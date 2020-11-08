維州尋酒香 酒不醉人人自醉

新鮮優質啤酒。（圖：作者提供）

我的鄰居三年前張羅了兩次葡萄酒莊園一日遊。5月春光明媚，飲得春心蕩漾，那是一種你知、我知的微醉。10月金秋如畫，大自然濃妝豔抹，酒不醉人，人自醉。由此開始尋思，夏日驕陽似火下飲酒，又將是怎樣一種風情呢？

2019年如願以償，酒倒是喝了，不知為何當時沒有下文。今年一場新冠病毒打亂我們日常作息和出行計畫。身處當下艱難特殊時期，是否更應該多想想美好事物？生活不但要有詩歌和遠方，更要有當下之努力和情趣。隨即打開收藏的一瓶「收穫」，慢慢細品開來，憶起盛夏玫瑰和橘黃裡尋酒香，重拾美酒佳景中的豪言壯語。

日落小丘 詩情畫意

美國人對過生日很少馬虎，鄰居為慶祝滿40歲，一個重要人生里程碑，於是再次張羅，組織維州 酒莊一日遊。我趕緊響應並把95元的支票一併奉上。7月15日，一輛豪華加長轎車接上我們一行21人，沿著高速公路飛速駛往第一站——日落小丘葡萄園（Sunset Hills Vineyard）。

日落小丘的葡萄酒。（圖：作者提供）

酒莊位於維州勞登郡（Loudoun County），由一座帶著古老風格的愛米希（Amish，阿米什）農場穀倉改造而成，因此給酒莊提供了一種獨一無二的氛圍。站在酒莊二樓，抬眼望去，微風拂面，遠處是連綿起伏的山景。正逢骨董「老爺車」展銷會，一輛輛成色極佳的老式車整齊地排列在綠油油的草坪一端，車後是一排排葡萄藤和一個噴泉池塘。

骨董老爺車展示。（圖：作者提供）

伴著夏日陣陣徐風，輕托高腳酒杯，品上一口冰鎮甜酒，觀看日落美景，定當愜意無比。不僅令人想起鄧麗君唱的那首曾經家喻戶曉的經典《美酒加咖啡 》，「我只要喝一杯，想起了過去，又喝了第二杯……我要美酒加咖啡，一杯再一杯」。恍惚間讓人有種穿越時空的感覺，過足了一把經典懷舊癮。

釀酒師介紹他們生產的「馬賽克」（Mosaic）葡萄酒屢獲殊榮，是出自100％維吉尼亞州 葡萄。分別品嘗了兩款紅酒和白酒，另外兩款飯後甜酒，總共六種酒以後，一行人對他們的產品都點頭稱讚，個個都掏出錢來買上兩三瓶，心滿意足帶上車。

酒莊的「馬賽克」葡萄酒。（圖：作者提供） 細品六種酒。（圖：作者提供）

因慶祝鄰居生日也裝飾著氣球，大大的「40生日快樂」彩帶懸掛在車內，金光閃閃隨著車流飄動起舞。有一點低度酒精化學反應，車內歡聲笑語不斷，人到中年的我們，有那麼一點迷惑，感覺像過「六一兒童節」。誰說的「四十不惑」？

40歲生日彩飾。（圖：作者提供）

希爾斯堡 前衛高雅

十分鐘左右，就到了我們此行的第二站——希爾斯堡酒莊（Hillsborough Vineyard）。被藍嶺山麓環繞，身臨其境體驗獨特美麗的風光。人們常說「一方水土養一方人」，此地因「和風和土」之自然條件，釀造的葡萄酒大受歡迎。

希爾斯堡酒莊。（圖：作者提供）

我還聽到希爾斯堡酒莊一些有趣的故事。此酒莊多年來曾多次易手，因此酒莊和品酒室比一般的酒莊更顯成熟。喬治·威廉最初擁這片土地，他是我們第一任總統喬治華盛頓的親密童年夥伴，他們還相約在華盛頓故居弗農山莊住了一段時間。而現在的業主The Baki家族於2003年初完成了對房屋和品酒室的最後翻修，於2018年增加了啤酒廠。優質原料釀造的優質啤酒，濃重的藝術氛圍，巨幅前衛高雅的現代油畫，熱情好客的酒莊主人和服務員，讓遊客和酒客沉浸其中，流連忘返。

品酒室充滿藝術氛圍。（圖：作者提供）

其中另一位鄰居還提到，十幾年前就來到此地，與男友一見鍾情，遙想當年真希望自己的婚禮在此地舉行，後來陰差陽錯，沒能如願，一直是心頭一件憾事。今日舊地重遊，自己已經是三個孩子的母親，感嘆時光飛逝的同時也備感欣慰。

「天蒼蒼，野茫茫。風吹草低見牛羊。」站在藍天雲海下，頭頂紅色太陽傘，居高臨下俯視，只見排列整齊的葡萄藤浮現眼前。風吹草動，彷彿泛起綠色波瀾。徜徉在這般美妙的田園風光裡，讓人聯想到中國古人「日出而作，日入而息。鑿井而飲，耕田而食」。

雲海底下享受夏日時光。（圖：作者提供） 綠色波瀾中間是葡萄園。（圖：作者提供）

21世紀，在這片美麗的國土，我們憧憬，太陽出來，天亮了，就出去工作；太陽下山，天黑了，就回家休息。要豐衣足食，自己釀造或結伴播種。臨別時，我買了莊園出產的兩瓶酒，白的叫「耕耘」，紅的叫「收穫」。沉浸美好，歡歌笑語，品嘗紅白是成熟愉悅生活的一部分，這包含視野、高度和空曠。

重溫夏日激情，鮮花彩蝶，蜂蜜酒香，也是對未來寄予希望。