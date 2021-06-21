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疫後民眾渴望國內旅遊 「陽光地帶」受歡迎

編譯洪毅／綜合21日電
拉斯維加斯(圖)、邁阿密、奧蘭多等城市，為民眾最有興趣的出行目的地。(Getty Images)
拉斯維加斯(圖)、邁阿密、奧蘭多等城市，為民眾最有興趣的出行目的地。(Getty Images)

夏日旅遊旺季即將到來，「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)報導，二項調查顯示，現在全美民眾對國內旅遊的渴望，明顯高於其他地區，這對旅遊業復甦而言自然是好消息；而拉斯維加斯、邁阿密、奧蘭多等城市，為民眾最有興趣的出行目的地。

Booking.com，以及Skyscanner與雲端平台Braze、App訊息商Apptopia合作的調查均發現， 全美民眾正渴求於在夏季來趟短程出遊；Braze的數據顯示，目前民眾的旅遊App使用量，已比疫情之前多出41%。

Skyscanner調查還發現，33%的用戶目前樂於出遊，但是亞太地區及歐洲地區的比率只有13%及20%，顯示民眾目前更渴望於國內旅遊。

Skyscanner最受歡迎的前五個地點依序為拉斯維加斯、奧蘭多、洛杉磯、邁阿密及紐約。

Booking在預定7月、8月行程的用戶中，最受歡迎的景點前五名，除第一、二名的南卡羅來納州默特爾海灘(Myrtle Beach)、拉斯維加斯外，全部都在佛州，依序為奧蘭多、達斯汀(Destin)、巴拿馬市海灘(Panama City Beach)，邁阿密則居第八。

Booking的調查發現，61%美國民眾想在今年夏天前往海灘一遊。圖為佛羅里達州...
Booking的調查發現，61%美國民眾想在今年夏天前往海灘一遊。圖為佛羅里達州一處海灘。(美聯社)

熱門景點多在「陽光地帶」(Sun Belt)、海灘、國家公園之地，除天氣溫暖、可沐浴於陽光下之外，許多地方的防疫措施也較為鬆散，例如佛州及內華達州已完全沒有旅遊限制，可望讓遊客趨之若鶩；此外，Booking的調查發現，61%美國民眾想在今年夏天前往海灘一遊。

不過Booking調查發現，目前70%用戶無意遠行，54%傾向於短期旅遊；Skyscanner的調查則是87%用戶預訂的行程不滿七天，顯示新冠疫情的影響尚未完全消弭。

但是民眾仍將旅遊視為重要之事，61%認為旅遊對調劑身心「至關重要」；Braze曾調查發現，在疫情爆發之前，75%美國民眾認為，在假期間來趟旅遊是「很重要」的。

這對旅遊業而言自然是一大福音，Skyscanner旅遊事務專員克洛西(Mark Crossey)還說，今年底前美國預計還只是在本國範圍內旅遊，等到國際防疫措施解封，如歐洲熱門景點等地重新開放後，國際旅遊將會再次蓬勃。

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