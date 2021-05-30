波士頓美術館 覽翁萬戈家藏展

觀世音菩薩像。

3月底我和太太飛趕波士頓，參觀即將閉展的翁萬戈家藏三期展。翁萬戈是翁同龢的五世孫，翁同龢是晚清著名的重臣，身為狀元，曾任同治光緒兩朝帝師，後任戶部尚書、軍機大臣，對光緒的戊戌變法有重要影響。翁氏的藏品主要由翁同龢奠定基礎，翁氏是中國 著名的古物大藏家，曾向中國一些大學及上海博物館 捐贈書畫、珍貴宋刻書籍孤本。翁萬戈畢業於上海交通大學，後赴美求學，專修電影等藝術類，是知名的收藏家、畫家、書法 家；他於2020年12月9日逝世，享年102歲。我們急赴波士頓，也含有緬懷翁老先生的敬意。

翁萬弋的畫。

翁同龢書法 題跋深藏典故

波士頓美術博物館目前有183件翁氏家藏文物，是2018年捐贈的。波士頓藝術博物館是美國五大博物館之一，藏品達50多萬件，尤其以收藏亞洲文物出名，翁氏的捐贈為其增色不少。

一進博物館大門，立即眼睛一亮，不大的園門廳，一列大理石樓梯通往二樓各處展廳，樓梯的兩邊階石上排列著四對的半人高景泰藍香爐、景德鎮粉彩將軍罐等。在西方大理石雕像群拱、屋頂西方宗教油畫的襯托之下，這樣的安排足見博物館對東方藝術品的珍重。

太湖石。

翁氏家藏展廳不大，進門右邊立了一塊一人多高太湖石，石底是雲水紋的紅木托座。太湖石足尖身寬，身上布滿了因長久被水沖擊而形成的不規則凹陷和孔洞，玲瓏剔透，在昏暗的燈光下，彷彿是一尊站立的古典淑女。

展廳內其他的都是書法和畫卷。其中有明末清初的名畫家項聖謨的50歲自畫像。項氏的畫存世不少，他善畫松，但自畫像可能就這一幅了，更顯其彌足珍貴。書法作品中有一幅翁同龢臨摹的衡方碑，衡方碑方拙朴實，以拙取勝。

虎字書法。

翁同龢還有一幅書法作品是個大寫草體「虎」字，是一幅高堂大軸的一筆書法，有一人多高。古人都喜歡寫草體「虎」字懸掛在廳堂內，相信有鎮宅避邪的作用。虎字還下面有他的題跋：「攝提之歲，孟陬之月，戊寅之日，雞鳴之時。松鶴老人，寫付之廉。」

我去網上查詢，前四句得不到確切解釋。後來請教老同事，一位著名的書法家，才得以釋疑。他的解釋是，屈原「離騷」第一節講自己出生時說：「攝提貞於孟陬兮，惟庚寅吾以降。」攝提是星名，太歲在寅曰攝提，即寅年。孟陬指正月，即孟春的寅月。庚寅又是寅日，故屈原是寅年寅月寅日降生。寅屬虎。

雞鳴是一個特定的時間段，指後半夜天未明之時，約三時，即丑末寅初之時。翁同龢生於1830年，庚寅年，屬虎，翁氏的落款似乎效仿屈原的寅年寅月寅日寅時。

翁萬戈是翁同龢的玄孫，生父翁之憙是翁同龢兄長翁同書之孫翁斌孫之子，後過繼給翁之憙之兄翁之廉，以承繼翁同龢一支。此「虎」字是寫給之廉的，所以該寅年推算起來應該在翁同龢60或72歲時所寫，即1890或1902年所寫。我想翁同龢自稱「松鶴老人」，所以很可能是1902年寫的。

翁同龢比屈原還多了一個「寅」，即寅時，成了極稀有的「四寅」出生之人。古文人喜歡在詩文中用典故，想不到他在題跋中還嵌入典故，讀後讓人回味無窮。

翁萬戈畫作 承蘭亭序遺風

書法作品還有很值得觀賞的是文徵明的「家書九通」。那是文為求官而羈旅京城時，寫給南方妻兒的家信，信中流露了他的苦衷，文中不拘一格的行草更彰顯其活泛流暢，生動雅致。真不虧眾人在評說吳門四少時，會說「唐伯虎的畫，文徵明的字」。

陳老蓮的三處士圖。 陳老蓮的三處士圖。

此外，翁氏家人都十分鐘愛陳洪綬的畫，陳洪綬更出名的稱呼是陳老蓮。翁同龢在陳老蓮的「三處士圖」上留跋「先公得之吾邑沈氏，喜誦其詩，常以自隨……每一展卷，不知涕泗之橫集也。」看畫會看到淌淚流涕，可見他父親翁心存對陳老蓮之深情，翁同龢是自幼即受此燻陶。

這次展覽中就有此畫，全稱為「三處士圖：梅，菊，水仙」，隱喻歌頌中國歷史上聞名的三隱士：林逋、陶淵明，及趙孟堅。翁萬戈也對陳老蓮十分喜愛，研究陳老蓮幾十年，有專著出版。

他說，陳洪綬的繪畫風格具有傳統色調、理論和技巧，這可以追溯到唐、宋和元。由於他的謹慎態度、微妙筆法和對繼承傳統的留意，成就他的高雅風格。展中除了陳老蓮的「三處士圖」外，還有另二幅作品：「參禪圖」和「李白宴桃李園圖」。

展中還有一水墨彩色長卷軸畫，是翁萬戈創作的「萊溪雅集圖」，是為紀念1985年5月，翁萬戈先生邀請六位世界級中國美術史學者學者列席聚會，這些學者到訪翁萬戈在美國新英格蘭地區的山澗別墅，觀摩欣賞他著名的家藏書畫作品。長卷分為三部分，卷首部分為別墅的外照，卷中為主人和客人一起留念照，卷尾為山澗樹林。

中國文人有這樣傳統，春秋之日，邀聚一處，飲酒賞畫，是為雅集。最著名的書法作品「蘭亭集序」就是王羲之為這樣的聚會而作。翁萬戈先生秉承了傳統的遺風。

宋觀音雕像 獲封鎮館之寶

看完了翁氏家藏展，我們在咖啡廳休息片刻，又馬不停蹄去了「中國宋朝畫廊」展。那是我在搜索美術博物館網頁時倍受吸引的。宋朝是中國歷史上文化藝術發展的最高峰，皇帝本人即是大藝術家。說明中介紹廊中有該館的鎮館之寶──觀世音菩薩。能在波士頓美術館眾多藏品中列為鎮館之寶，令人好奇是怎樣的作品呢？

一踏進廊廳，著實令人一驚，乍看有人坐在外頭陽台上在迎接遊人，定神一看，正是觀世音菩薩雕像！比真人稍高的菩薩坐在木凳上，神情慈祥，左腳垂著，右腿抬起，腳踩在凳面上，右手擱在右腿上。手中沒有柳條觀音瓶，也不打手印。頭頂上有一小的雕像，是觀音的師傅元始天尊。

我以前見過的觀世音菩薩雕像已數不清了，有的坐有的臥，但是從未見過像這樣腳一垂一抬的坐勢，雖少點莊重，卻大大增加了親切感，真想走上前去和她拉拉家常，掏掏心裡話。

該尊雕像，據考證是和北宋同一時代的金朝所作。彩繪木雕，桐木上塗有紙漿、油漆、鐵粉、金粉和琉璃末。這尊雕像是1920年入館，1950年曾大修過一次，剝去了最外面六層裝飾油漆，還原木質本來面貌。近年又費了一年半，運用先進科技，紫外線成像、放射線碳測定和X射線照相術等技術再次修復，更多信息逐步浮現，讓這尊雕像顯現了獨一無二的動人美感。她不但讓東方佛教徒如痴若狂，西方觀眾也會長久駐足，對她凝視冥想，訴於精神寄托。

這次赴波士頓觀賞文物，還發現他們有一點比中國博物館做得更好，就是每件展品都有提綱挈領的文字介紹，引導觀眾對文物的了解。而中國的博揚館大都是千篇一律的一張卡片，上面只有器物名稱和出土年代及地點。難道參觀博物都必須是專業人士？