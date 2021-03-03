我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

環球電視網在法申請牌照過關 中國官媒在全歐復播

一洲焦點／疫苗、紓困、紐約連3州長性醜聞

「你非一個人戰鬥」新罕州巨石陣 被刻陰謀論座右銘

記者張聲肇／綜合報導
警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」的嫌犯。(美聯社)
警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」的嫌犯。(美聯社)

警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」(Stonehenge)的嫌犯，1日在新罕布夏州塞勒姆郡(Salem county)監獄拘押50歲的新澤西州男子羅素(Mark Russo)。

該郡警察局2019年9月據報有人破壞新罕布夏州「美國巨石陣」石板，並在附近樹林掛上長達45公分的木板十字架後，開始追查嫌犯。

警方說，石板上被刻上WWG1WGA以及IAMMARK字跡，代表Where We Go One, We Go All，意指「「你非一個人在戰鬥」，這是陰謀論團體QAnon的座右銘。

羅素還推文宣揚自己到過現場「略加改進」了某些東西，加上十字架上留下的線索，警方很快就鎖定他。

羅素目前被羈押在羅京翰郡(Rockingham County)監獄，不得交保，預定下周二在羅京翰郡法院聽候正式羈押令。

另據美聯社報導，他要付3000元才能交保，預定4月21日出庭應訊，被控罪名是「犯罪惡作劇」。

塞勒姆郡警局感謝聯邦調查局和州警察廳幫忙破案，也特別表揚負責本案的警官葛哈(Michael Geha)），說他為本案花了一年多功夫，孜孜矻矻，決心追查真相到底。

塞勒姆郡的美國巨石陣古蹟，據稱有4000年歷史，也有人說1000多年，但也有人懷疑，這堆石頭結構，是19世紀時。某個鞋匠的「作品。」

占地12公頃的美國巨石陣，參觀要付費，遊客可順便參觀附近的走雪步道和動物莊園，信奉「新時代」信仰的人，特別喜歡前去體會。

1982年前名為「神秘丘陵」的美國巨石陣，是根據1960年代一篇報導才改名，目的是用考古學遺址之名，吸引遊客，和英國的巨石陣沒有文化或歷史關聯。

美國 新罕布夏州 警察

上一則

業界首創！聯合航空新整合平台 可存疫苗施打紀錄

延伸閱讀

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃
憂利率及通膨 股指回吐升幅

憂利率及通膨 股指回吐升幅
神話與飛輪？220年前高級鐘表的創世紀

神話與飛輪？220年前高級鐘表的創世紀
NBA／隊友變敵人…對決伊古達拉 柯瑞：盼他忘記戰術

NBA／隊友變敵人…對決伊古達拉 柯瑞：盼他忘記戰術

熱門新聞

聯合航空推出「旅行就緒中心」（Travel-Ready Center），以方便旅客上傳篩檢結果，查詢各地入境要求，搜尋篩檢服務機構，以及儲存疫苗施打紀錄。（圖：聯合航空提供）

業界首創！聯合航空新整合平台 可存疫苗施打紀錄

2021-03-02 00:44
奈良鹿因缺乏觀光客餵食，加上冬季來臨，遇上食糧不足的狀況。取材自SPA!

少了觀光客餵食…奈良鹿餓到咬襯衫、吃塑膠袋還闖民宅

2021-02-25 23:29
御本殿前的飛梅「紅和魂梅」，是旅客必看的神社重點。圖：京都市台灣推廣事務所提供

1500株梅花綻放！京都「北野天滿宮」梅苑開放了

2021-03-01 01:10
占地14英畝的大島莊園，遺世獨立。（圖為作者提供）

夏威夷大島風光 讓人忘卻塵世煩囂

2021-02-28 02:00
民航局決定改造綠島（左上）、蘭嶼（右上）、七美（左下）、望安（右下）4座離島機場，邀來日本知名建築師團紀彥參與。（中央社／維基共享資源、澎湖機場網頁）

日建築師團紀彥受邀改造 台4離島機場醜小鴨變天鵝

2021-02-27 01:20
英國將逐步解除封鎖的消息帶動夏季旅遊熱潮，航空業即將迎來解封商機。（Getty Images）

憋壞了！英相宣布解封數小時後 暑假旅遊預訂狂增6倍

2021-02-23 04:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你
88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？

德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？