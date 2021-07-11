加州蒙特雷 搭火車浪跡美西

從黃花海岸遠眺鳥岩。

浪跡天涯是潛藏心底多年的一個念頭，這次由加州洛杉磯 搭火車到蒙特雷再開車抵達聖內拉的自由行，則是一段實踐的過程。在未經詳細計畫下，2019年6月下旬我們買了從洛杉磯到薩利納斯的美鐵火車票，帶著行李，嘗試搭乘火車觀賞沿途風光，並前往蒙特雷近郊遊覽，展開浪跡美西的序幕。

美鐵北上在加州聖路易斯-奧比斯保近郊風光。

美鐵慢行 沿途賞鄉間景色

這趟旅行坐的是每天只開一班的美鐵Coast Starlight列車，早上從洛杉磯出發，第二天晚上抵達西雅圖，車位坐臥兼具；車廂老式但坐位寛敞，斜躺尚可過夜。當班火車在洛杉磯搭乘人少，空位頗多；北上車速不快，不似高鐵快捷。

火車順著太平洋海岸北上，一出洛杉磯都會區，沿路可看到山丘、樹林、農田及果園；這年加州雨水較豐，山坡翠綠、野花散布。鐵路的西邊是太平洋海岸，也可看到近海探油設施。

這列火車下層坐位較少，主要是殘障車位、洗手間及行李貨架。由於乘客不多，可以上下層走動，比起搭乘巴士或飛機輕鬆很多。列車上層設有觀景車廂，透過長窗可看到山海景色；此外也設有餐車提供訂位用餐，然而中午前後廣播就餐頻繁，感覺吵雜。

車行五個半鐘頭，來到聖路易斯-奧比斯保；窗外的景觀不錯，有點像新疆草原。過了此站車速減緩，原來這段路況不佳，只通北上火車，南下尚須依靠Thruway巴士轉運；在這裡路過偏鄉，電訊網路也不暢通。從洛杉磯到薩利納斯約300英里，火車居然開了八個半鐘頭；倒是慢走細看，體驗更多。

火車到了薩利納斯已近黃昏，購票轉乘美鐵Thruway巴士到蒙特雷旅館 ；下車時竟然把背包遺忘在車上。當時已經下午7時半，打電話四處詢問，大多已下班，不是電話答録，就是說明天再來；因此無從查悉當班司機是誰，頓時感到人情雖可貴，效率卻不彰的無助。

一夜處理信用卡掛失事宜，並查尋明早路過薩利納斯車站的轉運班車時程。次日淸晨急搭Uber前往車站，會見路過班車的司機，期待透過同儕洽詢昨日司機下落，無奈彼此疏離，難能相助。在車站10時開門之際，突見有人肩負背包迎面而來，原來是熱心盡責的MST主管傑森，昨晚查車時發現被遺忘的背包，第二天早上親自送包到站。當面致謝簽收，了卻心事之後，安心回旅館補眠。出師不利，提醒後續旅程要倍加小心，但不能因而澆熄往前走的興緻。

濱海卡梅爾街景。

午後搭上公車來到附近的濱海卡梅爾遊覽。卡梅爾是加州蒙特雷縣的城市，人口大約4000；該市充滿歐式色彩及童話建築風格，曾被評為美國西部最美小鎮之一，吸引許多觀光客及藝文人士。漫步卡梅爾市區，除可看到外觀特殊的市政廳及圖書館，並得探訪當地古蹟、花園及各種特色商店。沿著卡梅爾主街海洋大道西行，即可到達面對太平洋的海灘，欣賞落日美景。而在城區東南，也有個著名的Mission Trail Park可供步行健身，但因近黃昏，只好割愛。

蒙特雷罐頭街港邊風光。

逛完濱海卡梅爾，在日光節約季節，加州天色猶亮，坐上公車來到蒙特雷港邊的罐頭街。這裡過去是許多沙丁魚罐頭廠的原址，現在多已變成餐廳及商店的所在地。傍晚時分是港邊觀景用餐的好時間，附近的優美海岸風光也讓人流連忘返。在飽餐口味特殊的美食之後，天色已晚，回到旅館一夜好眠。

信步海灣 觀孤柏巧遇海豹

蒙特雷位於加州中部太平洋海岸上，在舊金山南方約110英里處；居民30多萬，這裡藝術家雲集，漁業也很有名，是一個適合居住及旅遊的地方。這附近主要的景點，除了罐頭街之外還包括城區、水族館、漁人碼頭、濱海公園，以及風景秀麗的17哩海岸線等。其交通除開車外，蒙特雷-薩利納斯公車集團 (MST)亦提供巴士服務，南到大蘇爾和鄧普頓，北至聖塔克魯茲和聖荷西；夏天旅遊季節的周末，並有免費街車巡迴附近景點。

蒙特雷漁人碼頭。

之前在蒙特雷罐頭街看海及用餐，因天色已晚而意猶未盡。隔天黎明即起，首先來到漁人碼頭，由於時間太早，遊艇多未出海，停滿港區。順著海堤走過去，美麗的蒙特雷海灣及長灘歷歷在望。近海處並有裝備齊全的潛水人，迎著海浪一對對攜手下海；此地海裡景色想必秀麗，才會不斷引人入海。在清涼晨風中，信步走到El Estero Park，這個濱海公園綠樹環湖，湖畔草坪沙灘、野雁成群，風景如畫；形成海邊廣闊的休閒區，是提供旅人日行萬步的好場所。

17哩海岸線是蒙特雷附近膾炙人口的景區，但欲窺全貌必須有車代步。因此旅館退房之後，搭Uber來到蒙特雷機場租車，以供午後遊覽海岸風光，並做為下段行程穿越中加的交通工具。17哩海岸線在蒙特雷海灣的南邊，我們從圓石灘這端的入口進入景區，迎接遊客的是一群老柏樹及一段段石頭海岸。開車順著17哩公路走，經過Pescadero Point看見鬼樹幢幢，並與屹立在岩岸的孤柏隔崖相望，再近覽蒙特雷附近最老及最大的柏樹林。

「加州洛杉磯到蒙特雷之旅」

從觀落日停車場往海邊走，赫然發現一群海豹正在岩岸享受日光浴及等候衝浪，但也在海灘看到「豹死鷲啄」的悲慘結局。來到Fan Shell Beach Outlook，從這裡可以看到海浪滔滔鳥不怕的美景。走過海豹岩沒見海豹，卻看到成群海鳥盤據，原來附近就是鳥岩。也許因鳥多勢眾，大軍壓境趕走了豹群，造就了這裡獨特的景觀。

在海風中，掠過灰黑的鳥群，突見一片黃花盛開的海岸，以及色彩鮮明的海濱別墅，原來這裡不只是天涯海角，也是鳥語花香的樂園。繼續往前走，路過China Rock、Point Joe、Restless Sea等地。因為必須趕路入住異地旅館，因此後面幾個景點，多拍拍到此一遊的照片；倒是在Spanish Bay海灘，因被遊客淘沙堆石、追浪戲水的美景吸引，而稍做逗留。

屹立在岩岸的孤柏。

由於正值旅遊旺季，濱海旅館房價飆漲。反正是無菜單自由行，就輕車簡從，逐價而居。上網一查，在加州中央谷地一帶，旅館的性價比較高；加上這個地區從未去過，亟思探訪，於是趕快訂房。傍晚時分駛離17哩路海岸，經過Shepherd’s Knoll，循著1號及101號公路往北，接156及152號公路翻山越嶺往東，後接33號公路往北，總算在開了120公里之後，摸黑抵達聖內拉的旅館。沖掉旅塵，開始思考天亮後如何探訪中央谷地。