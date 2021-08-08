遊優勝美地 看瀑布賞奇岩

從聖路易斯水庫州立遊樂區遠眺金山碧湖。

夏至時分早起的太陽，喚醒一夜好眠的旅人；窗外萬里無雲的藍天，籠罩著一片遼闊的大地。第一次住進加州 的中央谷地，我們不願錯過這裡不一樣的景觀，一早就走出室外探訪聖內拉清晨的大地風光。旅館 中庭的水池與植栽雖然綠意盎然，但圍牆之外卻是一片空曠農地及連綿金色山脈；在晴空萬里的遠方，依稀看到大片綠色果園，風景雖然單調，卻是新奇。

加州中央谷地140號公路草原上的落日餘暉。

聖路易斯 眺金山碧湖

翻閱一下地圖，如果從聖內拉往東跨越谷地，就會碰到內華達山脈，那邊山上有風景漂亮的「優勝美地 國家公園」，也有「國王峽谷國家公園」。配合後續路線規畫，我們選擇往東北邊的優勝美地方向邁進。但是也不能近廟欺神，在離開聖內拉之前，還得先到市區逛逛，並探訪附近的奧尼爾前灣和聖路易斯水庫的湖光山色。

從聖路易斯水庫玄武岩亭公園觀湖光山色。

我們入住的旅館就在5號州際公路的33號公路出口處，附近住宿、用餐、購物方便，離住宅社區不遠，生活機能不錯。這裡的房價相較於迪亞波羅山脈西邊的灣區便宜很多。也難怪有些不耐高房價的灣區工作者，願意花時間翻山越嶺開車通勤，定居在這個舊金山東南方約120英哩、在200多年前曾是一片養馬牧場的村鎮。

早餐過後先走33號公路往南，路過聖內拉的景觀地標Pea Soup Andersen’s，再接152號公路往西，半個鐘頭後來到公路北側奧尼爾前灣邊的「聖路易斯溪亭州立公園」。公園裡有沙灘，並可露營，進行烤肉、釣魚、健行等戶外活動。

這個季節的特殊景觀，是金色的草原包夾一灣碧水，往南望去盡是連綿金色山丘，景色壯麗。在灣東有加州渡槽及Delta-Mendota運河等大型水利設施，與前灣及聖路易斯水庫相通；這些輸水系統，串聯加州中部水源，北水南送為下游提供用水。

152號公路的南邊，是「聖路易斯水庫州立遊樂區」。車子順著園區小路開，來到水庫東南角的「玄武岩亭公園」，這裡的景觀也是金山碧湖，只是範圍更大，壯麗許多。附近有設施完善的露營區，可供遊客在這裡過夜、騎車騎馬、野餐、觀星及看野生動物。

由於正值盛夏，艷陽高照，只能躲在樹蔭下觀賞湖光山色，而未能深入探查此地特殊的玄武岩湖岸與台地。而其景觀最佳的遊客中心因在東北邊，也就等回程再去了。

觀賞過聖路易斯水庫湖光山色之後，我們循著152號公路往東走，首先經過的是鄰近聖內拉的洛斯巴諾斯市。

這二個城鎮同屬加州麥賽德縣，都離5號州際公路不遠，而成為中央谷地西邊的門戶。由於希望早點入住旅館養精蓄銳，為明早進攻優勝美地做好準備，因此匆匆路過洛市；於傍晚時分轉入233號公路，抵達與99號公路交會的喬奇拉旅館。喬市隸屬加州馬德拉縣，雖尚離優勝美地山谷83英哩，但在這裡讓我們找到睽違數日的中式晚餐。

優勝美地酋長岩是遊客易於親近的冰河遺跡。

進入園區 訪冰河遺跡

第二天早上用過早餐，由喬奇拉取道鄉間小路往北，接到140號公路，往優勝美地方向邁進。一路金黃草原夾道，過了卡塞斯谷開始出現樹林，並進入山區。

抵達馬利波薩停車休息片刻、逛逛老街。馬里波薩海拔約600公尺，位於內華達山脈山麓，是優勝美地西南邊的一座山城；其隸屬的馬里波薩縣，涵蓋優勝美地國家公園的大部分地區，這裡的經濟活動多與公園和旅遊有關。

順著140號公路，繼續往東北上山，過了布賴斯堡，公路與麥賽德河交會；有河相伴的山路，風景增色不少。來到因克萊恩，逐漸看到旅館、客棧、露營地及小店；到了埃爾波托爾更見河水豐沛，而「Yosemite National Park」的迎賓吊牌也出現在河邊。

停車環視四方，湍急河流、青山綠樹，以及藍天白雲構成秀麗風光。流連之間，只見來車陸續急駛而過；進入山谷之後才知道，遊客寧願捨棄這裡的小菜，多要趕快入園搶占車位，再悠哉享用景區的美景大餐。

我們從早上8時出門，沿路貪圖美景，走走停停，70多英哩的路程開了3.5個小時，才來到園區的拱岩門入口。

入園須要買票，一部車一周35美元，全年70美元；銀髮族付費80美元，可終身暢遊美國所有國家公園及聯邦遊樂區。優勝美地國家公園範圍廣闊，景區主要包括：優勝美地山谷、冰川峰頂、瓦沃納和馬利波薩樹林、泰奧加路和圖奧勒米樹林、圖奧勒米草甸及赫奇赫奇水庫等六區。

這天的旅遊範圍是優勝美地山谷，谷中除了服務區、客棧還有露營設施外，主要景色包括：冰河遺跡、溪流、瀑布、隧道、花崗岩巨石、樹林、草原、野生動物以及花卉等。這裡還有很多美洲印第安人的傳說，以及國家公園誕生演化的證據。

從拱岩門入口進了園區之後，景觀愈來愈好，140號公路改名為El Portal Rd。順著麥賽德河前進，穿過南道的一片樹林之後，迎接我們的就是「新娘面紗瀑布」，再來就是大教堂岩，以及和它對望的酋長岩。

觀賞優勝美地瀑布的好角度。

這二座花崗巨岩，是山谷中既雄偉又具指標性的冰河遺跡；二岩之間有一片寬闊的埃爾卡皮坦草原，與周邊的樹林及巨石群相互輝映，形成入谷首遇的壯麗風景。1612英尺高的帶狀瀑布，從酋長岩西側的懸崖流下，它是北美最長的單層瀑布，但只會出現在融雪的季節。

聳立在優勝美地埃爾卡皮坦草甸南邊的大教堂岩。

散步觀景 徜徉瀑布間

由於前段行程貪圖美景，來到景區已是車滿為患，而遊園車也無緣搭乘，只好臨停觀景佐餐。午後繼續開開停停，觀賞優勝美地瀑布、遠眺半圓丘、進探青青草原、穿梭茂密樹林、環攬巍巍峻嶺；並走到Church Bowl野餐區，仰望自由帽以及冰川峰頂。

直到下午3時多才覓得車位，開始散步觀景。首先拜訪山谷遊客中心，也發現谷中制高點Sierra Point，就在遊客中心後面懸崖的斜上方，其西側就是秀麗的優勝美地瀑布頂端。信步走到可與優勝美地上下瀑布對望的景點，徜徉其間、肆意取景；眼見通往瀑底的小路雖然幽美，但已乏力探尋。 優勝美地新娘面紗瀑布。

沒有放棄夜宿美地的念頭，因此不忘多次洽詢附近旅店，無奈值此旅遊旺季，了無空房，只好抱憾揮別優勝美景。回程改走北道，臨行再回頭看看躲在瀑布面紗後面的新娘、禮贊巍巍教堂，並向偉大的酋長告別，才依依不捨循著原路，踏上歸程。

自由行貴在隨意遊覽、處處為家，抱著山上沒房就住山下的心情。沒想到臨時上網尋房，滿意的旅館竟然遠在昨日路過的洛斯巴諾斯；這代表我們要開車110英哩，由東向西穿越中央谷地，才能到達。還好日光節約時間，中加地區天黑得晚，沿途正好可以欣賞落日餘暉與晚霞。

順著140號公路往西，串接鄉間小道，再轉進孤寂的152公路西行。上山容易下山難，路過山丘、草原與農田，總算在星夜中住進了旅館。

《「加州聖內拉到優勝美地之旅」》

來源：YouTube

從優勝美地Church Bowl野餐區仰望自由帽和冰川峰頂。

由於正值旅遊旺季，優勝美地附近旅館臨時訂房不易，因此這次只能遊覽最著名的山谷區。所幸冰川峰頂過去曾經探訪，俯視壯麗冰河遺跡的印象猶深；至於尚須跋涉的其他景區，就留待以後有機會再去了。