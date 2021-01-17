維吉尼亞州傳奇餐廳 小華盛頓飯店探奇

華盛頓餐館內景。(圖皆由作者提供)

我們居住的維吉尼亞州有個小鎮，名叫小華盛頓（Little Washington）。它是美國 國父華盛頓在1749年親臨此地，進行測量勘畫的，街道名字都由他命名。200多年後的1978年，小鎮上有兩個人在一個車庫裡開了一家小旅舍，定名小華盛頓飯店（Inn at Little Washington），附設餐廳。兩人精心經營，從法式菜肴入手，以精致美食改變了習慣以漢堡快餐當家的美國人理念。漸漸名聲鵲起，高官顯貴紛紛造訪，英女王伊莉莎白出訪美國時，還特地彎道駕臨。40年後，2018年著名餐飲評選公司米其林終於給其最高三星榮譽，這個榮譽一直保持至今，一個傳奇由此而誕生了。

英米其林餐廳 留壞印象

想嘗試米其林星級餐廳一直是我的追求，其間卻留下並不完美的記憶。一次去英國旅遊時，我曾致電一家米其林三星餐廳，要求訂位後天晚餐，接電話的人用不屑口氣答說，只接受兩個月後的訂位。後來我不得不找了一家倫敦 網紅餐廳，米其林一星級。

對於西菜，我太太大都會點魚，因為她不食牛羊肉；而我進西菜廳則大都會點牛肉。想不到這家餐廳還有美國餐廳少見的羊肉（Lamb），我心有竊喜，馬上點了羊肉。而這個「羊肉」卻讓我大吃一驚，菜盤子中是一顆顆白色的腰形「鴿蛋」，我叉了一個試嘗，淡而無味，沒有肉感。我叫來了侍者，他說這是Lamb Gland。Gland，腺體也，淋巴結、甲狀腺之類的東西。我對侍者說我沒有注意到菜單中Lamb後面的Gland，侍者倒很爽快，沒有多說一句話，讓我退了菜。我心中卻留下一個疑問，連吃動物內臟的中國 人也不吃腺體，英國人怎麼會接受？回美國後我去查閱資料，知道在狄更斯時代，倫敦的窮人也會吃羊下水，包括腺體，那家網紅餐廳保留了這個遺風。

今年疫情瘋狂，被迫囿於斗室，令人心情憂鬱，友人邀我們去小華盛頓飯店散心，我們欣然接受了，也希望改變對米其林星級餐廳印象。

小華盛頓飯店的餐廳現在名氣比旅舍更大，一般人慕名都是去就餐，只有外州客人會過夜就宿。我們住地到那裡約為一個小時的車程。受朋友之託，我去電預訂座位，想不到訂到了後天晚上的四人位。

連續幾天的陰雨，當天倒放晴，陽光明媚。我們打算早點到那，除了吃飯，還想逛逛小鎮，看看這個能入國父法眼的地方究竟是怎麼樣的。

6點鐘的晚餐，我們3點鐘即到達餐廳門口。餐廳的門童，叫我們將車停在對街的教堂停車場內，還介紹說凡是鎮上房子前有綠色說明標牌，那都是歷史的遺跡。

餐館正面。

獨特微型小鎮 歷史悠久

停好車後，我們發現這個有200多年歷史的小鎮真的很小，就兩、三條交錯的街道，每條街上蓋有房屋的長度不過半公里，真是個微型小鎮呀！房屋差不多都都是木製的一、兩層，有的還帶有前門迴廊。如果將柏油馬路想像成土路，這不是美國西部牛仔電影中的場景？

我們挨戶參觀過去。按門前的標牌上標明的年份，都是中國的清康雍時代的。第一家小店是個畫廊，守店是個老頭，店內全是他太太的作品，太太是個動物畫家，尤擅畫雞，大盧花雞精神抖擻，栩栩如生。邊上兩家是啤酒屋和巧克力店，維州不少店有自釀啤酒。巧克力店內可自己動手做造型巧克力。路那一側最大的一家是禮品店，一進門，見到門廊邊上有不少中國青花瓷，可差不多都是賊光鋥亮的新貨。但我發現壓在裡面有一對將軍罐，發灰的青花，頗有元青花韻味，罐蓋上還有土垢印。我暗喜，這會是一個漏嗎？倫敦不是拍賣過一個過億的鬼谷子下山的將軍罐？現在不是常見報導， 說在西方國家又發現中國的老骨董。

我問店員，這是個老物件嗎？我沒有用骨董一字，怕是挑動神經。大媽答說是新的工藝品。我感激大媽的實誠，換了中國骨董店的大爺會說乾隆年的嗎？

餐館後花園。

餐廳後門 巧遇英式花園

走出禮品店，對街就是餐廳的後面，見到幾個姑娘穿著黑色古式裙裝，戴著白色花邊帽，腰系白束帶，匆匆從對面的貯藏室捧著盤子進入餐廳後門，就這麼一瞥，馬上讓人聯想到《唐頓莊園》那個貴族的家。餐廳現在擴大了規模，周圍一些房屋也被它買下，作為輔助性房子。從後面大窗戶可見到廚房在工作的人，這個規模還不算很大的餐廳，廚房內卻有100多人在工作。後面還有一個典型的英式花園，修剪整齊的冬青小樹圍出了幾何圖形。後花園邊上有個鎮公所的獨立建築。

再跨回對街，穿過一個樹叢式的拱門，眼前一亮，是一片兩個足球場大的草地，襯著遠處的牧場和太陽， 讓人心曠神怡。一對男女斜躺坐在木椅上，旁邊臥著一條大黑狗，我走過便禮貌性地跟他們打招呼，得知他們是開八個小時車從北卡過來的，晚上住在小舍裡。

不到一個半小時我們便逛遍了小鎮，去和門童商量，可否提早就餐。答曰：無法提前，但可在酒吧內休息喝酒。我們進入酒吧，發現房間格局不大，都富於濃郁的舊時代色彩，走廊、房間的四周都布滿了各種飾物，牆上都是17、18世紀人物的油畫像，天花板斜掛著暗紅花式綢緞。我們點了幾杯啤酒，隨酒送來了些下酒果子：鹽漬橄欖、椒鹽碧根果和肉桂鳳梨乾。鄰座有人在喝英式下午茶。這個酒吧沒有美國傳統的那個長木檯，都是一個個小圓檯。

街窗的裝飾。

假模特兒客人。

疫期獨特風景 假人充數

6點鐘後，我們被引領進餐廳，四個人就坐於可坐六人的圓桌。往邊上看，發現裡面已有不少客人，都穿著上世紀30年代正裝的紳士淑女，再定神仔細察看，發現原來都是假人模特兒。因為疫情，州政府規定，就餐人數不能超過原定容納人數的70%。可稀稀落落和顧客盈座給經營者和就餐人的感覺是完全不一樣的，假人充數是經營者的匠心獨運，同時餐廳有了一道新風景線──30年代的貴族男女陪餐， 當然所費也一定不貲。

菜單很簡單，二種套餐，一葷一素，都是五道菜，二前菜、二熱菜、一甜品。我們都點了葷菜，因為西方人吃的素菜種類屈指可數，沒有素菜中撐場面的豆製品，去中國人的超市和美國人的超市一比較就立刻明白。我們能說得出的西方素菜就是蔬菜沙拉和番茄濃湯，付每人265美元，吃這樣菜豈不是太冤枉了。葷菜中有一道烤鹿肉，如不吃可以換鴨肉。

正式上菜時給了我們一個驚喜，第一道菜是黑松露油拌醋計金槍魚和鵝肝，端上來的盤子中卻是一個金槍魚的金屬罐頭，橢圓形扁鐵罐,，上面還有一個指拉環。我問這菜是工廠加工還是你們廚房自己烹飪的？侍者笑嘻嘻拉起環蓋，裡面露出擺得精美的菜肴，金槍魚片覆蓋在鵝肝醬上。魚肉和鵝肝都鮮腴綿長，齒頰留香。菜名中還用了一個Kiss（親吻），頗有噱意。

金槍魚和鵝肝醬。

那道鹿肉的菜還特意註明是紐西蘭鹿肉，我有點不解此意，因為美國遍地都是鹿，我也曾吃過同事自己獵鹿製作的香腸。侍者給我介紹說，那是紐西蘭人工飼養的三歲不到的小鹿，鹿肉細嫩。侍者沒有像普通牛排館那樣問你要烤得幾分熟，端上來的鹿肉是都是中熟程度，肉色暗紅。這紐西蘭鹿肉沒有雪花，吃口也很不錯，瘦而不干枯，嫩而富鮮香，應點個讚。

另一個熱菜是烤魚，方方正正豆腐乾大小一塊，比一般美國餐廳烤得更嫩，口味也不錯。

特別讓人養眼的是那道甜品，是一個像真的剛從樹上摘下來的梨，向陽那面還有紅粉呢，而裡面卻是冰淇淋和奶酪。

還值得一提是那個伴餐的法式麵包，大姆指粗、三寸長，十分精致小巧，外脆內軟，令人愛不釋手。別擔心不抵飽，你吃完一個，侍者馬上再會補上。

吃完飯，已是華燈初上時候，餐廳門前的彩燈都已亮起，在這人煙稀少的小鎮上讓人感到靜謐中的嫵媚。

梨形甜點。