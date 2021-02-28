夏威夷大島風光 讓人忘卻塵世煩囂

占地14英畝的大島莊園，遺世獨立。（圖為作者提供）

冬尼是我們好友的老友，他曾在一家具影響力的電視台做記者，也曾主持過某項專欄。他住在夏威夷大島區域，離本島Hilo機場約20分鐘車程。他笑說居住在大島，是「好山好水好寂寞」，因此他每年都會到美國 大陸本土來探親訪友，而後再回去享受甜蜜的大島風光。

地大人稀 病毒難擴散

2020年，新冠病毒疫情 蔓延，他即使想來滾滾紅塵小住，也難以如願。於是，他邀請朋友去大島他的居處遊玩小住。他送來了許多照片，讓人覺得那是人間仙境。他把大島地圖的一角勾劃出來，是他居住的地方，那兒人家不多，鄰居之間相隔甚遠，病毒竟是零感染。而全島約14萬人口，至今感染人數沒有超過100人。地大人稀，空氣清新，相信是病毒難以擴散的主要原因。

羊和雞的和平世界。（圖為作者提供）

他居住的莊園占地14英畝，背山面海，有山泉果園，熱帶雨林，恬靜淡雅，有兩棟房屋。原屋主是一對夫婦，丈夫是白人，妻子是日本人，他們花了許多時間經營這片天地。不遠處有一條小溪，濃密的樹林小丘裡有緩緩流淌的瀑布。他們種植了無數果樹：芒果、木瓜、荔枝、芭樂、香蕉、金桔……。離屋子稍遠處，是大片的草地，原屋主沒有足夠心力照顧這些野草，大片茅草粗壯肥大，乍看像棵棵小樹一般，因為火山噴發後的火山灰是非常好的肥料。

大島上孤傲的天堂鳥。（圖為作者提供）

原屋主夫婦在享受了這世外桃源，並孜孜不倦經營了不少年後，太太終於厭倦了這孤獨寂寞的生活，堅持下堂求去，神仙眷屬終以離婚告終。為盡速結束並離開這曾令兩情相悅如今卻十分痛苦的莊園，於是廉價求售。冬尼那年夏天剛好退休，厭倦了紅塵滾滾的都市生活，到大島旅遊。當地的寂靜、美景及這個遺世而獨立的甜美世界，讓他立刻決定要在這兒安度晚年。恰巧遇到了這前所未有的美好機遇，於是購買了這座小小莊園。

莊園內有不請自來的幾頭山羊，它們完全自由自地在這兒生活。園子裡多得是各種各樣的水果蔬菜，供他們隨意取捨。冬尼養了一些小雞，小溪邊多的是泥鰍，那是雞群的最愛。它們飛快地成長，園子裡忽然多出了大批雞群，母雞很會下蛋，園子裡每天至少會收穫20多個雞蛋 ；香蕉樹上的香蕉也結得滿坑滿谷。於是，冬尼總抽空把雞蛋和香蕉放在紙盒裡，等郵差到來的時候，拜託他幫忙帶到郵局門口，任人拿取。回想40多年前，在大陸艱苦時期，雞蛋是多麼稀有的物品，而香蕉更是昂貴而難以購買得到的高尚禮物。人世間多變，滄海桑田，真是難料啊。

野豬入侵 雞羊齊抵抗

野豬是最討人嫌的入侵者。牠們卻常常不請自來，除了暴食暴飲，總把園子裡的水果恣意踐踏破壞。有一次竟闖入雞和羊的世界，於是一場戰爭爆發。雄赳赳氣昂昂的公雞帶頭攻擊入侵者，山羊和母雞助陣。平靜安詳的世界突然變得火藥味濃重起來，野豬十分橫蠻霸道，雞和羊看來不是牠的對手，冬尼只有加入戰場，鳴槍示威，獵槍的巨大響聲終於把野豬嚇走。只是懷孕的母羊被嚇得早產。沒法給幼崽哺乳，冬尼只有餵牛奶幫助小羊度過難關。

雙胞兄弟。（圖為作者提供）

如今美國本土疫情持續蔓延，已經300多天，讓人們禁足在狹小的天地裡，雖也盡量適應這疫情世界，但更渴望外出。因此，冬尼最近邀請我們去大島歡聚，有著莫大的吸引力。我們已經接受了第一次的疫苗注射，如果第二次注射的反應同樣順利。也許，會暫時忘卻人世間的坎坷挫折，飛往甜蜜的大島，看彩虹、聽海濤、在熱帶雨林旁體驗一下世外桃源般的寧靜生活。