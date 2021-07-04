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維州賞大瀑布 洗滌疫情鬱悶

文、圖／項明華
平靜寬闊的上游河面。
平靜寬闊的上游河面。

柳宗元，中國文學史上聞名的唐宋八大家中一員，尤擅長散文，永州八記中的「小石潭記」，柳氏用春秋之筆，借物寄情，夾敘夾議，成就了一篇膾炙人口、流傳千年的佳作，還被選入初中課本。我每讀「小石潭記」就會聯想到我家附近的大瀑布。大瀑布離維州住家約二十分鐘的車程，我曾陪伴父母和朋友去過二次，今年3月17日我和太太又重遊大瀑布，感覺像重讀了一篇美文，急於與人分享。

大瀑布浪花。
大瀑布浪花。

急流奔騰 令人瞠目

大瀑布全稱為大瀑布公園（Great Falls Park），是波多馬克河流經維州的一段河流，占地約800英畝。河流至此因岩石阻擋，形成一個壺口狀的峽谷，取名馬瑟峽，河面從原來的1000英尺寬，縮小至60至100英尺，河水在這裡還打了個「丁字形」的急轉彎，更有甚者，河面在不到1英里的範圍內還下降了76英尺，三個因素交織，形成富有戲劇性、令人驚嘆不已的急流和瀑布。這裡離首都華盛頓市僅18英里，訪問華盛頓後，很多人都會順道到此一遊。

我和太太比較早開車到達公園入口處，因為有老年卡，免去了20元門票。停車場內車也不多。遊客中心因疫情而關閉，廁所倒還開放，一些資料都放在廁所門口。和美國其他公園一樣，遊客都是拖家帶口，包括寵物狗。

按資料介紹，公園內設置有三個觀賞點，按離壺口的遠近命名一、二、三，我們先去了二和三，這兩個觀賞點較大，地勢較平坦，還有休息用的躺椅。從2號向前望去，馬上被湍急的水勢怔住了；巉岩嶙峋，犬牙盤石，河水咆哮如雷，白浪翻滾，奔騰如脫疆野馬迎面撲來。我凝視河水，瞬間忘了按相機。

大瀑布全景圖。
大瀑布全景圖。

一年多了，人們都被囿於家中，生活在坐井觀天的方寸之中，病疫奪走了260多萬條生命，超過了二次世界大戰以來戰爭奪去人命的總和；儘管如此，人類還是不甘屈服，在短時間內製作了幾十億個口罩、幾億支消毒液，更以超常速度生產了多種疫苗。

我看著這湍急的水流，多像人類呀！不管前面的岩石多堅硬、道路多狹窄，它們依舊沖破阻攔，勇往直前。我也想起了柳宗元的「小石潭記」，那是柳氏被貶至永州，人生失落，鬱鬱寡歡的寫照，「寂寥無人，悽神寒骨，悄愴幽邃」，他是何等地消極呀。柳氏也知道「不可久居」，人因景而悲呀。我想我們是何其幸也，大瀑布就在家門口，在這個激進奮鬥的勇士面前，我們可以反思、學習、端正人生觀，它蕩滌了一年多來積累於我心中的鬱悶。

滯留在大瀑布的加拿大國鳥黑雁。
滯留在大瀑布的加拿大國鳥黑雁。

遙想至此，我舉起相機不停地按下快門，拍攝大瀑布的全景及水花特寫。這裡的水花因河流猛力撞擊岩石而怒放，飛珠濺玉，洵美無比，和黃河壺口相比更為清洌。在瀑布的右上方，有一片岩石牆堵住了水流，水流不得不向左急轉；岩石前面是翻騰的水花，後面卻形成了不大的一泓清水，平靜無波，彷彿是一個海上良港。

攀越石叢 近覽瀑布

河的對岸是馬里蘭州，舉目望去，可看到隱隱的人影。我也曾去過對岸的馬里蘭州觀看波多馬克河，那裡的景觀不能和維州相比；就像在美國和加拿大交界的尼加拉大瀑布一樣，在美國一邊的景觀根本不能和在加拿大一邊相比。

不過在馬里蘭的河畔，還有一部分原來的運河遺跡、閘門和防撞的木護板。因為這裡大瀑布的地形，波多馬克河無法全境通航，1784年人們曾在這裡建造過5條運河，以便使全境通航，後來隨著火車和公路的發達，運河才被廢棄。

在第三個觀賞點，我拍了大瀑布的全景照；往下遊看，河面在陽光照耀下泛出片片金鱗光輝，我想起上一次來時還看見幾艘皮划艇在這裡戲水呢。如果再順流而下，不遠就會抵達華盛頓總統的故鄉弗農山莊，在岸邊俯視河流。

第一觀賞點和二、三有點不一樣，必須爬過一段高低不平的石叢，才能抵達河邊；而且人是站在石縫中觀河，時時須當心失足。當然瀑布更近了，特寫更漂亮。

這時我心中有一個疑問，大瀑布在哪呀？只有湍急的水流，沒有一練臨空垂落而下的水簾呀？原來波多馬克河前後落差雖然有76英尺，但在近一英里的路程中水流落差已漸漸縮小，在一號點觀察僅可發現幾個一、二公尺的小瀑布，起名大瀑布是當地人的自愛自傲。順便帶一句，邊上的小鎮也名字叫大瀑布，是維州最高檔的住宅區，我們開車路過，路邊可見到不少碩大的荘園。

看完三個景點，我們又溯河往上走，上遊河面靜悄悄的，沒有人影，小路兩邊保持了很原始的狀態：半腐爛的倒樹、完全掏空的樹幹、爬滿青苔的樹根。

奇怪的樹,全身長滿了瘤。
奇怪的樹,全身長滿了瘤。

寬闊的河面上只有幾隻滯留在此地的加拿大國鳥──加拿大黑雁，在嬉戲捕魚、潛食水草，是不是大瀑布太美了，難道牠們也如劉阿斗一樣，樂不思蜀了？

維州 加拿大 美國

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