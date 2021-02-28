我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

佛州坦帕避寒行 登遊艇賞美景吃美食

陳新
坦帕位於美國佛羅里達州西海岸。(圖片由作者提供)
坦帕位於美國佛羅里達州西海岸。(圖片由作者提供)

正當北國三九嚴寒、冰天雪地之際，我們一家三代於聖誕節假期帶著愛犬，駕車從賓夕法尼亞州出發，沿著美國東部縱貫南北的95號高速公路，經馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州向南直奔佛羅里達州的坦帕。

坦帕位於美國佛羅里達州西海岸，19世紀發現磷礦，發展雪茄業製作，使這裡人口劇增，至2010年達33.57萬，是佛州第三大城市。由於雖處於亞熱帶，卻呈熱帶溼潤氣候，隆冬之季，這裡溫暖如春；時而熱力四射。棕櫚、藍棕櫚、華盛頓棕櫚、大王椰子、狐尾椰子、酒瓶椰子、加拿利海棗、旅人蕉等高聳、挺拔、瀟灑的樹木，和三角梅、鶴望蘭、熱帶芙蓉、紫荊花、紅掌、鳳梨、蘭花等鮮艷奪目、四季繽紛的花卉，以及紅蕉、變葉木等色澤多彩的色葉植物，使坦帕的街頭、公園、住宅區、海濱等，呈現出一片優美、熱烈、舒坦的熱帶風光。

海邊的棕櫚樹。(圖片由作者提供)
海邊的棕櫚樹。(圖片由作者提供)

海灣沙灘 浪輕拍海岸

坦帕有許多美麗的海灣沙灘，由細小貝殼分化成的沙灘上的沙粒，潔白、細小，柔軟，赤腳踩在上面特別舒服。沙灘上有許多被潮水沖上來的海星、海螺、貝殼、寄生蟹等，不少還活著，等待漲潮時回歸大海。藍天碧雲，陽光沙灘，海潮一陣陣輕拍海岸，棕櫚、椰子樹枝葉隨微風飄拂，顯得格外灑脫秀美。紅樹林盤根錯節，在海潮中頑強生長，傳遞出生命的真諦。在此疫情嚴重之際，人們卻從不遠千里而來享受這自然的恩賜。連我家平時怕水的狗兒，也衝入淺灘中與其他狗兒戲水玩耍。

海濱花園的石塔及棕櫚樹。(圖片由作者提供)
海濱花園的石塔及棕櫚樹。(圖片由作者提供)

其中有個劍形插入大海的海濱花園（Fort De Soto Park，是佛羅里達州最好的海灘之一)，裡面有大片天然的棕櫚、椰子樹、華盛頓棕櫚、紅樹林等，品種與姿態各異，絲蘭中心白色花序高聳達四米。還有人工抽稀、布局、配植後景觀很佳的園景，其中有座無名石塔，表面也由白色小貝殼砌成，塔頂有大鳥築的愛巢，高聳的石塔與「S」形小路與幾株棕櫚樹搆成一幅令人神望的圖畫。連那石砌的圓形廁所，也造型優美，在樹木草地陪襯下成為一景。尤其是每天太陽西沉，落入大海的那時刻，霞光萬道，異彩繽紛，十分壯觀、令人陶醉。

布希公園是座將動物園和遊樂場融為一體的主題公園。(圖片由作者提供)
布希公園是座將動物園和遊樂場融為一體的主題公園。(圖片由作者提供)

布希公園 看非洲動物

那天我們去遊覽布希公園（Busch Gardens)，這是座將動物園和遊樂場融為一體的主題公園，占地335英畝；擁有以非洲動物為主的2700多個動物，是美國最大的動物園之一；看，那大象捲食、企鵝游泳、老虎踱步，還有火烈鳥、長頸鹿、河馬、大猩猩、白孔雀等的悠然之貌，引得遊客驚喜和歡笑。公園裡設有過山車、摩天輪和北美最高的跳樓機等大型遊樂設施，跳樓機模仿獵鷹在半空中旋轉90度而朝下以每小時60英里速度俯衝，格外刺激。

公園裡有許多造型獨特、色彩鮮艷的建築。而公園裡種植的樹木花卉與地形地貌，模擬各種動物原處的生態環境與景觀；乘公園裡的火車，邊響著汽笛，邊穿過「非洲」叢林看種類繁多、悠然行走的動物，似身臨非洲原野中。當兩列火車逆行相遇時，大家一齊歡呼、揮手，男女老少同歡悅。因正值聖誕節假期，公園布置了巨大的聖誕老人、美麗公主真人秀、動漫真人秀等表演。夜幕降臨時，還展示了大片聖誕燈彩。這一整天的遊覽，到處人山人海，如不是有帶口罩的，難於想像是處在嚴重疫情期。

坦帕的街頭、公園、海濱等，呈現出一片優美、熱烈、舒坦的熱帶風光。(圖片由作者提供...
坦帕的街頭、公園、海濱等，呈現出一片優美、熱烈、舒坦的熱帶風光。(圖片由作者提供)

街頭野生雞 悠然散步

坦帕市中心街頭綠地，有些羽毛漂亮的野生雞，牠們不怕人，公雞照常啼鳴，母雞帶著小雞悠然散步；常有流浪漢給於餵食，且未見有雞屎的污染，成了當地的保護動物和坦帕的一張標誌性名片。保護自然生態，發展特色旅遊，普通的雞也成旅遊資源，吸引了各方遊客。我們的狗第一次見雞，興奮得一再要衝上去，硬是把牠拉住。

哥倫比亞餐廳 很古老

一天中午，我們去一家著名的哥倫比亞餐館午餐，這是佛羅里達州最古老的餐廳，也是世上最大的西班牙餐廳。一到達，我就嚷嚷我們以前來過；原來是因為這家餐館的外牆全是精美的瓷磚畫，給我留下了深刻的印象；其中有一幅似一群基徒督遠航來此登陸的圖畫，看來是當年歷史的一種反映。周圍用眾多立柱形成一個遮雨廊，即使下雨，你也可慢慢地欣賞牆上眾多精美的瓷磚畫。餐廳裡面很大，有不少分廳，上下兩層布置了精美大方的聖誕裝飾。飯菜可口，據說照牌菜是10美元的古巴三明治和1905年的沙拉。女兒他們相約再隔五年再來故地重遊（上次是2015年）。

海邊的豪華別墅。(圖片由作者提供)
海邊的豪華別墅。(圖片由作者提供)
臨海別墅風貌、黝黑的教堂剪影。(圖片由作者提供)
臨海別墅風貌、黝黑的教堂剪影。(圖片由作者提供)

小艇海上遊 晚霞燦爛

在2020年最後一天晚上，我們乘小遊艇駛入濱海，沿途一路上是眾多臨海別墅風貌、黝黑的教堂剪影、大雁列隊飛翔的掠影、徐徐經過的造型優美的遊船、漸漸沉入大海的落日，生動、亮麗、壯觀；人生也可以如此，讓晚霞無比燦爛。

海濱公園的夕陽。(圖片由作者提供)
海濱公園的夕陽。(圖片由作者提供)

坦帕還有佛羅里達州水族館、藝術博物館等許多自然、文化可以去觀光遊覽，有機會，不妨前往欣賞。

佛羅里達州 美國 聖誕節

上一則

西班牙巴塞隆納遊 訪「上帝的工程師」高第經典之作

延伸閱讀

「FBI 35年來死傷最慘重一天」 佛州槍戰 探員2死3傷

「FBI 35年來死傷最慘重一天」 佛州槍戰 探員2死3傷
場邊人語／坦帕海盜 往事樂道

場邊人語／坦帕海盜 往事樂道
佛州單日新增確診趨緩 免下車疫苗站點本周重開

佛州單日新增確診趨緩 免下車疫苗站點本周重開
奧運移師佛州？ 奧委會：沒這個打算

奧運移師佛州？ 奧委會：沒這個打算

熱門新聞

台北文華東方酒店的客房，盡顯細緻奢華的歐式設計美學。（圖：台北文華東方酒店提供）

富比士旅遊指南評鑑 全台8家飯店上榜

2021-02-21 01:04
歌詩達翡翠號Costa Smeralda預計於2021年3月27日起自義大利開始巡迴3-7天的的航程。 （圖：業者提供）

「義大利郵輪假期」回來了！歌詩達預計3月底復航

2021-02-22 23:51
英國將逐步解除封鎖的消息帶動夏季旅遊熱潮，航空業即將迎來解封商機。（Getty Images）

憋壞了！英相宣布解封數小時後 暑假旅遊預訂狂增6倍

2021-02-23 04:31
奈良鹿因缺乏觀光客餵食，加上冬季來臨，遇上食糧不足的狀況。取材自SPA!

少了觀光客餵食…奈良鹿餓到咬襯衫、吃塑膠袋還闖民宅

2021-02-25 23:29
日本東京鐵塔旁的芝公園有一片被稱為「銀世界」的梅園，近日春暖花開，吸引許多遊客前來。 中央社

日本賞花文化獨特 奈良時代以賞梅為主流

2021-02-22 03:03
都柏林市區一角。

暢遊都柏林 賞古蹟、看歌舞秀 品黑啤酒

2021-02-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立