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圖輯／如綿延的非洲鼓 紐約首座水上漂浮公園「小島」

世界新聞網／輯
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)

紐約市首個水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放，這座水上公園斥資2億6000萬，前後歷經五年修建，外型猶如綿延的非洲鼓。

紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(美聯...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(美聯社)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Ge...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)上的遊客。(Gett...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)上的遊客。(Getty Images)
水上「漂浮公園」小島(Little Island)斥巨資2億6000萬，前前後後...
水上「漂浮公園」小島(Little Island)斥巨資2億6000萬，前前後後歷經五年修建。(路透)
水上「漂浮公園」小島(Little Island)斥巨資2億6000萬，前前後後...
水上「漂浮公園」小島(Little Island)斥巨資2億6000萬，前前後後歷經五年修建。(路透)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(美聯...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(美聯社)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Ge...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)
水上「漂浮公園」小島(Little Island)斥巨資2億6000萬，前前後後...
水上「漂浮公園」小島(Little Island)斥巨資2億6000萬，前前後後歷經五年修建。(美聯社)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Ge...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Ge...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(Getty Images)
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(歐新...
紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(歐新社)

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