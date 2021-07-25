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造訪寂寥四角 放眼無邊疆域

文、圖／周愚
四角遊客中心門前的牌匾。
四角遊客中心門前的牌匾。

早上我由家裡到洛杉磯機場時，高速公路上千車壅塞，萬車爭道，停停行行，30餘哩的路程，我開了一個半小時才到達。傍晚時分，我在新墨西哥州666號州道北行的公路上，前後看不見任何一輛其他的車，限速50哩的路，我飆到75五哩。我要去的地方，名叫「四角」(Four Corners) 。

近距離看平臺，由正上方的科羅拉多州順時鐘方向數，依次是新墨西哥州、亞利桑那州和猶...
近距離看平臺，由正上方的科羅拉多州順時鐘方向數，依次是新墨西哥州、亞利桑那州和猶他州。

直線州界 全球唯一

不論國與國、省與省、縣與縣、市與市……其分界多以山脈、河流為準，分界多呈不規則的曲線。但唯有美國例外，她與加拿大的分界除了中西部的大湖區以外，其餘幾乎都是直線；她與墨西哥的分界，也有很長一段距離是直線。她的許多個州，尤其是西部的一些州，也都以直線分界。更奇特的是，翻遍世界地圖，也僅有這一處橫直兩條直線交叉成十字形，切格出四個州。而這個交叉點，就是「四角」。

「四角」的右上角，也就是東北角，是科羅拉多州，按順時鐘下來依次是新墨西哥州、亞利桑那州和猶他州。四個州的代表物分別是雪山、辣椒、仙人掌與拱門。

平台上以十字標示的四個州。
平台上以十字標示的四個州。

這四個州有許多相同點，她們都處於美國內陸；與東西沿大西洋岸和太平洋岸的州相比，她們都屬於地廣人稀的州；她們的地勢平均都較美國其他的州高；她們都是牛仔最多的州，美國早期的西部片故事多半以這四州為背景；她們也是印地安人最多的州。

此外，在美國50州中，她們都屬較年輕的州，尤其亞利桑那州和新墨西哥州，更是美國本土48州中最年輕的兩位。這兩個州和猶他州原來都是墨西哥的領土，因此也是墨西哥裔人口比例最高的州；這四個州，還是華裔人口較少的州。

「四角」雖稱得上是一個景點，但由於過於偏僻，甚至荒涼，只能算是冷門景點，從未見過一家旅行社有廣告，華人知道的更不多。而我這人就是有一顆好奇心，愈是人們不去的地方，我愈是想去。

我與妻一大早由洛杉磯登機，飛到新墨西哥州的第一大城阿巴克奇 (Albuquerque) ，租了一輛車，以既興奮又好奇的心，開始我們三天兩夜的荒漠搜奇之旅。

阿巴克奇 獲警協助

由阿巴克奇到四角超過300哩，其中很長的一段，是666號新墨西哥州的州道，筆直平坦，路旁兩邊幾乎全是荒蕪之地，每隔好幾十哩才有一個加油站和小店鋪，絕大部分時間只有我這一輛車在風馳電掣般前行。

在洛杉磯受夠了塞車之苦的我，反倒覺得有點不太習慣。

抵達四角附近時天色已黑，已駕駛疲勞的我放慢了速度，看看會不會有汽車旅館，但開了很長一段路，卻什麼也見不到。突然從後視鏡裡看到紅色的閃燈，竟是警車示意我停車；我在路邊停下車，警察走上來，向我要了駕照，對我說我開得太慢了。我答我今天剛從加州來，因對這裡陌生，且天色已晚，正想看哪處有汽車旅館，所以開得慢了些，並順口問他最近的地方哪裡有汽車旅館。

他很客氣並很仔細地告訴我，再向前走40幾哩，遇有叉路時走右邊的一條，到科羅拉多州後有個名叫「Cortez」的小鎮上就有汽車旅館。最後還向我道晚安，並祝我有個愉快的旅程。

不久前美國一連發生了好幾起警察與非裔衝突的事件，引起多地多起暴亂，久久不能平息，造成了美國重大的損失和恐慌。

我在美國30幾年，也曾有過好幾次與警察打交道的經驗，每次都是和氣而平順。我不懂，為什麼警察和非裔之間會常常發生這種不幸的事件？

三天兩夜 此行值得

第二天我們一早起身，循原路回頭走，到了這次旅遊的目的地──四角。如我所說，它是個百分之百的冷門景點，沒有圍牆，沒有欄杆，只有一個象徵性的大門，也無需門票，隨意就可進去。它的整個面積約兩個足球場大，園內連洗手間都沒有，只在最邊處設置了兩具活動廁所。不過它倒是有個「遊客中心」，裡面陳列了一些文字和圖片，敘述這四個州的人文、歷史和地理。其中被人們感興趣及好奇的就是猶他州摩門教的一夫多妻制，這是因為過去他們人口少，墾荒期及淘金期男人死亡多，早年還曾發生過族群間的鬥爭，又死了更多男人，為了維持人口數而有的制度；在1896年猶他立州加入聯邦的同時，就廢除了這一制度。

園內另有一間小小的禮品，賣的都是印有地圖的T恤、衣著、絲巾等，和墨西哥及原住民風味極濃的篩物和手工藝品。

印有四角圖型的T恤。
印有四角圖型的T恤。

如我前文所說，亞利桑那、新墨西哥、猶他這三州原都是墨西哥的領土，是經過一場戰爭，美國才從墨西哥手中得來的；科羅拉多州則是在一埸交易中從法國手中得來。除此之外，我也知美國現在的許多土地也都是經過戰爭和購買而來，如加州、德州、路易斯安那州、阿拉斯加州……；前一陣子甚至聽說前總統川普想向丹麥購買世界第一大島格陵蘭，後經丹麥放話絕不會賣，才沒有下文。這使我領悟到，美國之所以雄霸全球，靠的就是富與強，所以「富強」是任何一個國家應該追求的目標。國家富強，才不會受到外侮，人民自然安樂。

平台四周的美國國旗和四州州旗。
平台四周的美國國旗和四州州旗。

四角全是一片沙石地，只有在中央有一塊水泥地的平台，是這裡必須一看及拍照之處。平台四周有美國國旗和四州州旗飄揚，平台中央以一個十字分成四等分，分別刻了四州的州名。我們去的那天不是周末，而且到得很早，因此遊人比想像的還要少，除了我們夫婦外，只有另兩個美國白人家庭共七、八人。有個小男孩趴在平台中間，四肢各占著一個州照相，非常有趣。

在我們離開四角回程的路上，遇到了一件事，一個年輕的男性黑人，揹著一個小小的背包在公路上步行。他看到了我們的車子，老遠地就轉過身來，右手握拳在肩上，大拇指伸出比向後方。在美國，這個動作是要求搭便事的意思，但是我沒有停下。

那條路好幾十哩長，即使他要去的地方是最近一個可歇腳的地方，走路也需花上好幾個小時，站在人道和助人的立場，我是應該停車讓他搭乘的，何況車子的後座本來就是空著的。但是，美國人這種要求搭車的舉動，可說是一種由來已久的文化，在上世紀六○年代以前，美國人甚至可用這種方法一路順利地往返美國東西兩岸。

但六○年代連續發生幾件搭車者殺死車主、搶奪財物及車子的事件，受害者又以婦女及年長者為多，此後美國人就很少有人再停車讓人搭乘了。我來美國之初，不少華人、美國朋友都向我告誡，不能隨便讓陌生人搭車。所以我當時沒有停車，心裡雖覺得有點歉疚，但我還是不得不這麼做。

遊覽四角，從遊客中心到禮品店購物，再到這個平台照相，最多也要不了一個小時，我卻花了三天兩夜，坐了飛機，又開車幾百哩，也許有人會認為不值，但我卻不這麼認為。這趟旅程，不但使我增長更多美國的人文、歷史和地理知識，更使我看到美國無邊的疆域和宏偉的氣勢，而這都是我們在美華人平時所極少接觸到，極少能看到的一面。我對這次的旅行非常滿意，值得！

美國 新墨西哥州 警察

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