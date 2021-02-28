佛州坦帕避寒行 登遊艇賞美景吃美食

坦帕位於美國佛羅里達州西海岸。(圖片由作者提供)

正當北國三九嚴寒、冰天雪地之際，我們一家三代於聖誕節 假期帶著愛犬，駕車從賓夕法尼亞州出發，沿著美國 東部縱貫南北的95號高速公路，經馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州向南直奔佛羅里達州 的坦帕。

坦帕位於美國佛羅里達州西海岸，19世紀發現磷礦，發展雪茄業製作，使這裡人口劇增，至2010年達33.57萬，是佛州第三大城市。由於雖處於亞熱帶，卻呈熱帶溼潤氣候，隆冬之季，這裡溫暖如春；時而熱力四射。棕櫚、藍棕櫚、華盛頓棕櫚、大王椰子、狐尾椰子、酒瓶椰子、加拿利海棗、旅人蕉等高聳、挺拔、瀟灑的樹木，和三角梅、鶴望蘭、熱帶芙蓉、紫荊花、紅掌、鳳梨、蘭花等鮮艷奪目、四季繽紛的花卉，以及紅蕉、變葉木等色澤多彩的色葉植物，使坦帕的街頭、公園、住宅區、海濱等，呈現出一片優美、熱烈、舒坦的熱帶風光。

海邊的棕櫚樹。(圖片由作者提供)

海灣沙灘 浪輕拍海岸

坦帕有許多美麗的海灣沙灘，由細小貝殼分化成的沙灘上的沙粒，潔白、細小，柔軟，赤腳踩在上面特別舒服。沙灘上有許多被潮水沖上來的海星、海螺、貝殼、寄生蟹等，不少還活著，等待漲潮時回歸大海。藍天碧雲，陽光沙灘，海潮一陣陣輕拍海岸，棕櫚、椰子樹枝葉隨微風飄拂，顯得格外灑脫秀美。紅樹林盤根錯節，在海潮中頑強生長，傳遞出生命的真諦。在此疫情嚴重之際，人們卻從不遠千里而來享受這自然的恩賜。連我家平時怕水的狗兒，也衝入淺灘中與其他狗兒戲水玩耍。

海濱花園的石塔及棕櫚樹。(圖片由作者提供)

其中有個劍形插入大海的海濱花園（Fort De Soto Park，是佛羅里達州最好的海灘之一)，裡面有大片天然的棕櫚、椰子樹、華盛頓棕櫚、紅樹林等，品種與姿態各異，絲蘭中心白色花序高聳達四米。還有人工抽稀、布局、配植後景觀很佳的園景，其中有座無名石塔，表面也由白色小貝殼砌成，塔頂有大鳥築的愛巢，高聳的石塔與「S」形小路與幾株棕櫚樹搆成一幅令人神望的圖畫。連那石砌的圓形廁所，也造型優美，在樹木草地陪襯下成為一景。尤其是每天太陽西沉，落入大海的那時刻，霞光萬道，異彩繽紛，十分壯觀、令人陶醉。

布希公園是座將動物園和遊樂場融為一體的主題公園。(圖片由作者提供)

布希公園 看非洲動物

那天我們去遊覽布希公園（Busch Gardens)，這是座將動物園和遊樂場融為一體的主題公園，占地335英畝；擁有以非洲動物為主的2700多個動物，是美國最大的動物園之一；看，那大象捲食、企鵝游泳、老虎踱步，還有火烈鳥、長頸鹿、河馬、大猩猩、白孔雀等的悠然之貌，引得遊客驚喜和歡笑。公園裡設有過山車、摩天輪和北美最高的跳樓機等大型遊樂設施，跳樓機模仿獵鷹在半空中旋轉90度而朝下以每小時60英里速度俯衝，格外刺激。

公園裡有許多造型獨特、色彩鮮艷的建築。而公園裡種植的樹木花卉與地形地貌，模擬各種動物原處的生態環境與景觀；乘公園裡的火車，邊響著汽笛，邊穿過「非洲」叢林看種類繁多、悠然行走的動物，似身臨非洲原野中。當兩列火車逆行相遇時，大家一齊歡呼、揮手，男女老少同歡悅。因正值聖誕節假期，公園布置了巨大的聖誕老人、美麗公主真人秀、動漫真人秀等表演。夜幕降臨時，還展示了大片聖誕燈彩。這一整天的遊覽，到處人山人海，如不是有帶口罩的，難於想像是處在嚴重疫情期。

坦帕的街頭、公園、海濱等，呈現出一片優美、熱烈、舒坦的熱帶風光。(圖片由作者提供)

街頭野生雞 悠然散步

坦帕市中心街頭綠地，有些羽毛漂亮的野生雞，牠們不怕人，公雞照常啼鳴，母雞帶著小雞悠然散步；常有流浪漢給於餵食，且未見有雞屎的污染，成了當地的保護動物和坦帕的一張標誌性名片。保護自然生態，發展特色旅遊，普通的雞也成旅遊資源，吸引了各方遊客。我們的狗第一次見雞，興奮得一再要衝上去，硬是把牠拉住。

哥倫比亞餐廳 很古老

一天中午，我們去一家著名的哥倫比亞餐館午餐，這是佛羅里達州最古老的餐廳，也是世上最大的西班牙餐廳。一到達，我就嚷嚷我們以前來過；原來是因為這家餐館的外牆全是精美的瓷磚畫，給我留下了深刻的印象；其中有一幅似一群基徒督遠航來此登陸的圖畫，看來是當年歷史的一種反映。周圍用眾多立柱形成一個遮雨廊，即使下雨，你也可慢慢地欣賞牆上眾多精美的瓷磚畫。餐廳裡面很大，有不少分廳，上下兩層布置了精美大方的聖誕裝飾。飯菜可口，據說照牌菜是10美元的古巴三明治和1905年的沙拉。女兒他們相約再隔五年再來故地重遊（上次是2015年）。

海邊的豪華別墅。(圖片由作者提供) 臨海別墅風貌、黝黑的教堂剪影。(圖片由作者提供)

小艇海上遊 晚霞燦爛

在2020年最後一天晚上，我們乘小遊艇駛入濱海，沿途一路上是眾多臨海別墅風貌、黝黑的教堂剪影、大雁列隊飛翔的掠影、徐徐經過的造型優美的遊船、漸漸沉入大海的落日，生動、亮麗、壯觀；人生也可以如此，讓晚霞無比燦爛。

海濱公園的夕陽。(圖片由作者提供)

坦帕還有佛羅里達州水族館、藝術博物館等許多自然、文化可以去觀光遊覽，有機會，不妨前往欣賞。