春遊太浩湖 踏雪鐵馬行

Sand Harbor Beach團體照。

太浩湖（Lake Tahoe）湖水清澈碧藍，四面群山環繞，是夏季露營以及冬季滑雪 的好去處。在舊金山灣區我們有一個自行車隊，想去太浩湖騎自行車的計畫已經談了幾個月，大夥決定在報稅結束之後立即出發。儘管已4月，到了山上仍舊像冬天一樣，在出發前幾天，氣象預報說山上將會下雪，即便如此也沒有人打退堂鼓。

我們兵分兩路，大約30人走公路自行車車（road bike）路線，預備這一回將太浩湖所有的自行車路線全部騎完，不留遺憾，分三天騎完。另外三人決定繞湖一周，他們必須和與汽車 爭道，環湖有72英里，預備一天騎完。

Tahoe East Shore Trail俯瞰清澈的湖水。

騎自行車 飽覽湖光山色

我們星期五上午9點由舊金山矽谷出發，預定下午2點在太浩湖東岸一個全新路線的起點Tunnel Creek Station Cafe集合。這一條Tahoe East Shore Trail於2019年開通，不久之後疫情 開始，所以鮮少人知。由 Incline Village-Crystal Bay到Sand Harbor Beach，全程來回5.4哩自行車道，無需和汽車爭道。車道緊臨湖邊，太浩湖的美景一覽無遺，加上天氣晴朗，湖光山色美不勝收，碧藍湖水清澈見底，而背後的雪山更是如詩如畫，這應是太浩湖邊最美的景色。

碧綠的湖水遠望雪山。（圖皆由作者提供）

騎完這一段全新的景點，我們便追加騎行Incline Village，小村莊內全部都是度假別墅，千萬豪宅，可是未見居民。尤其海邊的房子，坐攬美景，但是這麼美的華屋，如此亮麗的景色，無人居住實在可惜。除了羨慕就是羨慕，腳下就是鐵馬踩呀踩的，踩著我們的健康，騎過一棟棟的華屋。

結束大約10哩的Incline Village車道，算是完成了第一天的任務，夜宿Kings Beach。由於疫情關係我們選擇不住Airbnb，隊長在行前做足功課，費心找到一家沒有中央空調系統的旅館，以避免空氣傳染，出來旅遊保持健康的身體還是最重要的。晚上在Carnelian Bay的Gar Woods Grill & Pier飽餐一頓，餐廳就在太浩湖邊，岸邊還有一座情人橋，十分羅曼蒂克。夜晚在情人橋上散步，涼風徐徐，好不暢快。

路上所有景點一行人都會下來拍照。

飯後去附近超市儲備糧食，帶足飲水，因應第二天騎到哪吃到哪。第一天只能算暖身運動，重頭戲在第二天的40哩路，還要迎接爬坡1600英尺的挑戰。各人的寶貝戰車自行管理，有些騎士不惜扛著高價自行車到三樓房間。

初春寒冷 穿多穿少都難

第二天清晨8點30分集合，計畫春遊，卻成了擁抱寒冬。太浩湖的4月天，早晨冰冷，衣服一層層的加在身上，穿得太少怕冷，穿得太多又怕騎不動。前一天環湖的勇士早上出現了，大家都為他們鼓掌，對他們的英勇騎行羨慕不已。

隊長做完路線說明，點名後出發。第二天的路線是在太浩湖西邊，全程40英里，爬坡海拔約1600英尺。路經Carnelian West Beach，Dollar Point，Tahoe City beach，Tahoe state recreation area，Homewood Mt. Resort，Sugar pine point state park，一路騎至Meeks Bay終點，然後回頭。

沒想到一開始就是個超級大上坡，而且沒有路肩可以騎，必須與汽車同行。我早上怕冷，衣服穿多了，上坡越騎越熱，於是一層一層地脫，脫完之後遇到下坡又冷，再一層一層的穿上。

我們在哪裡，還要騎多遠？

在公路上與汽車爭道一段時間，便接上了自行車道，接下來就順利多了。我們的車隊遇到美景一定停車、拍照留念，美景不能錯過，照片更不能不拍。一個一個的湖邊美景以及州立公園，看到許多年輕人在沙灘上打排球，感覺上好像疫情不存在。路經森林公園，地上仍然白雪皚皚，騎在林中感受大自然的偉大，美景無數，可惜廁所都不開，一直騎到Sugar Pine Point State Park才算得以解放。

百年莊園 值得到此一遊

在到達Sugar Pine Point之前，路過Hellman-Ehrman Mansion，這可說是在太浩湖邊最壯觀的別墅，1903年完工，外觀與室內同樣奢華，但是因為疫情關係所以並未開放。平日去的話，停車費十元，需要另買門票入內。我們因為騎自行車，自由出入園區，前前後後在豪華莊園內拍個夠；日後如果來到太浩湖這一側的話，不妨到此一遊，十分值得。

第二天的終點站Meeks Bay。

當天預定要騎到Meek Bay，大家都有點擔心，騎到了可是回不去。加快腳步，騎到Meek Bay，才知道為何一定要來此，一切都是那麼的完美無瑕。細白的沙灘，燦爛的陽光，有如人間仙境。饒是仙境也不敢待太久，想到回程還有20英里，於是大家又加快腳步，隊長也不停地給我們加油打氣，告訴我們，回去洗完澡就去大吃一頓，望梅止渴帶給大家動力。回程要比來時快得多，一方面沒有停下來拍照，而且也害怕自己無法完成行程，所以大夥拼命低頭趕路。

餐廳天花板上全是骨董腳踏車。

騎完40英里，晚上全體去Tahoe city 的Rosie's Cafe吃牛排大餐。這家餐廳十分特別，天花板上掛的全是骨董自行車，正適合我們這個群組。飯後看氣象報告，我們要去騎南太浩湖，早上將開始下雪，當場打退堂鼓的就有好幾家，我也忐忑不安，不能決定明日是否出發？這輩子還沒有在雪地騎過自行車，就算我耐得住，我的車耐得住嗎？問了自己一個晚上，室友早就決定不去了；但我還有個車友，必須要與她同進退。

雪花紛飛 硬著頭皮上路

第三天清早起來，外面雪花紛飛，說大不大但是也不算小，還好剛落地就融化了。隊長問當天有多少人還要繼續騎行，數了數一共只剩下六人。我和車友雖然舉了手，但還是猶疑不決，心想就先開到集合地點再說吧！原本預計上午9點半從南太浩湖出發，由於大雪以及參加人數不定，等我們到達時已經11點了。大雪仍然飛舞，我與車友大眼瞪小眼，有點發傻。眼巴巴的看著其他的騎士從車上卸下自行車，我們兩個似乎也沒有其他選擇，就硬著頭皮雪地騎行吧。

再冷也要向前行。

大家把能穿的衣服都穿上了，我帶了一件滑雪衣，心想這個禦寒應該不怕了，戴上厚厚的手套，再加上疫情人人蒙面，露在外面的地方也不多。當天有十個景點，22英里，領隊一個景點也不願放過。他說當天結束，太浩湖所有的公路自行車路線算是全部騎完；下次再來，可以去山上騎越野車。

騎車遇到大黑熊。

我們一路跟著隊長，先到了El Dorado beach，沒有冰雪覆蓋的海灘，展露出美麗面容。到達Heavenly Gondola ，想到從前來此滑雪的美好回憶，即便是已經過了滑雪季，滑雪勝地依然十分熱鬧。接著往Pioneer Trail，路經 Pope Baldwin bike path，到達 Pope beach，這些都是早年的避暑勝地。經過一處民宅時，有居民提醒我們小心一點，前面有熊。嚇得我們趕緊煞車，小心翼翼前行。不一會兒果然看到一隻黑熊，在一處民宅前翻垃圾箱，很想靠近一點拍照，可是想想自己的命還是比較重要，於是遠遠地拍了一張，拔腿就跑。雪拼命地下，我們拼命的騎，這是我第一次在雪地騎行，到了下午4點總算把22英里的十個景點全部騎完，不留下任何遺憾。

勇士們騎車穿越山林。

這三天加起來，我們騎了大約78英里，想想也差不多是繞湖一周。大家飽餐一頓，下午5點開始踏上歸途，由南太浩湖回家的路上要經過好幾座山，山中的雪景，比白天的雪還要大得多。許多人都停下車拍照，留下今年最後的雪景回憶。冬日騎行在我心中落下了痕跡，凡行過的路都有我們的影子，不虛此行，不留下遺憾，最重要的是大家都安全到家。三天的緊湊行程，要衷心感謝隊長細心的安排和無瑕的計劃。

回家的路上滿山遍野白雪。

隊友寫下此詩，在此與太浩湖勇士們分享，擁抱生命！

高原平湖浩

暮春風雪飄

單車三日行

美景美食陶