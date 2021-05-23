圖輯／如綿延的非洲鼓 紐約首座水上漂浮公園「小島」

紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)

紐約市 首個水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放，這座水上公園斥資2億6000萬，前後歷經五年修建，外型猶如綿延的非洲鼓。