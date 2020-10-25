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1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

舊金山疫中遊 海濱熙攘、華埠清淡

立青
天下為公牌樓。
天下為公牌樓。

軟禁的日子太難過，真的被悶壞了，決定冒險看看，外頭的世界究竟有何變化？要出行，總要規畫一下，自己不再年輕，說走就走衝動的決定，對我而言是不負責任的表現。居家位於舊金山灣區，往南方去除了防疫還又防山火，再說，西邊的公園海濱都還沒有開放，若是走馬看花不接觸人群，應該說得過去，但想到沿路沒有廁所，問題就顯得嚴重了。最後決定北上探訪舊金山，當地的旅遊資源，還有幾分可以掌控。

海灣大橋步道 運動天堂

加了油門就衝向101公路，不多時已接近市區，選擇略偏遠，而接近海灣的「國王大道」，很快的就到了「AT&T棒球場」，這是打得不錯的「巨人隊」的主場，當日沒有球賽，否則就會堵車了。經過「海灣大橋」附近的步道，原是運動愛好者的天堂，五顏六色的運動服，騎車、跑步、滑板往來有如過江之鯽。附近多家海景餐廳和酒吧，都處於歇業狀態，真為他們擔心。到了「渡船大樓」這可是交通樞紐和觀光景點，尤其假日的農夫市場，貨物充實一應俱全，還有些平日買不到的珍品和奇物，如今，只有小貓兩三隻。

渡船碼頭大樓。
渡船碼頭大樓。

舊金山大學華埠分校。
舊金山大學華埠分校。

一過大樓就左轉上「華盛頓街」，直行經過「安拔克戴洛」商業大樓區和「泛美金字塔大樓」，就可以到達華埠「花園角地下停車場」，出電梯就是社區公園，可看見一到虹橋，跨過街道連通到「希爾頓酒店」的「中華文化中心」，當然也還在關閉之中。看到旁邊的「舊金山市立大學華埠分校」，新穎美觀的建築，能帶動社區的教育和文化，更能幫助華埠居民的自我提升。公園角落的一片石碑，是紀念當地文學家「史蒂芬生」，也許大家不熟悉，但是他的作品《金銀島》就聞名遐邇了。紀念「六四天安門事件」的民主女神石像的設立，不是太調和但總比沒有好。令人驚喜的事，公園的廁所居然是開放的！

華埠都板街 一片淒涼

走上「克來街」一個路口就是「都板街」，是華埠著名的商業街，平時遊人如織，今日的情景，哪裡是一片淒涼可以了得。南端有座古色古香的牌樓，寫著「天下為公」四個大字，對上周邊美國的功利主義社會，真有點諷刺。路邊有所百年「聖瑪麗天主教堂」，仍在活動。正對面有個小公園，裡面居然有座「國父孫中山先生」的立像，可見他在華人心中的地位。

國父紀念肖像。
國父紀念肖像。

中華總會館。
中華總會館。

到「沙加緬度街」左轉爬坡100公尺，再右轉上「司達克頓大街」，就可看見「中華總會館」是華僑第一所社團組職，正對面就是「國父紀念館」，原為國父親手所建立的「少年中國晨報」舊址，在90年代改建而成，是所有歷史文化價值的紀念性建築物。不遠處的「中央地鐵車站」，似乎永遠無法完工，拖了又拖，日前有站名徵名活動，我想「天長地久」是相當切題的選擇。

華埠蔬果市場 物美價廉

路的南端是個隧道，穿過去就是舊金山最熱鬧的「聯合廣場」，路的北端是華埠的食品蔬果市場區，三四個路段都是各種店舖攤販，供應各種生鮮蔬果和生猛海鮮。我則見獵心喜的挑了些燒臘、點心和物美價廉的水果，免於入寶山而空手回。回到停車場一陣飄香，原來一家越南牛肉粉餐廳」在室外擺桌營業，頓時天人交戰，面臨生死的抉擇和老婆的交代，為了滿足口腹之慾，毅然絕然的從容就義，點了碗「火車頭牛肉粉」，最後，連湯都沒有剩，那可是七、八個月來，最好吃的東西。

上了車直行左轉「百老匯大街」，再右轉「維乃斯大道」、左轉「藍拔」街，此時已可看見到「舊金山灣」的海水了。駛向海濱區前，將車先停在「藝術宮公園」，這是所美輪美奐的羅馬式庭園建築物，也是美國為了開通「巴拿馬運河」時的「世界博覽會」，所建的會場記念，雄偉巨柱和穹頂、藝術的雕刻，反映在廣闊的湖面，有幾隻天鵝遊蕩其間，還怪我魯莽的，破壞那幽靜的和諧。

仿古羅馬庭園建築。
仿古羅馬庭園建築。

藝術宮公園。
藝術宮公園。

車內置物 險成賊人目標

欣賞眼下美景之餘，回頭一看停車處有兩輛警車在查看我的車子，便前去一探究竟，原來是疫情期間，觀光區竊盜的生活無以為繼，鋌而走險見車就砸，拿了車內物件就跑，巡邏車發現我車裡大包小包，正是賊人的目標，請我駛離或妥善收藏。

避免節外生枝和樂極生悲，立刻驅車離開，穿越「普西地奧軍營」文創區，沿海濱遙望美麗的「金門大橋」，腦中響起《如你來到舊金山，別忘頭上戴朵鮮花》的歌聲，心裡想到我在離開，應該換首歌才對。的確是不管來了幾次舊金山，《總是會把心留下》，這就是舊金山迷人的地方。

舊金山 華埠 美國

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