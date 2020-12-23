「久沒見！」疫情難敵假期 美5天500萬人搭機

民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉；圖為洛杉磯國際機場的旅客戴著口罩托運行李。(美聯社)

根據聯邦運輸安全局(TSA)的統計，18日至22日之間通過機場安檢的旅客人數超過500萬人，雖然和去年同一時間相比已減少60%，不過每天旅行的人次仍多達100萬人；這顯示民眾不畏疫情 嚴峻，在一年中最重要的時刻仍堅持返鄉。

過去數月以來為了避疫，民眾逐漸習慣與外界保持社交距離的模式；但聖誕節即將到來，儘管歷經苦思與掙扎，許多人還是找到合理化自己旅行的藉口。

阿拉巴馬州 的漁夫珍妮佛‧布朗利(Jennifer Brownlee)為了探視剛失去一支腿的母親，正在佛州坦帕市(Tampa)準備飛往俄勒岡州，她說：「我的母親值得我冒這個風險，而且上帝會支持我，他會保護我不讓我感染。」

今年高齡75歲的瓊恩‧柯朗克(Joan Crunk)和80歲的丈夫吉姆(Jim)已經超過一年沒有見到他們的女兒和女婿，雖然一家人都很糾結，但女兒最終決定放手一搏，從喬治亞州飛回密蘇里州與家人團聚。

柯朗克說：「這是個很困難的決定，我們年紀都太大了，而沒有人能保證明年我們能不能見面。」

聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)日前曾呼籲民眾，假期期間的慶祝活動應僅限於自家成員，但如果人數過多則必須採取預防措施，例如確保家中空調系統運作正常等。

亞當斯說：「我們絕對不能掉以輕心、做出錯誤的決定，導致不堪設想的後果。尤其疫情已漸漸趨緩，我們更不能讓一切的努力白費。」

為了探視在海軍服役的男友，24歲的米雪兒‧羅培茲(Michelle Lopez)決定從休士頓飛往維吉尼亞州 的諾福克(Norfolk)，她說：「我原本不想去，但我真的太久沒看到他了。」

然而，羅培茲在這次旅程中發現，許多防疫規定無法準確落實，例如機艙空間不足使乘客無法保持社交安全距離、所有乘客在用餐時都會把口罩拿下，甚至有人在如廁後洗手的時間沒有超過20秒。