賓州「雪雁大遷徙」 場面壯觀、愛好者搶拍

湖邊夕陽。

賓州 的米德爾克里克野生動物保護區（Middle Creek Wildlife Management）每年有一場重頭戲，就是有幾萬隻雪雁在北飛遷移途中停留此地，時間是2月底至3月上旬，約兩周。去年我們到時晚了一步，湖邊草地上只有幾隻孤零零的加拿大 黑雁。今年我們一得到消息，第二天就起程前往。從維州 開車約2小時45分鐘，我們上午10時離開，準備看傍晚的鳥，在那裡過夜，明天凌晨再看旭日東升時的鳥舞。

民眾舉家出動 湖邊守株待雁

我們車不熄火，一口氣直達米德爾克里克，遊客中心因疫情而關閉。我們稍作停留，就開始尋找觀察點。整個野生動物保護區面積為6254英畝，於1973年建立。平時禁止狩獵和漁獲，僅一些開放季節允許有限數量的打獵和釣魚，主要是為了平衡動物數量。保護區另一個目的是為人們提供休閒場所，可在裡面野營。每年雪雁的駐足地是一片湖區，那裡因建了水壩而形成一個湖泊，占地約360英畝。

觀鳥有7個觀察點，我們被告知2號觀察點最好，處於湖中心地帶。近二號觀察點時，發現那裡車輛已排滿了路兩邊，路下面好像還有一個小停車場，我們就下去了，等了約5分鐘終於找了一個車位。

雪雁。

我們剛停好車，發現「雪雁演員」都已到位。停車場邊發黃的草地上一片雪白，舉目遠望，數不清的鳥在覓食，牠們不理睬我們這些觀眾，埋頭苦幹努力啃食草葉草莖。成千上萬呀，心無旁騖動作一致。

沿步行小徑，走約10分鐘就來到湖邊。這裡有遮陽亭和野餐桌，人不少，拖家帶口，還有嬰兒車和寵物狗，攝影的長槍短砲更是比比皆是。我發現華人也不少，華語不絕於耳。我和太太也開始行動。

湖上無數白點占據。湖邊的人都在等待觀鳥的高潮時刻到來，那就是群飛。但這需要耐心，我們不知道高潮何時來，沒有導演也沒有樂譜，只能耐心等待；一些有專業長焦鏡頭的人，捕捉偶爾飛起的鳥。

雪雁列陣飛翔。

米德爾克里克的雪雁每年都有不同數量的鳥光臨，通常是7、8萬隻，有一次多達15萬隻。雪雁屬於較大型鳥類，重達2.7公斤，羽毛雪白，翼角黑色，喜群居，善飛也善於游泳，全球很多地方都有牠的蹤跡。牠們壽命達20多歲，一夫一妻制；夏天飛至加拿大邊沿近北極地區產卵繁殖後代，冬天又回飛至美國佛羅里達過冬。

4萬雪雁家庭 氣勢磅礡飛來

過了約20分鐘，突然發現右邊天空中有一群黑點朝我們這裡飛來，由遠而近，嗡嗡聲也愈來愈大。終於來了，千軍萬馬，蔽天遮日，驚天動地的「呱呱」聲彷彿是滾雷，在雲層中翻滾，氣勢如此磅礡。設身處地，那瞬間真有觸及我靈魂的震憾。這平時象徵愛情的溫順良禽，展現了牠們如此力量、如此陣勢；在牠們面前，人是如此渺小。8萬隻鳥，4萬個家庭，如此萬眾一心，不需動員，前撲後繼，牠們在用行動在拷問我們：人定勝天嗎？人是天地間的主宰嗎？

過了五、六分鐘，天空又重歸平靜，湖面上仍舊布滿了鳥。又過了近半小時，龎大的「飛機演習」又來了一次，人們手忙腳亂，用長砲對準「飛機」、用手機抓拍視頻。

天漸趨黑了，近下午5時，像有將軍發號令，頃刻之間湖裡的鳥都飛起來了，這次在天空中排成整齊的人字形或斜一形隊伍，飛得較慢了。我知道那是雪雁以家庭為單位，一隊一隊在向我們告別，沒有呱呱的叫聲，只有依依的惜別之情。

湖邊晨景。

第二天天未亮，2號觀察點已站滿拍鳥愛好者。以東升的紅日為背景，群鳥再次翱翔，構成一幅催人奮進的交響曲，一首生命交響曲，我們的賓州之行也畫上句號。

加拿大黑雁。

車行回到維州，我又在馬路上遇到了加拿大黑雁。牠們一個列隊，七、八隻鳥，臃腫的身體邁著蹣跚的步伐。這是十年來司空慣見的現象了，無論春夏秋冬，牠們都在你的社區馬路上溜達。加拿大黑雁是加拿大國鳥，為什麼不回加拿大了？我去網上查詢，維基百科中提到這個現象，說甚至有滯留在佛羅里達的，但沒有提及原因。

我又想起看過的一部電影「Fly Away Home」（返家十萬里）。那是講述一對父女，開著自造的小飛機教會他們人工孵養的雁怎麼回歸自然，飛去佛羅里達。滯留在維州的加拿大黑雁，難道也要讓我們人類重新教會牠飛回家園？