優勝美地國家公園 深度遊美不勝收

半圓岩是公園的鑽石地標，夏天是登山客嚮往攀登的目標；冬天白頭配上傍晚金光，呈現特別的風韻。（作者提供）

加州中部，優勝美地 國家公園（Yosemite NP）的風景舉世聞名，奇峰、巨樹、高原、峽谷、飛禽、野獸、瀑布、沼澤、蟠石、還有經年不溶化的雪景，每年吸引350萬人潮。來自各地的華人乘大型觀光 巴士，從舊金山 或洛杉磯兩大都會，車行四、五小時進入公園，在路旁停車場讓觀光客下車遠望此公園的鑽石招牌風景--半圓頂（Half Dome），各自拍照表示來過這個鼎鼎大名的公園。比較有良心的旅行社，會增加半小時的新娘面紗瀑布行程，算是進一步認識這個國家公園；觀光客沒有住在公園內營地或旅館的行程。若是參加巴士旅行團大老遠來到此公園，只是拍幾張風景照，吃一次園內最近新增的快餐食堂，實在是入寶山而幾乎空手而歸。

登半圓頂 而小峽谷

來此公園最佳行程是盤桓數日，通常會在參天大樹下露營，夜晚仰望無光害的繁星；花整天時間去山徑、水旁、樹林健行；登上著名的半圓頂，俯瞰整個峽谷；接近新娘面紗瀑布（Bridalveil Fall）感受飛濺來的水霧；攀岩好手最想挑戰的El Capitan，90度岩壁登頂活動；乘無篷馬車行走在參天紅木杉林裏呼吸芬多精。

近觀巨大整塊花岡岩的半圓頂，一般登山客從右側80度仰角天梯攻頂；而專業登山者，從左側挑戰垂直壁攀岩而上。（作者提供）

多年前，我校在美西的舊金山及洛杉磯校友會，來此公園做南北校友會師，我們從洛城北上需五小時，必須提前一天到達，在公園內住上一晚。可選擇自己搭帳篷的露營地比較便宜；或是租用園內提供帆布的半固定帳篷；當然也可以預定昂貴旅館。不論何種方式，想要在暑期能租到一個在公園內可棲身之處，實在不是件容易的事情。

我與幾位校友將全部露營設備裝滿一個小貨車到達峽谷中心，搭好帳蓬早早休息，我是打定主意要挑戰攀登半圓頂，詢問後沒人附議，我相信一個人走應該沒問題。第二天上午6時起床，隨著登山客的腳步從半圓岩的背後往上行走，跨越兩個瀑布溪流，大片草原，穿透參天巨樹林，三個半小時到達這塊巨大圓岩的底部，看到仰角80度上坡階梯迎面而立，有如天梯。

公園管理局多年前就做好安全設施，在岩石上開鑿簡易登山石階，外加一條半吋直徑的鋼索可以雙手扶持。看到石階附近地面上有大量手套，這些都是登山者留下的，可以保護雙手在上下山時抓緊生銹鋼索以免受傷，真是感謝前人的好心，我還真沒有準備一副呢。

我找到一副情況還很好的手套，雙手緊握鋼索，接著是不折不扣的上升400呎，仰角80度的天梯。有人往上登，有人往下降，寬度只有1呎，每一台階高度從6吋到1呎不等，碰到交錯閃人時，困難重重可想而知。再過半小時，終於登到圓石頂部，有一種大功告成「我終於也做到了」的感覺。

岩頂是個平緩大面積的不毛之地，可以遠眺山谷及溪流，正在四處欣賞風景之際，看到一位遊客坐在石上休息，旁邊有一副拐杖，再仔細一看，我幾乎大叫出來，這老兄只有一條完整的腿，另一條只有大腿，而膝蓋以下是空的。他要登頂肯定耗時多過常人，不知道清晨幾點開始？我只有伸出兩個大拇指對他比讚，由衷佩服；至於有手有腳的我，還能說累嗎？

下山比較快，三個半小時回到營地，剛好趕上下午2時南北校友會師，我指著仰之彌高的半圓岩，說我早上剛剛從圓頂下來，每位校友皆露出驚訝表情。

由於暑假登山客太多，在天梯上擁塞動彈不得的情況時而有之，天氣變化太大，多年前出過幾次事故，公園管理處在2011年開始，規定每日登頂人數只有300人，而且必須事先預約，想要登頂的遊客要仔細計畫自己的行程。

高原帳蓬 環狀健行

公園北方的一條東西橫貫公路Tioga Road（129號公路），僅在夏季通行。有一個稀奇的健行活動，稱High Sierra Camps，參加者必須在海拔7000呎以上的高原，連續健行五天，睡在五個不同營區，每天徒步約10哩，五天後回到原點，完成一個高原環狀健行。

每天早上從公園提供的帆布帳篷起床後，吃一頓由工作人員煮好的早餐，帶上足夠飲水及工作人員準備的三明治，背上背包，拿著手杖，就可出發，沿健行步道往下一個營地行走。沿途有峻麗山峰，參天樹木，野花遍地，空氣絕佳，有無數冰山遺跡小湖，以及一處水草豐富的沼澤地（Tuolumne Meadows），好似《真善美》（The Sound of music, 《音樂之聲》）電影裡的歐洲景色。

仁者樂山，智者樂水，高原健行，仁智兼得。（作者提供）

下午到達下一個新營地，洗一個熱水澡，另一批的工作人員已在準備晚餐。空閒的時候，可以聽一小段工作人員彈吉他，或解釋下一段行程的地形。這種高海拔及長程徒步的活動，收費並不便宜，但登記的人數很多，許多人以能參加此健行為榮；為了考慮到健行者體力稍差，也可以騎驢繞行，收費當然高昂。此健行活動歷史悠久，可以溯及1916年，直到1960年才有此種固定環形步道行程，開放給一般大眾。夏天由工作人員將帆布帳篷搭建好，冬天來到，將帳蓬拆下收好，以備來年再用。高原健行有些吃力，然風景極佳，卻少見到華人的影子。

雪鞋健行 增長知識

有一年冬季，應大女兒之邀，她從舊金山帶著兒子去優勝美地，我和老伴從洛杉磯去，到峽谷咖喱村（Curry Village）會面，見識公園的冬天之美。

造型可愛的巡邏員站，雪鞋行由此出發。（作者提供）

由峽谷住處前往海拔7000呎山坡上的滑雪場Badger pass，可自行駕車，或搭乘公園提供大巴士，行駛約40分鐘。在滑雪場旁邊，遊客可自行前往森林巡邏站（Ranger Station），每日早上10:30及下午1:00，參加由一位有經驗的巡邏員帶領，做一次雪鞋健行活動Snow Shoes Walk，此活動免費參加；若需要借用雪鞋者，每付需繳五元的贊助費。大女兒帶著一歲半的小baby，用特殊背帶綁在胸前，我持兩支登山杖，穿上寬約1呎，長約3呎的雪鞋，邁開外八字，一步一腳印的慢慢前進。這種雪鞋算是改良型，鞋底帶有鋁合金尖齒，可在略溶化的硬雪或薄冰上行走，腳踝可以前後轉動，比舊式平板型雪鞋活動性強，步子跨得可以稍大些。

穿上傳統的雪鞋，行動在鬆軟雪上如鴨子划冰，有意思極了。（作者提供）

二小時的往返，在海拔7000呎的雪地上，再升高400呎，由於高原上氧氣稀薄，行動遲緩，相當辛苦。沿途巡邏員向我們解釋寒地樹木生長情況，動物生存的環境，受益良多。我以前從未想過為何樹木在冬天不會凍死，聽巡邏員解釋，原來寒帶樹木會分泌出一種樹液（Sap），是一種防凍劑，功用如同汽車水箱在寒帶必須要加防凍劑一樣。秋天來臨之時，樹木內水分漸漸減少，相對樹液成分含量加多，天氣越冷樹液濃度越高，因而可以保持樹木不至於凍死。冬眠的動物躲在土洞內，溫度最冷就是冰點而已，不可能再冷至冰點以下，因為幾呎厚的雪層有保溫作用。

公園巡邏員站在長滿青苔參天樹林內，向遊客介紹冬天的動植物生態。（作者提供）

美國各州的旅遊逐漸恢復，不妨考慮在優勝美地公園內做深度遊，現在正是最好的時候；如果條件允許，在公園內多住幾天，才能深入體會此地之美。