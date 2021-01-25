美國小冰島 俄勒岡州十天公路旅行路線規畫攻略

如果想要體驗在美國 也可以遊歷冰島的感覺，別錯過美國小冰島之稱的俄勒岡州 ，這篇文章會分享俄勒岡大致的遊玩重點以及行程規畫，如果你正計畫要去俄勒岡旅行，這篇文章能給你大致的介紹，如果想針對每個景點深入了解，可以點入景點的深度介紹文章。

此篇文章分成以下內容： 1.何時是最適合旅遊俄勒岡的季節 2.行程路線規畫 3.打包清單

何時是最適合旅遊俄勒岡的季節？

一般旅遊旺季是夏季，但我們是在冬天旅遊俄勒岡州，也覺得有不同的美（如雪景）。

波特蘭為地中海氣候，冬天溫暖潮濕，夏天炎熱乾燥。夏季（6月至9月）是波特蘭最乾燥的季節，只占全年12%的降水。11月至4月是雨季，這段時間內的雨量平均占全年總雨量72%，整個海岸線霧茫茫一片，別有一番美感（但無情的大雨也是很擾人，就看自己能不能接受了！）

冬季可以滑雪、春季可以賞櫻花、夏季是最適合旅遊的季節，大部分的國家公園都完全開放，也適合Road Trip。

行程路線規畫

在規畫行程之前，我習慣先上網查詢自己有興趣的景點，然後再把他們串連起來，我使用的是Google maps內建的地圖功能。

行程大致可以分為西邊太平洋海岸West Oregon、Central Oregon（中部Bend）及East Oregon （Painted Hill、Pendleton、Joseph）。

其中Oregon 7 Wonders是七個比較有名的景點：

1.Columbia River Gorge

2.Crater Lake

3.Painted Hills, John Day Fossil Beds National Monument

4.Smith Rock

5.The Wallowas

6.Mount Hood

7.Oregon Coast

照著我的行程走的話7個景點都能看到！

DAY1 PORTLAND

我們是晚班機21:40從NY到 Portland，所以到達後就簡單洗漱一下準備休息。

住宿：Hyatt Centric Downtown Portland, Portland (OR), United States

DAY2

簡單地在市區採買好水、零食及吃過早午餐後，我們就開始行程。

第一站 AIRPLANE HOME

Airplane Home的詳細介紹點這邊

第二站 CANNON BEACH

推薦好吃的餐車Tacos La Providencia

住宿:Salishan Coastal Lodge, Depoe Bay (OR), United States

DAY 3

第一站 THOR'S WELL & DEVIL'S PUNCH BOWL

這個點我們不小心開過頭了就錯過了，大家記得要先下載好離線地圖，因為我們那時候開這段的時候沒有網路，不小心就開過了！

第二站 BANDON BEACH

如果是像我們一樣冬天雨季來的話，這邊幾乎是狂風暴雨狀態，我在Instagram的Story有影片！可以去看看有多瘋狂～

第三站 SAMUEL H. BOARDMAN STATE SCENIC CORRIDOR

我們開到這邊的時候還是下著雨，但是可以看得出來海的顏色還是很湛藍，雨天都這麼美了如果是晴天來一定更美！

住宿：The Lodge at Riverside, Grants Pass (OR), United States

﻿DAY 4

第一站 CRATER LAKE

Tips for Crater Lake: Crater Lake國家公園在冬天只有開放一部分，如果是冬天來的話在這邊大概安排2個小時左右的行程就夠了，記得可以上他們的官網看看WebCam看看天氣狀況好不好，冬天大部分都會被雲擋住，所以我們還蠻幸運的有看到美景！

也記得看看路況，因為天氣那時候不錯我們的車沒有加裝雪鍊，但如果天氣不好一定要小心哦！

第二站 UMPQUA HOT SPRINGS

Tips for Umpqua Hot Springs：

1.開車過去的路上很多圓坑，一定要慢慢開過去。

2.到達停車場之後，要到達溫泉池大概有0.8mile的Hike，建議穿著好爬山的鞋子過去。

3.這邊是允許裸體的，所以如果看到裸體的人不要太驚訝！

住宿：SpringHill Suites by Marriott South Bend North, South Bend (IN), United States

﻿DAY 5

第一站 SMITH ROCK STATE PARK

我們因為公路一路開過來都比較累了就沒有走Trail，不過如果有機會的話推薦走Misery Ridge Trail是經典路線，這裡很出片，當時看到一對情侶來這邊拍婚紗照非常漂亮！

第二站 逛逛BEND小鎮

小鎮裡面有很多可愛的小店，很推薦大家逛逛悠閒一下，本來我們是計畫去這三個地點Tamolitch Blue Pool、Tumalo Falls、Hidden forest cave。

住宿：SpringHill Suites by Marriott South Bend North, South Bend (IN), United States

﻿DAY 6

第一站 PAINTED HILL

Tips For Painted Hill：

從Bend 開到Painted Hill並沒有我想像中的久，大約是兩小時左右，在查資料的時候大家說最佳觀賞時間是日出及日落，因為那時候的光線會讓山丘顏色更明顯，我們是大概中午的時候到的，其實感覺也不錯！不過記得一定要加滿油再來，因為從Painted Hill開出去要滿久的地方才會有加油站！

第二站 PENDLETON

Pendleton是一個充滿西部風情的小鎮，不過我們去的時候剛好遇上聖誕節，沒有太多店開門，就稍微開車瀏覽一下而已，特別跟大家推薦一下鎮上的Shari's Cafe and Pies，他的餐點、派都很好吃！還有一家叫做Virgil's At Cimmiyotti's 的牛排館，我們點了羊排很鮮嫩多汁！

住宿：Best Western Pendleton Inn, Pendleton (OR), United States

﻿DAY 7&8

第一站 JOSEPH

接下來的兩天都會在Joseph這個小鎮度過，來這個小鎮絕對要訂的住宿就是這個The Jennings Hotel，我們當時訂的是#5及#5 1/2號房，雖然5號房是沒有帶廁所的（要使用酒店的Shared Bath）但是真的很美，這個酒店有點像是青年旅宿的感覺，有一個共用的大廚房，像是交誼廳的形式，還帶有共用的桑拿房，共用廚房非常的漂亮，外面就是雪山，我們一行人都覺得如果能在這邊Work From Home該有多好！

我自己本來最想訂的是6號房，但在我訂好一間之後要訂另外一間的時候發現6號房被訂走了，除了6號房外，我覺得9號跟2號也都很漂亮！

第二站 THE WALLOWAS

Joseph小鎮開車大概15分鐘左右，就是Oregon 7 wonders之一的 The Wallowas，我們很幸運地待在這邊兩天，看到了兩種截然不同的風景，第一天是下雪天，所以整個湖面霧矇矇，我們還幻想說要是夏天來這裡能滑獨木舟該有多美，隔天天氣放晴從小鎮上看到美麗的雪山，驅車過來再看一次，湖面非常平靜反射著山脈，真的宛如仙境。

DAY9

這天行程就是沿著Hood River往Portland開回去，晚上住在Bingen, WA的Society Hotel，小木屋的形式，我覺得最大亮點是只要住宿他們家就可以去他們的Spa泳池，雖然很不巧當天我們去的時候戶外的露天泳池壞了，但是他們有開給我們Voucher之後可以再來體驗！

DAY 10

第一站 ROWENA CREST VIEWPOINT

Rowena Crest viewpoint 也是俄勒岡的知名景點，馬蹄彎形狀的道路的很震撼，景點也非常容易到達。

第二站 MULTNOMAH FALLS

Multnomah falls 是俄勒岡最高的瀑布，總高有620 feet，也是我們這趟旅行遇到最多人的景區，有大概2分鐘的步道可以到達中間那個橋，如果想要爬到瀑布頂也是可以的。

第三站 PORTLAND

回到市區，就是美食及逛街購物的天堂（因為俄勒岡州免稅！），我們旅行的時間有些景點沒有開，但是我整理了一些美食、商店清單供大家參考。

打包清單、LOCAL們都穿什麼衣服

1.雨衣、傘具：因為俄勒岡州常年下雨，這邊的人幾乎都會準備好雨傘、雨衣，我們自己是攜帶Rains的雨衣，很輕便有型！

2.登山衣物、鞋子：如果會遇到雪地的話，建議準備好一條雪褲，我們是從The north face購買雪褲、雪靴，或者也可以在backcountry買。如果是夏季，建議可以帶條防水或快乾的輕便登山衣物、以及水陸兩棲登山鞋，冬季的話準備透氣的保暖內衣，中層準備保暖的衣服，外層準備防水的外套，再加上毛帽！

※本文經作者林沛萱同意，轉載自One More Milk Tea部落格

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