佩姬城漫遊 飽覽峽光水色

X峽谷。

亞利桑那州佩姬城附近有許多瑰寶旅遊勝地，馬蹄灣、X峽谷、上羚羊谷、下羚羊谷、鮑爾 湖、葛倫水壩等，搭渡船遊峽谷及彩虹橋，有些需預訂旅程，報到地點都在10至15分鐘車程內，連眾神谷都能順路走一趟，太值得專門停留幾天，好好走訪這些旅遊勝地了。十幾年前第一次路經該城，兩夜一天未能盡興，2019年暑假重遊，特地安排三天三夜，而且行前四個月就預約遊谷的中午黃金時段及第三天早上的郵輪班次，剩餘時間安排其他景點，終於如願以償，盡興玩一趟。

巨岩連綿景色壯。

晚陽斜照馬蹄灣 如戴金冠

記得諮詢中心人員說馬蹄灣在黃昏時最美，一直縈繞耳邊，顧不得飢腸轆轆，風馳電掣尋馬蹄而去了。顧名思義，它是個馬蹄形的彎曲水道，科羅拉多河蜿蜒曲折，夠長夠深，億萬年不停地切割下，造就了這一個水色深藍的天然美景。

馬蹄灣。

馬蹄灣位在佩姬城西南大約4哩，上游就是5哩外的水壩及葛倫峽谷遊覽區。站在邊緣上，俯瞰1000尺下面的深淵，令人目眩神移；有對情人坐在最邊緣的危岩上擁吻，心中不禁想：「這是他們的三生石嗎？」不過石薄尖峭，看來令人膽戰心驚，告示牌上明白寫著：「這一帶橘紅色的岩石全是砂岩，中間堅厚，邊緣薄脆，千萬別站在最邊緣上，因為隨時有可能崩塌。」

我家胖子先生怕把砂岩壓碎踩落，連帶自己也跌落深淵，只敢遠觀不敢近看。我雖然腳底癢癢怕怕，仍勇敢地趴移到岩石稍微靠邊緣的中間，取了個好角度，對著終於從雲層裡露出臉來的夕陽猛拍照。看著夕陽沉落天際，餘暉斜射谷壁，再折射到深深的河裡；河水深藍彎曲如帶，河岸岩石突兀峻峭，中間有個大底盤的圓柱型大岩石，不論遠觀近看，都像極了碩大的馬蹄，太陽的金邊成了斜戴在馬蹄上的黃金頂冠，真是美不勝收。

五彩斑斕雙峽谷 變化萬千

離中午參觀X峽谷的時間還早，一行人約十時半集合，11時40分進入峽谷，想看日照直射彩岩的景觀，還是早了點。進谷時沒有陽光自天溜進，但沿原路出谷時就有了日光灑落岩壁間的美景。峽谷裡的彩岩，因為日照已夠，色彩繽紛亮麗，線條柔美曲折，同行第一次來的外甥女，直呼不虛此行。我趕緊制止她：「好酒沉甕底，好戲在後頭。」等著看明天的上羚羊峽谷吧！

三座峽谷都屬於印地安人那瓦霍族保護區，是全球知名的狹縫型峽谷之一，也是攝影家們取景時不會錯過的絕妙景點。羚羊峽谷早年因常有叉角羚羊出現於此而得名，分為上下兩個獨立的峽谷，下狹谷要爬鐵梯，我的膝蓋受不了折騰，只買了X峽谷及上羚羊峽谷的票。

說最好的參觀時間冬夏季稍有不同，大致上是中午時段，我選了12時20分日正當中時進入上羚羊峽谷，陽光從頭頂上藕斷絲連的細細縫隙中直射下來，進出谷都能見到。砂岩巨大高聳，但是有些隙縫狹窄低矮，得彎腰低頭而過，有些地方在一線天光透映下，棕紅石壁的顏色變化多端，紅棕色中帶些淺黃淺藍，好像上帝打翻眾多的調色顏料盒，從頂潑灑淋漓，變化萬千。

紅心雀躍彩谷頂。

導遊很風趣，在大部分只容一人通過的狹道中，一路用手電筒照著精緻的天雕紋路造型編織著篇篇故事，有的像人頭，有的兩人鼻對鼻，有個角度還能照到清晰的一顆心，極盡想像力。

鮑爾湖。

乘遊輪渡鮑爾湖 驚叫連連

離黃昏參觀水壩還有段時間，先到離壩幾里外的參觀台走一圈，沿途大沙岩塊起伏跌宕，走起來有挑戰性。遠觀水壩的石欄柵，好像把科羅拉多的水截成兩半，上游的更遠處就是鮑爾湖；往前遠望，一座拱形的長橋優雅地搭建在深壑上，那就是葛倫峽谷大壩橋。當年建它是為了方便運送築壩的材料，後來就成了89號公路上連接亞利桑那州及猶他州 的通道，1959年建築完工時，是當時全美最長的拱形橋。

接著飆車穿過89號公路，到上游欣賞鮑爾湖。它的大部分位在猶他州，是科羅拉多河上的蓄水池，全長186哩，是美國 第二大人工蓄水池，專為控制葛倫峽谷水壩的水量而建。湖面相當大，群峰環繞波平如鏡，湖上泛舟該是一大樂事，據說可以租汽艇、水上摩托車、小帆船或船屋，沿湖逍遙或溯河而上，欣賞兩岸的天成妙景。不過要小心，河中有不少分岔，有人說像迷魂陣，很有可能迷失於水道中呢。

葛倫大壩橋。

接著很快到了預定參觀水壩的時間，水壩始建於1956年、完成於1964年。壩堤高於水面710尺，全長1560尺，有8個發電器，因為兩岸的砂岩很容易破碎，就用很多岩石樁打入砂岩中，再以水泥封住隙縫，因此岩壁上清楚可見岩石樁點點，蔚為奇觀。強森總統夫人在1966年9月蒞臨參觀時，建議在壩間空地上鋪草皮，配上水壩岩壁縫隙裡長出的綠草，為剛硬厚重的水泥壩平添了一片綠意盎然的軟性景致，也成了壩的一大特色。

四個人帶上午餐搭乘遊艇回程，邊吃邊欣賞沿河的山光水色，船在高聳峭壁間穿來繞去，幾度看似絕壁迎面撞來，大家驚叫連連，但卻有驚無險地來個大轉彎，真是「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，可也像極了「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。不禁輕嘆，遊峽谷不必遠去挪威啊。

蜥蜴側懸彩虹橋。

高聳雲天彩虹橋 蜥蝪斜臥

除了遊河，主要目的地是去探訪印地安人的聖地彩虹橋。想要一探芳蹤有兩種方式，遊客可以揹著背包走14哩的岩石山路，也可以來回花5個小時搭船溯河而上，輕鬆寫意地欣賞兩岸風光。下船後走個1.5哩山路步道，就可以臣服在它的腳邊了。此地是印地安人的聖地，不准從橋下穿過，免得褻瀆印地安人的信仰。這是世界上最長、因大自然之力而形成的拱形橋之一，全長275尺高290尺，半圓弧的橋身高掛空中，見證著大自然為山岩石壁刻畫出無與倫比的絕妙奇景。

至於彩虹橋其名，相傳與印地安故事有關。在天堂有一大片草原，綠地和一座被稱為「彩虹橋」的通天橋相連；每隻寵物過世後都會到這片草地來，被重新賦予新生命。而等這些寵物的主人死後，也穿過通天橋來此，長久以來互相思念的寵物與主人終於重逢，一起跨越通天橋到天堂，再也不分開。

仔細看看照片，拱橋的左下方有一塊岩石，狀似一條蜥蜴趴在橋上，這就有另一個傳說了。傳說有兩個印地安小孩在玩一隻蜥蜴，把想要逃走的蜥蜴尾巴拉斷，蜥蜴生氣了，變成巨無霸蜥蜴，追逐著兩個嚇壞的孩子。天神趕快送一條彩虹下來，讓孩子們爬上去逃開蜥蜴的追逐，可是兩個孩子爬不上輕輕軟軟的彩虹，於是神就把彩虹變成岩石，讓孩子逃走，但是巨無霸蜥蜴已爬上橋，就和彩虹一起被變成了石頭，成了彩虹橋的一部分。

科羅拉多河用鋸齒般的切割神力，以及大自然如椽彩筆，為猶他州南部的國家公園群造就出風情萬種的巨岩深豁、拱門石橋及彩屏仙雕。時過一年有餘，如今回想起來，如畫美景仍歷歷在目。

眾神之谷。

我們還利用多餘的半天時間，去了趟眾神之谷和紀念碑谷。紀念碑谷屬於印地安人保護區，要搭乘他們的交通工具才能進去，所以我們遠觀沒有近賞，倒是開車走了17哩碎石泥沙路，停停看看眾神之谷。它開闊的山谷巨岩林立，有的單支矗立，有的成群結隊，我為它山頂的眾多突岩彷彿眾神群聚而癡迷。我們接著一路往下一個城市飛奔而去，行囊裡載滿豐富的景緻回憶，結束了三天三夜佩姬城之旅。