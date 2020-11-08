徒步七星湖 隨童子軍踩山放飛

穿行林間，欣賞秋色。（圖：作者提供）

因為新冠肺炎疫情 ，整個春天和夏天，童子軍取消一切戶外活動。秋天開學以後，接到童子軍恢復活動的通知，孩子們心裡簡直熱血沸騰，好像憋著一股勁兒，終於找到一個機會可以撒歡兒、奔跑、攀登……盡情折騰一回。

因著疫情禁足，我們這些家長也在家憋壞了，積極要求隨童子軍活動，童軍團的領導體察民情——同意，要求家長和童子軍分開路線徒步，儘量保持社交距離，為了安全，家長們欣然接受。

預做功課 放棄冒險念頭

珍惜難得的出遊機會，避免僅僅跟著走一趟，看山是山，看湖是湖，我提前做功課。七星湖公園（Harriman State Park）是占地2萬英畝的紐約州立公園，園內有許多的Hiking Trail，幾乎每座山都有，多數的Trail 都只是人走出來的小路，每條Trail都用不同的顏色表示，用油漆漆在樹幹上，一定要沿著標誌走，不然容易迷失；若迷失在2萬英畝的公園裡，想也不敢想，我決定跟著標誌走，跟著大家走，絕不冒險。

家長們也整裝待發。（圖：作者提供）

在紐約眾所周知的大熊山（Bear Mountain），只是 Harriman State Park 中很小的一部分，看到這，我就明白了，七星湖公園就在紐約市 邊上，離著長島 不遠，開車大概一個多小時的路程。看圖片，七星湖美著呢，秋天湖水共長天一色，加上秋天樹木七彩的倒影，肯定能拍到好的照片，我心裡有小聲歡呼，期盼周日是好天氣。

一字之差 採買鬧大笑話

童子軍中午要野炊，我家高中生負責採購食品，周一我們倆先去超市，按照清單一樣樣找，找到後對照重量，算出來該買的份數。Condensed tomato soup把我們難住了，滿滿的貨架各種番茄醬，我們集中注意力搜尋Condensed字樣，看花眼，還是沒找到，相信對當地孩子來說可能容易一點，我們是外來移民，不熟悉洋人的調料。後來我靈機一動，認真看清單寫著Soup，而貨架上都是Sauce，看英文僅僅看一個開頭差之千里，趕緊換到soup那排，再次搜尋，高中生眼睛真好用，一下子找到了。預習大功告成，打道回府。周六下午，我們去超市採買Ground Beef, Minute Rice, Condensed tomato soup和兩樣蔬菜，回家後把蔬菜整理摘淨，包裝好放進冰箱。再查看天氣預報是好天，安心準備童子軍的制服和餐具。

周日一早，陽光晴美，清晨的秋風還是有點寒意，童子軍穿著制服，裡面僅僅襯一個薄衫，我怕他們冷得發抖，孩子們卻精神抖擻。不愧是受過訓練的孩子們，童子軍準點集合，準點出發，沒有半點拖遝。因為事先已經做好分工，有的孩子背鍋，有的背爐灶，有的背水……大孩子背重，小孩子背輕，除此以外，每個孩子背自己的水、餐具和零食；疫情中，背包裡還有消毒水、口罩、手套……掂量一下，每個背包都不輕，童子軍們面帶喜色，毫不在乎這點份量。

途中奇遇 哈雷車隊吸睛

我們從長島出發，經過曼哈頓， 再過喬治華盛頓大橋，沿4號公路向西開10幾分鐘，然後取道17號公路向北行駛，在15A出口下高速路，就進入小鎮Sloatsburg的地界了。兩車道的路不算寬，高大的樹林被秋霜雕琢成五彩的屏風，一幅幅向我們展開，突然十幾輛嶄新的大型哈雷摩托車轟鳴著從對面駛來，每個騎士穿著黑色皮衣皮褲，戴各種樣式的頭盔，遮著整個臉，風馳電掣而去，酷酷的畫風，不僅震驚了少年人的心，大人也忍不住吹起口哨。據說這是鎮上的一景，我們運氣真好，剛到就欣賞到哈雷摩托車隊的雄風。

在公園入口停好車，童子軍集合，分成五個小隊出發，每個小隊有隊長清點人數，童子軍們個個躍躍欲試，迫不及待要衝進山裡，看著孩子們走遠的背影，家長也清點人數出發，原來兩隊路線不是接近，而是相反方向。有兩個家長脫隊自由行，我膽子小，跟著大部隊走。

臥虎藏龍 急行軍忘美景

家長走的路線叫Backpack Hike，一進山就是急行軍的速度，看得出，多數家長是健行高手，裝備到位，登山杖、太陽帽和手機裡的徒步軟體，樣樣齊備。踏著落葉、碎石，跨過溪流，攀爬高落差的岩石，我使勁跟上速度，顧不上看四周，身體開始出汗，後悔穿厚了。

「叮咚」，手機上傳來童子軍的圖片，家長們紛紛駐足，看他們那邊風景獨好，厚厚的落葉鋪滿寬闊的林中路，跟我們這邊逼仄的若隱若現的路不同，高科技讓我們輕易知己知彼，真是美事。

林中小路，初見秋天景象。（圖：作者提供）

我們繼續攀登，斜角五、六十度的山路，岩石光滑，必須手腳並用，才能安全攀升。Mike膝蓋不好，他索性跪下來，一點點挪，大家都耐心等待，請他不要著急，我們也趁機喘口氣。遇到平坦的路，大家談興起來，嘰嘰呱呱講個不停，忘記看黃色的標牌；路泥濘不堪，眼看要無路可走，始覺我們走偏了，幸好及時發現，原路退回，再跟著黃牌走。樹林裡有嘩嘩的溪水聲，我猜離著湖水越來越近吧。不知不覺已經是中午，手機裡傳來童子軍埋鍋造飯的圖片，我們也該歇歇了。拿出零食、水壺，午飯找個平坦的石頭坐下來吃喝，跟同伴有一搭無一搭地聊天，放下柴米油鹽，享受輕鬆，好像穿越回童年，自由自在地遠足，簡單快樂。

埋鍋造飯 童子軍展廚藝

照片傳來，孩子們已經開飯，看著熱騰騰的飯菜，讓我想起首次跟童子軍露營的第一餐。當時我是徹底的一個小白，心裡疑惑這麼些半大的孩子怎麼在野外鼓搗晚飯。我們家長這邊有烹調高手，生火做飯，美味已經飄蕩在帳篷中間。童子軍們還在樹林裡做活動，有的鋸木頭，有的學遞刀，有的學打繩結，有的學鑽木取火，天色漸漸暗下裡，還沒有動手做飯的跡象。我心裡暗暗著急，萬一天黑下來，在樹林裡摸黑做飯，那多不方便呐。家長放慢做飯的節奏，分頭去看看各隊的進展。

牛肉飯好了。（圖：作者提供）

待我轉一圈回來，天更暗了，童子軍們點煤氣爐，洗菜、切菜，主廚各個分工忙活起來，家長不允許插手，我命令自己回到家長們的灶台前，讓自己不要擔心。大概十幾分鐘後，我們準備開飯，遠看過去，童子軍桌上的燈光下聚著六七個少年，已經都埋頭吃起來了。一下子我就釋然了，孩子的潛能需要挖掘，而且巨大，這不就是讓他們參加童子軍的目的嗎？!從此我安心讓孩子接受童子軍訓練，放下擔心，相信他們會解決好冷暖饑寒，更會從中學會團隊合作。

午飯後，童子軍繼續徒步，背鍋的繼續背鍋，背水的就輕鬆了，在軍隊裡，執行命令第一，公平第二，沒人抱怨苦樂不均。食物被大家吃光，高中生後半程輕鬆，他事後告訴我，這叫先苦後甜。

湖光山色 分享健行見聞

下午的陽光更加明媚，我們在高處，看到更遠的山，和山下的湖泊。湖水像綠色的綢緞，微風吹過，整匹的緞面湧起波紋，在陽光下閃光。山上的樹葉有的金黃，有的紅中帶黃，輕盈盈地在微風裡蕩漾，微風過處，滿山都是落葉飄飄，大家興致更好，三三兩兩邊走邊聊。一個家長告訴我，他在紐約徒步健行20年，有兩次遇到熊，但是熊並不攻擊人，要點是人不要跑，不要發出挑釁的大聲音，我相信他說的有道理，人怕熊，熊也怕人，讓出三尺寬，各走各的路，動物和人並不是天敵。這位家長的分享讓我增長見識，可謂三人行必有我師焉。

我們隊伍裡有個滿頭白髮的老太太，行動敏捷，辨識路線精準，我亦步亦趨地跟她，想著我比她年輕，需要時可以扶一把，越走越證明我低估了她。她是個「白髮魔女」，當我疲累到不想說話時，她還滿面笑容，興致勃勃，為大家探路，我忍不住問，她爽快地告訴我已經67歲，有三個孩子，其中兩個兒子都曾經是童子軍，現在已經成年，他們夫妻在醫院工作時相識相愛，現在她比年輕時更加愛自己的丈夫，支援他服務童子軍，以他為自豪。

錯過湖景 相約明年看湖

我的敬佩油然而生，看著她的白髮是那麼美。Mike是這群家長裡個頭最高的，也最愛說話，他不嫌我英語有口音，很耐心跟我聊，他自報是消防員，太太是護士，疫情剛開始的春天，他和太太都堅守崗位，留孩子們在家照顧自己，我用生硬的英文說：" Thank you essential workers, appreciate you.”他聽了很高興，說他很自豪為社區服務，他出生在這，從來沒離開過，他的鄰居換了好幾撥，他一直住祖父當年的房子裡，真是土生土長的長島大頸人（Great Neck)。

一路走來，我們聊著就下山了，山口溪水彙聚一處，岩石參差錯落，形成一個小瀑布，看到水，我發覺一整天都沒走到湖邊。七星湖是七個湖泊組成的，我們在高處遠望，可是沒近水觀景。另外兩個脫隊的家長是健行高手，七個湖走了五個，分享照片，真是很美呢。明年我們再來，換個路線專門看湖。

紅葉掛在山口的小瀑布旁。（圖：作者提供）

童子軍陸續下山，我們趕緊加快腳步跟過去，經過一天的跋踄，在人群中看到自己的孩子，真有點重逢的喜悅。童子軍再次集結，分散回家之前，要做個總結。其中有兩個新童子軍，走到山間樹林，他們沒跟上大家，又沒跟著標記走，迷路了；當隊長發現時，馬上報告，童子軍領導命令大家原地待命，然後派有經驗的大童軍和隨行的家長去搜尋，半個小時後找到他們；相信有這次迷路的教訓，下次他們就知道要跟著隊伍，跟著標記走了。

煮飯大事 不似表面簡單

童子軍徒步時，是帶著任務的，每個人不同，高中生是做防火演習。他主廚燒飯時，通知輪到他做任務，他請一個小童軍幫忙看著鍋，自己去做防火演習，等他回來飯糊住鍋底，上面的米還沒熟，他們隊湊合著吃了中間半熟的牛肉飯。另一隊煮飯也有故事，他們把火力開到最大，水耗乾就加水，火燒沒了就換煤氣，結果心急吃不來熱豆腐，飯做出來是夾生的，也只好將就吃。做飯雖然看似簡單，但不是單看菜譜就能學會的，童子軍親自動手的經歷真實可貴，夾生飯能讓他們能明白——紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。

最後總結的是童子軍的領導，我們大家親切地叫他Doc，他已經70開外，腰板挺直，即使在最寒冷的深冬，帶著童子軍做任務，他也永遠站得筆直，跟職業軍人無兩，所以我想當然地覺得他是一個退伍軍人。Doc話不多，說一句是一句，不僅孩子們愛聽，家長們也愛聽，他從來不疾言令色，可是孩子們都一絲不苟照辦，服從遵從，每逢他一開口，我都要挺直立正，洗耳恭聽，這就是魅力吧。

腦科醫師 無私帶隊25年

Doc告訴童子軍，這些Hiking Trail都是由健行愛好者維護，維護工作包括重新油漆Trail標誌，搬開倒下的樹，如果樹木太大，要鋸開、搬走，留出路給人走，發現被蛀空將要倒的樹木，提前鋸倒、排除危險。聞聽此言，我心感動。古人說：前人栽樹後人乘涼，在這裡，志願者開路護路，大家受益，一顆奉獻社會的心，潛移默化中滋生。

聽我的朋友Christina介紹，Doc他本職工作是腦科醫生，看病做手術為病人服務數十年，除了這份人命關天的工作，他大把的時間貢獻給童子軍。我很震驚，一個醫生的時間是多麼寶貴，既要工作，又要不斷進修，每隔十年還有考試，他居然還有時間帶領童子軍！今年是他服務童子軍25周年，經過他允許，我這裡寫出他的全名：Dwight Rosenstein，謹以此文紀念他對童子軍無私地付出。跟我們一起徒步的「白髮魔女」就是他的太太Ruth。他們夫妻相濡以沫，真正白頭到老，是童子軍，也是童子軍家長的好榜樣。