直就是縮小型的大峽谷景色，美妙迷人。

此處的特殊景觀乃地理學上稱的「惡地」，黏土土質，寸草難生，與台灣高雄的「月世界」景色類似，但規模更宏偉，景色更荒涼，色彩更絢麗，每座山丘帶有層層條紋彩帶，不禁讚嘆大自然的鬼斧神工之妙。我們爬到其中一處高地俯瞰惡地平原，塗著色彩斑斕條紋的圓錐形小山丘，錯落有致地點點密布，景色獨特美妙，看上去彷彿是人工製造的巧妙小模型，美的難以置信。有作家描繪此處在月光或夕陽下，山丘顯現千條不同色調，根本不似人間世界。的確，此處無溪無水，草木不生，無蟲也極少動物，夜間寂靜無聲，霜白月光舖灑下來，置身其境，其孤寂淒涼之美，恐怕無人間世界可比擬。

公園內有一處稱「黃丘(Yellow Mound)」的景點，土壤色彩特別豔麗，是自然界難得一見的豔黃色，加上山巔處暈染著淡淡的紅色和紫色，猶如畫家用彩筆塗抹過山頭，色彩鮮艷美麗，讓人嘖嘖稱奇。

不過，劣地國家公園氣候極化，白日豔陽高照，無遮無擋，最好選擇適當季節拜訪，以免掃興。我們拜訪時，氣溫尚稱適宜，不致過度燠熱。

拉什莫爾山國家紀念公園的四位總統雕像：華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯。（作者提供）

總統山 看見美國象徵

總統山是南達科州最有名的景點，也稱拉什莫爾山國家紀念公園(Mountain Rushmore National Memorial)。1923年當地人計畫在此山雕刻總統頭像時，其初衷就是為了吸引觀光客，不料計畫引起國會和時任總統柯立芝的注意，引發辯論，國會最後在1925年通過批准撥款建造，於1927年開工，1941年完工，歷經14年。

拉什莫爾山是堅硬的花崗岩，雕刻總統臉面工程艱鉅浩大，而雕塑藝術家伯格勒姆 (Gutzon Borglum) 正因為花崗岩不易被自然風蝕，才選擇該址施工，期望總統頭像能長久保存。

山上雕刻的四位總統頭像，分別是華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯，被認為是最能代表美國前150年歷史的四位總統。華盛頓是美國獨立戰爭領導人和創立共和國的先驅；傑佛遜執行路易西安那購地案和派遣路易斯與克拉克探勘西部，擴張美國領土翻倍；林肯促進各州永久聯盟，訂立人民一律平等的美國精神；羅斯福則塑造美國為國際事務領導，和建立保護資源先進政策。他們分別代表了美國國家的誕生、成長、發展和保存，總統山因此成了宣揚美國文化和精神的象徵。

瘋馬(Crazy Horse)是美洲原住民印地安蘇族(Sioux) 的酋長，勇猛善戰，是北美印地安戰爭中的靈魂人物。該戰爭主要起因於1872年當地的黑山發現了金礦，大量淘金客潮湧入，破壞了蘇族印地安人與美國政府的條約，使得印地安人生存空間被大幅擠壓，引發印地安人與白人的屢屢衝突。印地安人在極度忿怒下，經常偷襲白人並割其首級報復。美軍因此藉口圍剿印地安部落，印地安酋長瘋馬領導部落激烈反抗，由於其驍勇善戰，印地安人獲得了幾場戰爭的勝利，上述提到的南北戰爭名將卡斯特就是死於此地沙場上的。瘋馬後來在1877年帶領族人投降美國政府，但又被指有越獄嫌疑，遭美軍處決。

施工中的瘋馬雕像。（作者提供）

瘋馬雕像 要與總統爭光

瘋馬的親人於二十世紀成立基金會，立志要為瘋馬雕刻一座全世界最大的雕像。1948年，瘋馬紀念公園在離拉什莫爾山紀念公園大約17英哩處成立，並展開爆破開鑿工程。瘋馬基金會完全不接受美國政府補助，自己籌款興建，因此進度緩慢，目前只完成頭部和部分手臂，整座雕像完成後將是瘋馬騎在馬背上，長髮飄揚，左手臂指向前方，英氣煥發，神勇無限。

歷史上，美國政府與印地安人簽署有和平合約，但政府屢次爽約。早期，印地安人用暴力反抗；現今，時代不同，他們改用雕琢紀念像來抗議，堅持拒絕美國政府任何金錢上的援助，非常有骨氣，讓人欽佩。

參觀以上景點後，若時間仍充裕，還可順道參觀中西部有名的大商場Wall Drug，位於附近的Wall鎮，是一處富美國西部風味的大商場，我們即在該處一邊吃純正美式漢堡午餐，一邊觀賞牆上掛的西部油畫和許多北美野生動物標本，沉浸於美國西部粗獷豪邁的環境，別有一番風味。

南達科他州有奇特自然景觀，又富美國歷史，尤其，卡斯特公園和惡地國家公園，是兩處地球奇景，完全出我們先前意料之外的觀光景點，絕對值得一遊。