酒鄉索諾馬 逛藝廊吃美食

花園一隅。

離舊金山 北方30英里的索諾馬郡（Sonoma County），位於馬連郡北方、門多西諾縣南方，東邊和那帕郡相鄰。人口約49萬，最大城市聖羅沙。以美酒佳餚、風景秀麗聞名的索諾馬郡，是加州最大的酒釀造廠，每年有840萬遊客造訪，帶來1億元的商機。

趁著春天到來，我們出外踏青郊遊，來到Cornerstone Sonoma。停車場寬敞，樹木扶疏，桌椅陳列方便閒坐。首先映入眼簾的是Meadowcroft酒莊，獨棟建築屋，往裡走還有一家Obsidian酒莊，旁邊陽台上有樂團現場演奏輕音樂。

轉角看到達利藝廊展出入口，進入後見到牆上的畫作和中間擺放的雕塑 作品。

達利（1904-1989）出生在西班牙的菲格雷斯畢業於聖費爾南多（Royal Academy of Fine Arts of San Fernando）皇家藝術學院，是西班牙著名藝術家；舉凡繪畫，雕塑、攝影、製片……，均有所涉獵。

他最有名的超現實主義作品中「The Persistence of Memory」（融化的鐘）收藏在紐約現代美術館 。其他作品在芝加哥藝術宮、舊金山現代美術館、費城美術館等地都有收藏。

戶外用餐區。

Sunset Garden 氣氛悠閒

從藝廊出來，有小市場展示當地特色商品，再往前行是Sunset Garden， 裡面分區種植不同的花卉蔬果，包括農場、雞尾酒區、花粉傳播區、果園區等；還有農舍、荷花池、Eucalyptus soliloquy（尤加利樹獨處）。也有人在涼亭前品酒、聊天，也不時看見小狗穿梭的可愛身影。

逛累了精品店，樹蔭下有桌椅。FolkTable餐廳聽說新開業，雖然室內寬敞，大概是疫情期間大家悶在室內太久了，無一不選擇室外用餐。食材新鮮採自當地農場，我們一行五個人點了七、八樣，炸洋蔥外皮酥脆，法國麵包片佐奶油乳酪可以一試。

位於聖羅沙的Charles M. Schulz博物館，即眾人熟悉的史奴比卡通漫畫作者紀念館，裡面有花生幫人物（peanuts strips），成立於2002年8月，他在兩年後離世。大廳中一面牆上的壁畫，是露西拿著查理布朗的橄欖球給他踼。

那帕郡離此半小時車程，順便到揚特維爾有名的Bouchon bakery買糕點。

開車去停車場時已經看見長長的隊伍沿著街邊蜿蜒，既來之則安之，安靜等了一個多小時，才得以進入小店消費。檸檬塔只剩三個，法國麵包、馬卡龍、杏仁可鬆供應充足。像個心滿意足的小孩子，提著大包小包，一家人快快樂樂地踏上歸途。