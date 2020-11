徒步七星湖 隨童子軍踩山放飛

穿行林間,欣賞秋色。(圖:作者提供)

因為新冠肺炎疫情 ,整個春天和夏天,童子軍取消一切戶外活動。秋天開學以後,接到童子軍恢復活動的通知,孩子們心裡簡直熱血沸騰,好像憋著一股勁兒,終於找到一個機會可以撒歡兒、奔跑、攀登……盡情折騰一回。

因著疫情禁足,我們這些家長也在家憋壞了,積極要求隨童子軍活動,童軍團的領導體察民情——同意,要求家長和童子軍分開路線徒步,儘量保持社交距離,為了安全,家長們欣然接受。

預做功課 放棄冒險念頭

珍惜難得的出遊機會,避免僅僅跟著走一趟,看山是山,看湖是湖,我提前做功課。七星湖公園(Harriman State Park)是占地2萬英畝的紐約州立公園,園內有許多的Hiking Trail,幾乎每座山都有,多數的Trail 都只是人走出來的小路,每條Trail都用不同的顏色表示,用油漆漆在樹幹上,一定要沿著標誌走,不然容易迷失;若迷失在2萬英畝的公園裡,想也不敢想,我決定跟著標誌走,跟著大家走,絕不冒險。

家長們也整裝待發。(圖:作者提供)

在紐約眾所周知的大熊山(Bear Mountain),只是 Harriman State Park 中很小的一部分,看到這,我就明白了,七星湖公園就在紐約市 邊上,離著長島 不遠,開車大概一個多小時的路程。看圖片,七星湖美著呢,秋天湖水共長天一色,加上秋天樹木七彩的倒影,肯定能拍到好的照片,我心裡有小聲歡呼,期盼周日是好天氣。

一字之差 採買鬧大笑話

童子軍中午要野炊,我家高中生負責採購食品,周一我們倆先去超市,按照清單一樣樣找,找到後對照重量,算出來該買的份數。Condensed tomato soup把我們難住了,滿滿的貨架各種番茄醬,我們集中注意力搜尋Condensed字樣,看花眼,還是沒找到,相信對當地孩子來說可能容易一點,我們是外來移民,不熟悉洋人的調料。後來我靈機一動,認真看清單寫著Soup,而貨架上都是Sauce,看英文僅僅看一個開頭差之千里,趕緊換到soup那排,再次搜尋,高中生眼睛真好用,一下子找到了。預習大功告成,打道回府。周六下午,我們去超市採買Ground Beef, Minute Rice, Condensed tomato soup和兩樣蔬菜,回家後把蔬菜整理摘淨,包裝好放進冰箱。再查看天氣預報是好天,安心準備童子軍的制服和餐具。

周日一早,陽光晴美,清晨的秋風還是有點寒意,童子軍穿著制服,裡面僅僅襯一個薄衫,我怕他們冷得發抖,孩子們卻精神抖擻。不愧是受過訓練的孩子們,童子軍準點集合,準點出發,沒有半點拖遝。因為事先已經做好分工,有的孩子背鍋,有的背爐灶,有的背水……大孩子背重,小孩子背輕,除此以外,每個孩子背自己的水、餐具和零食;疫情中,背包裡還有消毒水、口罩、手套……掂量一下,每個背包都不輕,童子軍們面帶喜色,毫不在乎這點份量。

途中奇遇 哈雷車隊吸睛

我們從長島出發,經過曼哈頓, 再過喬治華盛頓大橋,沿4號公路向西開10幾分鐘,然後取道17號公路向北行駛,在15A出口下高速路,就進入小鎮Sloatsburg的地界了。兩車道的路不算寬,高大的樹林被秋霜雕琢成五彩的屏風,一幅幅向我們展開,突然十幾輛嶄新的大型哈雷摩托車轟鳴著從對面駛來,每個騎士穿著黑色皮衣皮褲,戴各種樣式的頭盔,遮著整個臉,風馳電掣而去,酷酷的畫風,不僅震驚了少年人的心,大人也忍不住吹起口哨。據說這是鎮上的一景,我們運氣真好,剛到就欣賞到哈雷摩托車隊的雄風。

在公園入口停好車,童子軍集合,分成五個小隊出發,每個小隊有隊長清點人數,童子軍們個個躍躍欲試,迫不及待要衝進山裡,看著孩子們走遠的背影,家長也清點人數出發,原來兩隊路線不是接近,而是相反方向。有兩個家長脫隊自由行,我膽子小,跟著大部隊走。

臥虎藏龍 急行軍忘美景

家長走的路線叫Backpack Hike,一進山就是急行軍的速度,看得出,多數家長是健行高手,裝備到位,登山杖、太陽帽和手機裡的徒步軟體,樣樣齊備。踏著落葉、碎石,跨過溪流,攀爬高落差的岩石,我使勁跟上速度,顧不上看四周,身體開始出汗,後悔穿厚了。

「叮咚」,手機上傳來童子軍的圖片,家長們紛紛駐足,看他們那邊風景獨好,厚厚的落葉鋪滿寬闊的林中路,跟我們這邊逼仄的若隱若現的路不同,高科技讓我們輕易知己知彼,真是美事。

林中小路,初見秋天景象。(圖:作者提供)

我們繼續攀登,斜角五、六十度的山路,岩石光滑,必須手腳並用,才能安全攀升。Mike膝蓋不好,他索性跪下來,一點點挪,大家都耐心等待,請他不要著急,我們也趁機喘口氣。遇到平坦的路,大家談興起來,嘰嘰呱呱講個不停,忘記看黃色的標牌;路泥濘不堪,眼看要無路可走,始覺我們走偏了,幸好及時發現,原路退回,再跟著黃牌走。樹林裡有嘩嘩的溪水聲,我猜離著湖水越來越近吧。不知不覺已經是中午,手機裡傳來童子軍埋鍋造飯的圖片,我們也該歇歇了。拿出零食、水壺,午飯找個平坦的石頭坐下來吃喝,跟同伴有一搭無一搭地聊天,放下柴米油鹽,享受輕鬆,好像穿越回童年,自由自在地遠足,簡單快樂。

埋鍋造飯 童子軍展廚藝

照片傳來,孩子們已經開飯,看著熱騰騰的飯菜,讓我想起首次跟童子軍露營的第一餐。當時我是徹底的一個小白,心裡疑惑這麼些半大的孩子怎麼在野外鼓搗晚飯。我們家長這邊有烹調高手,生火做飯,美味已經飄蕩在帳篷中間。童子軍們還在樹林裡做活動,有的鋸木頭,有的學遞刀,有的學打繩結,有的學鑽木取火,天色漸漸暗下裡,還沒有動手做飯的跡象。我心裡暗暗著急,萬一天黑下來,在樹林裡摸黑做飯,那多不方便呐。家長放慢做飯的節奏,分頭去看看各隊的進展。

牛肉飯好了。(圖:作者提供)

待我轉一圈回來,天更暗了,童子軍們點煤氣爐,洗菜、切菜,主廚各個分工忙活起來,家長不允許插手,我命令自己回到家長們的灶台前,讓自己不要擔心。大概十幾分鐘後,我們準備開飯,遠看過去,童子軍桌上的燈光下聚著六七個少年,已經都埋頭吃起來了。一下子我就釋然了,孩子的潛能需要挖掘,而且巨大,這不就是讓他們參加童子軍的目的嗎?!從此我安心讓孩子接受童子軍訓練,放下擔心,相信他們會解決好冷暖饑寒,更會從中學會團隊合作。

午飯後,童子軍繼續徒步,背鍋的繼續背鍋,背水的就輕鬆了,在軍隊裡,執行命令第一,公平第二,沒人抱怨苦樂不均。食物被大家吃光,高中生後半程輕鬆,他事後告訴我,這叫先苦後甜。

湖光山色 分享健行見聞

下午的陽光更加明媚,我們在高處,看到更遠的山,和山下的湖泊。湖水像綠色的綢緞,微風吹過,整匹的緞面湧起波紋,在陽光下閃光。山上的樹葉有的金黃,有的紅中帶黃,輕盈盈地在微風裡蕩漾,微風過處,滿山都是落葉飄飄,大家興致更好,三三兩兩邊走邊聊。一個家長告訴我,他在紐約徒步健行20年,有兩次遇到熊,但是熊並不攻擊人,要點是人不要跑,不要發出挑釁的大聲音,我相信他說的有道理,人怕熊,熊也怕人,讓出三尺寬,各走各的路,動物和人並不是天敵。這位家長的分享讓我增長見識,可謂三人行必有我師焉。

我們隊伍裡有個滿頭白髮的老太太,行動敏捷,辨識路線精準,我亦步亦趨地跟她,想著我比她年輕,需要時可以扶一把,越走越證明我低估了她。她是個「白髮魔女」,當我疲累到不想說話時,她還滿面笑容,興致勃勃,為大家探路,我忍不住問,她爽快地告訴我已經67歲,有三個孩子,其中兩個兒子都曾經是童子軍,現在已經成年,他們夫妻在醫院工作時相識相愛,現在她比年輕時更加愛自己的丈夫,支援他服務童子軍,以他為自豪。

錯過湖景 相約明年看湖

我的敬佩油然而生,看著她的白髮是那麼美。Mike是這群家長裡個頭最高的,也最愛說話,他不嫌我英語有口音,很耐心跟我聊,他自報是消防員,太太是護士,疫情剛開始的春天,他和太太都堅守崗位,留孩子們在家照顧自己,我用生硬的英文說:" Thank you essential workers, appreciate you.”他聽了很高興,說他很自豪為社區服務,他出生在這,從來沒離開過,他的鄰居換了好幾撥,他一直住祖父當年的房子裡,真是土生土長的長島大頸人(Great Neck)。

一路走來,我們聊著就下山了,山口溪水彙聚一處,岩石參差錯落,形成一個小瀑布,看到水,我發覺一整天都沒走到湖邊。七星湖是七個湖泊組成的,我們在高處遠望,可是沒近水觀景。另外兩個脫隊的家長是健行高手,七個湖走了五個,分享照片,真是很美呢。明年我們再來,換個路線專門看湖。

紅葉掛在山口的小瀑布旁。(圖:作者提供)

童子軍陸續下山,我們趕緊加快腳步跟過去,經過一天的跋踄,在人群中看到自己的孩子,真有點重逢的喜悅。童子軍再次集結,分散回家之前,要做個總結。其中有兩個新童子軍,走到山間樹林,他們沒跟上大家,又沒跟著標記走,迷路了;當隊長發現時,馬上報告,童子軍領導命令大家原地待命,然後派有經驗的大童軍和隨行的家長去搜尋,半個小時後找到他們;相信有這次迷路的教訓,下次他們就知道要跟著隊伍,跟著標記走了。

煮飯大事 不似表面簡單

童子軍徒步時,是帶著任務的,每個人不同,高中生是做防火演習。他主廚燒飯時,通知輪到他做任務,他請一個小童軍幫忙看著鍋,自己去做防火演習,等他回來飯糊住鍋底,上面的米還沒熟,他們隊湊合著吃了中間半熟的牛肉飯。另一隊煮飯也有故事,他們把火力開到最大,水耗乾就加水,火燒沒了就換煤氣,結果心急吃不來熱豆腐,飯做出來是夾生的,也只好將就吃。做飯雖然看似簡單,但不是單看菜譜就能學會的,童子軍親自動手的經歷真實可貴,夾生飯能讓他們能明白——紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。

最後總結的是童子軍的領導,我們大家親切地叫他Doc,他已經70開外,腰板挺直,即使在最寒冷的深冬,帶著童子軍做任務,他也永遠站得筆直,跟職業軍人無兩,所以我想當然地覺得他是一個退伍軍人。Doc話不多,說一句是一句,不僅孩子們愛聽,家長們也愛聽,他從來不疾言令色,可是孩子們都一絲不苟照辦,服從遵從,每逢他一開口,我都要挺直立正,洗耳恭聽,這就是魅力吧。

腦科醫師 無私帶隊25年

Doc告訴童子軍,這些Hiking Trail都是由健行愛好者維護,維護工作包括重新油漆Trail標誌,搬開倒下的樹,如果樹木太大,要鋸開、搬走,留出路給人走,發現被蛀空將要倒的樹木,提前鋸倒、排除危險。聞聽此言,我心感動。古人說:前人栽樹後人乘涼,在這裡,志願者開路護路,大家受益,一顆奉獻社會的心,潛移默化中滋生。

聽我的朋友Christina介紹,Doc他本職工作是腦科醫生,看病做手術為病人服務數十年,除了這份人命關天的工作,他大把的時間貢獻給童子軍。我很震驚,一個醫生的時間是多麼寶貴,既要工作,又要不斷進修,每隔十年還有考試,他居然還有時間帶領童子軍!今年是他服務童子軍25周年,經過他允許,我這裡寫出他的全名:Dwight Rosenstein,謹以此文紀念他對童子軍無私地付出。跟我們一起徒步的「白髮魔女」就是他的太太Ruth。他們夫妻相濡以沫,真正白頭到老,是童子軍,也是童子軍家長的好榜樣。