逛黃石公園 觀瀑、賞湖、覽噴泉

近距離欣賞大稜鏡泉。

美國 的國家公園一般面積都很大，但面積達幾千平方公里的國家公園卻只有黃石公園。黃石公園是世界上面積最大的國家公園之一，占地面積近9000平方公里，是上海市的近1.5倍，其景點之多、種類之繁，也是其他公園所無法比喻的。黃石公園集地熱間歇噴泉、峽谷瀑布、野生動物和高山湖泊為一體，面積之大、範圍之廣、品種之多，是世界上任何一個國家公園所沒有的。

老忠實噴泉 守信守時

黃石公園的溫泉共有四種類型：間歇泉、溫泉池、蒸汽孔、泥漿池。人們統計出有3000多處溫泉、泥泉和300多個定時噴發的間歇泉。全世界其他地方所有的間歇泉加起來，其總數還不及一個黃石公園多。它擁有地球上全部16種類型的溫泉，構成享譽世界的獨特地熱奇觀，其中的間歇熱噴泉和彩色湧泉最出名，而老忠實泉是間歇泉的代表，被發現以來一直以守時噴發而被冠以其名；每93分鐘噴發一次，每次持續四到五分鐘，常年不間斷的噴泉，已經成為黃石最忠實的存在。

老忠實噴泉一直以守時噴發而被冠以其名。

我們在預定的噴發時間前15分鐘趕到老忠實的身旁，噴泉旁裡外三層全是人，這個忠實的朋友也不會辜負大家的期待，在約好的噴發時間誤差不超過5分鐘。瞧，空氣中突然飄出一股濃重的硫磺酸味，到噴發時間了，只見老忠實開始騷動了，原來小小的噴氣變得越來越大，開始是不到一米，很快變成幾米，緊接著，一股巨大的噴泉衝上天空，十幾米、二十幾米，啊！噴泉高達近四十米。一、兩分鐘後噴泉又慢慢縮小，最後又恢復到原來只有一絲絲的噴汽狀態，下一次噴發要到93分鐘後，真是老忠實，守時守信。

大稜鏡泉 人間瑤池

大稜鏡泉就在老忠實附近。大稜鏡泉是黃石最上鏡的景點，也是美國最大、世界第三大溫泉。因其多彩的顏色，而被命名為「大稜鏡」，從裡向外，分別呈現出藍、綠、黃、橙、橘、紅等不同顏色，被譽為「最美的地球表面」。大稜鏡周圍建有行人木棧道，一圈走下來，大概需要40分鐘。要想獲得最佳視角和拍攝角度，要到溫泉西南方的小山丘才能拍攝到。

我們沿著棧道前行，霧在水面上裊裊婀娜，被不規則的風，時而托舉起來，直接颳你身上，溼熱裹身，如絲如絹，云裡霧裡如入蒸籠，混沌一片，不見近物。「大稜鏡」應該是白色的碳酸鈣被染上了各種顏色，就像上帝打翻了調色板，潑出了毫無規則的圖案。由綠色到鮮紅，再到橙色。從棧道上看過去，藍瑩瑩的泉水深不見底，瀰漫池面的水霧隨風湧動，泉水不斷地從池子裡溢出來，緩緩地漫過池畔，流向低地。泉水裡豐富的礦物質把池子周圍砌出一波又一波交錯縱橫的紋理，渲染出一片片濃艷欲滴的色彩，倒映著藍天白雲，就像是一塊巨大、經過打磨的大理石。

大稜鏡，我們雖不能看清你的面目，可你那升騰出的霧氣是那麼迷人，飄在臉上，好似被你親吻。藍色的池水、深淺不一的橘色邊緣，在陽光的照射下整個泉水圍繞在溫泉霧氣中，呈現仙境般情景。大稜鏡溫泉的美在於湖面的顏色隨季節而改變，也在於湖面與湖畔呈現奇特的顏色，簡直是人間瑤池。

彩鍋泉 飽覽四景

在黃石公園，森林裡、河流邊可以說到處都有冒出熱氣的熱泉，原野猶如億萬年前的荒蠻之地，大地彷彿是裂開了無數的口子，到處是溫泉，處處噴雲洩霧。

彩鍋泉是黃石公園不可錯過的一站，因為這個小小的景區，集中了全部四種水熱形態：間歇泉、會沸騰溢出的熱泉、泥漿鍋和噴氣孔。

泥火山景區位於黃石湖的北面，是園區東部唯一的地熱景區。雖然不大，但是很有特色，這裡大多是泥漿泉。

油炸盆地，就像一個不斷冒氣泡的爛泥塘，有一點「油炸」的「味道」。攪拌鍋，一九七八年以前還是具有微生物的彩池。地震 後微生物死亡，幾乎變成快「開鍋」的泥漿池，翻滾的泉水還真像在被攪動，

「黑龍鍋」、「酸湖」、「硫鍋」景點，在公路邊的斜坡旁。「硫鍋」名副其實，硫磺味道很濃；「酸湖」在「黑龍鍋」的西側，青山綠水，看起來很美，其實很可怕，微生物吞食泉水中的硫，產生硫酸，其酸性極強，能燒傷皮膚。

豆漿池不是噴豆漿的池子，而是個泥漿噴泉，泥土及岩石內含礦物質，被酸性的熱泉溶化後就形成泥漿。

峽谷瀑布 絢爛奪目

黃石大峽谷位於釣魚 橋和高塔之間，這里是黃石公園最壯麗、最華美的景色。

黃石大峽谷由激浪奔騰的黃石河水沖擊切割火山岩而成，飛珠濺玉的瀑布傾瀉而出，雄偉而壯觀，峽谷兩邊山壁的顏色會隨著光線而變幻不同的色彩，彷彿是彩帶飛舞，流經大約38公里地帶所造成的險峻峽谷，被認為黃石公園最壯麗、最華美的景色。

黃石公園下瀑布。 黃石公園上瀑布。

在這裡，河水陡然變急，強勁的激流形成兩道壯麗的瀑布，轟鳴著跌落大峽谷。這兩條瀑布一條有33米高，是上瀑布；另一條有93米高，稱為下瀑布，瀑布如一匹白練高懸崖上，水氣從谷底直上半空，彩虹橫跨絕壁，非常壯觀。這裡彩色的山如圖畫斑斕一片柔情，而咆哮的水則洶湧澎湃激情萬丈。黃石峽谷深不過250米，山勢也算不上險峻，但峽谷兩岸峽壁色彩斑斕，美不勝收。

黃石大峽谷最引人入勝之處，不僅是峽谷的幽深曲折和洶湧奔流的河水瀑布，還有光怪陸離、五光十色的風化火山岩。峽壁上交織著白、黃、綠、朱紅等顏色，在陽光下閃爍著耀眼的光澤，燦爛奪目。高高的岩壁，看上去像用油彩塗成，但毫無顧忌地暴露在日曬雨淋之中，顏色依然是那樣鮮艷，既不會被激流沖刷而去，也不會因風吹日曬而褪色。

黃石大峽谷雖然沒有雅魯藏布江大峽谷的險峻崎嶇、鬼斧神工，也沒有科羅拉多大峽谷的溝豁縱橫、峭壁嶙峋。但五光十色的風化火山岩把整個峽谷妝點得絢爛奪目。一切看上去都像用油彩畫出，其實就是一幅天然的畫卷。

黃石湖是黃石公園內最大的內陸湖。

野生物種 悠然共存

黃石湖是黃石公園內最大的內陸湖，海拔2300多米，面積352平方公里，最深處達118米，是黃石活火山口的中心。黃石湖水清見底，湖水經過一個缺口流入黃石大峽谷，呼嘯而下，形成著名的黃石大瀑布。

峽壁從頭到腳都閃爍著耀眼的光彩──白、黃、綠、藍、朱紅以及與紅色相調而出的彩色，四周一切看上去像油彩。繁茂柔美的植物卻令人慰藉，湖邊森林裡的樹都是寒帶的杉木之類的樹，長得俊俏挺拔，非常有型。可愛的北極花在崖邊垂著一對對的鐘形花，崖上的堅果照舊熟透，樹林與花園含著自信的微笑在兩岸綿延著……。

黃石湖的特色是「湖似大海」，是典型的火口湖，湖面如同大海一樣開闊，也是美國最大的高山湖泊。湖水清澈透明，碧藍幽靜。周圍長滿樅樹等寒帶常青樹，是眾多鳥類和野生動物的棲息地，也是喜歡釣魚和划船者的最佳場所。冬天的時候，黃石湖面結冰並覆蓋積雪，與遠處的雪山遙相呼應，十分壯觀。

黃石公園的野生動物很多，但我們由於時間有限，沒有能欣賞到其他野生動物的英姿，只看到很多的美洲野牛。森林裡、草地上、溫泉邊都能看見牠們的蹤影。野牛不怕人，居然逛到了馬路上，大搖大擺地走著，來往的車輛都要小心翼翼讓路。見慣場面的野牛架子大得很，居然連頭都不抬，瞄也不瞄，只顧津津有味吃草，大概覺得自己才是這片土地的主人，所以才如此傲慢。

黃石公園野牛。

黃石的奇妙，足以讓心靈震撼。人與自然，就應該和諧地相處，而不是嘗試去征服。黃石，來了一次就讓我們深深地愛上了你，我們一定會常來，還要安營扎寨，住上幾天。