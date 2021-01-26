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涉種族歧視？迪士尼將改造「叢林奇航」遊樂設施

中央社洛杉磯25日綜合外電報導
加州與佛州迪士尼主題樂園將改造遊樂設施「叢林奇航」。(Getty Images)
加州與佛州迪士尼主題樂園將改造遊樂設施「叢林奇航」。(Getty Images)

位於美國加州與佛羅里達州迪士尼主題樂園的遊樂設施「叢林奇航」（The Jungle Cruise）將改造，擬撤掉迪士尼聲稱，對於若干文化「負面描述」的設計。

迪士尼今天表示，將更新這套遊河設施，以「反映並重視我們週遭世界的多樣性」。

影片來源：YouTube Disney Parks頻道

批評人士指控，1955年首度啟用的「叢林奇航」，把某些非西方人角色形塑成野蠻人和食人族，隱含歧視意味。

迪士尼在官方部落格表示，更新的設施將包括嶄新場景和情境設計。「叢林奇航」啟用日期尚未敲定，但迪士尼公司說，新設施和預計7月上映，由巨石強森（Dwayne Johnson）主演的同名電影無關。

華特迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering ）創意部門主管畢提（Chris Beatty）訪談中表示：「這並不是對於整個景點的重塑，它還是大家熟知並喜愛的『叢林奇航』，仍有船長領航，同時我們化解了對於『原住民』的負面描述。」

迪士尼擬變革遊樂設施「叢林奇航」之前，美國針對系統性的種族歧視展開反思，並導致不少電視節目與電影大幅翻修。

去年6月迪士尼公司表示，遊樂設施「飛濺山」（Splash Mountain）也要大改，拿掉1946年電影「南方之歌」（Song of the South）當中與黑人有關的刻板印象。飛濺山是依據南方之歌而打造。

迪士尼去年也曾針對若干經典動畫電影包括「小飛俠」（Peter Pan）與「貓兒歷險記」（The Aristocats）加註警語，提醒觀眾這些電影對於有色人種包含過時或刻板印象的描述。

迪士尼 電影 種族歧視

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