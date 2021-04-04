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火焰谷公園 攀巨石、盡覽紅岩

文、圖／張貴美
五彩斑斕夢幻園。
五彩斑斕夢幻園。

內華達州火焰谷州立公園(Valley of Fire State Park)，老實說原本沒計畫玩太久，只想從賭城前往錫安公園途中，稍微繞道，做兩小時的短暫遊而已。沒想到賭城朋友口中的「火焰山」竟是紅岩巨石堆疊，還可手足並用盡興攀登，彩岩美景數不盡，半日嫌短未盡歡。如果還想賞日出日落，真要早出晚歸，才能大略玩透這個美妙山谷。

老鼠窩洞窟山岩 逃犯曾藏身

從賭城I-15N開車去，在75英里處出去(exit 75)，沿火焰谷指標開，大約17英里就可抵達西邊入口。看到門口牌子平鋪直敘毫不起眼，四人都有點興趣缺缺，幸好很快就到路旁一處令人腳癢難禁的大石堆前，一停車，四個大人就往大石上爬上跳下了。

彩岩巨石千層塔。
彩岩巨石千層塔。

公園入口。
公園入口。

攀岩攀得不亦樂乎之後，才抵達遊客中心找資料問玩法，想來公園有意讓遊客先一玩為快吧？原來剛剛爬跳攀岩的大石區就是景點之一的蜂巢區，大洞可容身，外面熱如火爐烤，裡面卻蔭涼著呢；旁邊的層岩可直攻岩頂。這些砂岩是風和水的傑作，它們倆合作無間，把億萬年來的紅色沙丘精雕細刻，加上斷層改變地貌及地面抬升， 成就了這一大片紅色的奇岩火谷。

沿著景觀路線，除了蜂巢岩，有名景點還有岩畫石、拱形石、石化木、老鼠窩、彩虹點、火浪岩、白圓頂、七姊妹、小屋、象鼻岩等，當然要由長短不同的步道去探訪，再加上東西兩門入口旁的巨石及火浪岩步道，遊客可依自己的時間腳力去安排。

算算時間，如果晚些去錫安公園，則可以擠出六個小時，夠走兩條步道及沿路稍作停留看景點。我們首先看到的是老鼠窩一帶的洞窟山岩(Mouses’Tank)。

原來在1890年代，一些無法無天見不得人的罪犯，常常在作姦奸犯科之後，像老鼠一樣亡命脫逃，躲到這兒的洞裡，讓人無法將他們繩之以法，因而得名。這兒是個天然盆地，下雨後在洞窟裡面可積水，所以有水可以活命。步道旁有許多史前時期的岩畫，如果時間夠，可以走走瞧瞧。

挑戰火焰峽谷 得呼朋引伴

我們走的第一條長一點的步道是彩虹谷(Rainbow Vista)，這是個極佳的攝影取鏡點，步道其實就是前人行過的天然紅泥路，常常找不到路就往有如牆壁的大岩方向走，近看五顏六色奇形怪狀的岩石，有的狀如顏色千層塔，有的垂直巨石有如上天拿枝大筆從上刷下來。它遠觀可任憑充滿童心的遊客把想像力發揮到極致，例如月宮玉兔落凡塵、小不點接吻、狗兒家園母與子、眾神朝拜火焰谷；近看則可一親芳澤爬個過癮……。

彩岩巨石壁及彩虹谷步道。
彩岩巨石壁及彩虹谷步道。

千奇百怪的山岩一路引導遊人忘了時間，終於玩到沒有路的步道盡頭，接著大概是要往另一條步道火焰峽谷(Fire Canyon)走，我們已走了一個鐘頭，沒時間繼續前行，就此打住，算是賞玩過彩虹谷了。

因為不是規畫好的平坦路，我們東歪西跑得出了彩虹谷所謂的景觀步道，離停車點已相差甚遠。老爺比較辛苦，得走遠一點把車開來接我們；等車的時候，我們三人則四面張望賞景，但見對面遠在天邊的山谷，五彩斑斕，峰巒起伏，層次分明錯落有致。我們興奮驚呼，先生連按幾次喇叭，才把迷失在夢幻園景致中的我們喚醒。

走筆至此，一定得介紹一下谷中平整但蜿蜒起伏的小路，大部分雙向沒有路肩，兩方向都只有一線道，藍天白雲，路的兩旁山岩紅豔，不必走步道都已很有看頭了。

火浪岩入口後面。
火浪岩入口後面。

來之前從網站上看到公園中有個火浪岩(Fire Wave)，照片很漂亮，這個景點就是公園介紹的 「如果你只能走一段步道，那麼首選就是火浪岩」。它和在亞利桑那州聞名於世的波浪谷(The Wave)景點有點相像，但是火浪岩不必挑戰至少五英里的艱難路程，也不必等待幸運之神降臨中籤(波浪谷每天抽籤拿通行證)，所以即使炎炎夏日華氏100度，一行四人仍直奔火浪岩去接受「烤」驗了。

沒想到兩位大男生看到入口處已有人昏倒，正被施救中，加上一排高高的山岩擋在眼前，臨時怯步不肯同行。我們兩位女生卻很勇敢地接受挑戰，繞過巨岩走沒多久，看到第二組救護員正在替遊客做人工呼吸，心情雖忐忑，但景色已漸入佳境，另有一番天地，捨不得走回頭路。

這時我才發現忘了帶救命的水，想到路標上說只有0.6英里而已，就和女伴再繼續前進。沒多久又見第三組救護人馬及直升機，兩人心中直打鼓，不斷討論：「該折回去嗎？」這時候，波浪形紅白相間盤旋而上的兩座小饅頭岩出現眼前，問問行人「這就是火浪岩嗎？」「不是，翻過它沒幾步就到了！」

老實說這回不走完這條步道，這輩子老爺是絕不肯帶我再來冒險的。吃了秤陀鐵了心，不見火浪巨石不回頭。這個步道走了將近一個鐘頭，終於找到美名頻傳的火浪岩了。大自然的鬼斧神工，將紅白粉與棕色相間的天然波浪紋精雕細刻，像螺旋般環繞盤旋，層層疊在沙岩上。

看到有人跳下大岩石底部，我們兩位女生沒敢效法，因為岩太高，矮個兒的我們怕下得去上不來。踩在岩石上頭欣賞他色彩斑斕的紋路，還真有點覺得褻瀆了這些絕美藝術品。

回程見到第四組救護人員及直升機，讀者如果要走這條步道，千萬記住：不要當獨行俠，一定要呼朋引伴，還要頭頂大帽，帶足飲水。

大象岩各異其趣 激發想像力

算算所剩時間不多，我們沒法去白圓頂，只有走回頭路，先欣賞就在路邊的七姊妹，它們是七個紅砂岩的組合。接著我們去岩畫石，這裡有個高高長長陡陡的樓梯等著我們挑戰，可惜女生的精力已消耗殆盡，只有遠望高梯興嘆。根據公園的資料介紹，上了樓梯有個山洞，裡面有早期矢和弓的壁畫，刻畫在岩牆上。我是石頭拱門的追逐者，公園裡有個拱門石，遠望已頗為壯觀耐看，如果有一整天時間，相信這三個景點的小步道，我們都能走完。

象鼻橫陳。
象鼻橫陳。

1933到1942年，美國羅斯福總統為解決經濟大蕭條而組織提供的平民保護團，就是所謂的CCC(Civilian Conservation Corps)，利用大量失業人員做各種基層建設；一則提供平民就業機會，解決他們的經濟困境，同時也能因窮人有工作而減少治安問題，間接保障社會安全。

當時就有一組工作人員修築公路，也在這個公園裡，背倚巨岩面向美景，建了三間裡面空間頗大的岩屋，提供過路客躲風避陽。當年的小屋如今已成歷史紀念景點。

大象岩就在東面入口處不遠，我們一晃神車已開過頭，因為它要走一小段路，我們又要趕往錫安公園，就沒回頭找。

大象岩是公園裡主要岩層之一，我們雖沒走進去，但是停車遠觀，就已看得到它；外型就是粗粗彎彎的象鼻，不必運用想像力，就能感知它象鼻般的岩層了。公園裡長相千奇百怪的巨岩，隨時都能找到讓人想像力飛馳的岩景，圖中這幾隻低矮的大象「玉鼻橫陳」，可以一條條去爬個開心。所以不一定要刻意去尋大象岩，同時公園裡還有一些景點例如石化木、火焰峽谷等，只要有心情有時間，公園裡處處有驚奇。

去吧！選個天涼時節，一大清早晨曦初露賞日出紅岩頂，夕陽西下望滿山火焰，這個令人意想不到色彩豔麗，好玩可攀岩的公園，值得至少玩它一整天。

步道 賭城 大蕭條

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