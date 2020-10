大盆地紅木公園 家庭露營「祕密基地」

我家的帳篷。(圖皆為作者提供)

北加州 因為閃電造成多處山林大火,有名的大盆地紅木州立公園(Big Basin Redwoods State Park)也受到波及,我們全家都很感傷和遺憾。這個公園留有小孩成長的足跡,也有全家人十幾年一起露營的美好回憶。所幸許多千年紅杉雖經火吻,但仍堅韌地倖存下來。根據報導,火勢消退後,掉落的樹枝已在土地上長出新芽,重新開始新的生命周期。

最愛營地 傾倒巨木相伴

外子的工作在春夏特別忙,春假和暑假無法請長假和我及小孩到遠方長途旅行。三天二夜或四天三夜的露營就成了我家夏天的傳統活動,每年去兩、三次。因為每次天數不長,就選擇不需開車往返太久的地方,北加 州的州立或國家公園通常是我們最好的選擇,去了十幾個山林海畔,大盆地紅木州立公園成了我們家的最愛。從2004年開始,每隔一、兩年會去一次,而且風雨無阻。

第一州立公園紀念木碑。

大盆地紅木州立公園是加州第一個州立公園,成立於1902年,位於北加州聖塔克魯茲市(Santa Cruz),是北加州很受歡迎的森林公園。從我住的戴維斯市(Davis)開車過去大約三小時。我們通常在早上九點出發,兩個多小時後,恰好路過矽谷華人餐廳鼎盛的地區,先去大快朵頤一番,再開車上山。離開880號高速公路之後,是大約一個小時蜿蜒的35號和236號山路。山路兩旁是綿延不斷的蔥鬱樹林,映照在車窗上,斑斑樹影,縱橫交錯,一路行過,如同看到幾百幅不同的畫作。

到達營地後,開始將出發前外子花了個把鐘頭排放整齊的用品,一一從車上卸下。小孩從小就和我們一起搭營帳,整理睡舖,分工合作。拔營時,通常姊弟負責清理寢具、氣墊、睡袋、被褥都褶疊整齊放回袋子裡。他們小時候,全家人一個大營帳,後來變成三個小營帳。營地是早在半年前就先預訂好了,大盆地紅木公園是熱門的營區,在開放預訂後,很快就額滿,我盡量在開放那天凌晨零時就上網訂位(訂位網站:https://www.reservecalifornia.com/CaliforniaWebHome/)。10幾年下來,HuckleBerry 68號是我們全家最喜歡的營地。它除了鄰近衛浴設備,最吸引我們的是有一根倒下的巨大樹幹,可以爬上爬下,走平衡木,還可以躺在樹幹上小憩或是讀書。

善用鐵櫃 防浣熊偷食物

外子一向都是早睡早起,外出露營也不例外。不知道他何時起床,等我們被鳥叫聲和松鼠跑來跑來跑去的窸窸窣窣聲吵醒時,他早已把我們的早餐準備好了。要喝茶、咖啡、熱可可,或是烤麵包加荷包蛋、炒蛋 、煎培根、花生醬果醬都有。早晨的空氣冷冽清新,忍不住要大口呼吸自然馨香的樹林味道,希望氤氳繚繞的芬多精灌滿自己的肺腑,還能帶回城市慢慢享用。

露水掛在營帳四周的小樹上,晶瑩剔透,欲滴還留。營地環繞在高聳濃密的樹林間,幾方小小的藍天,是大自然的天窗。晨曦透過天窗反射在樹上,使得頂端樹葉呈現金黃色,和其他綠色樹葉輝映成趣。我們娘兒仨在穿過樹梢的晨光中享用早餐時,外子就把健行用的水、乾糧、午餐、登山杖、急救包等等分裝到每個人的背包裡。小孩小時,負重輕,中學後,逐漸增加他們的負重。

樹林裡有很多動物,我們最常見的是在營地四周跑來跑去的松鼠、小浣熊,還有從座椅下的土地裡冒出來的土撥鼠。松鼠和小浣熊聰明又敏捷,會趁我們不注意時,躍上餐桌,以迅雷不及掩耳的速度,把麵包刁走。晚上一定要把帶去裝食物的冰櫃或盒子放到營地的鐵製儲櫃裡。這裡沒有熊,但是小浣熊力氣不小,會打開冰櫃。

營地客滿 步道 少見遊客

公園內到處都是直入雲霄、加州特有的紅杉。很多大樹的樹幹有50呎寬、300呎高,生成年代已有1000至2500年,最有名的是已有2000年的父親之樹(Father of the Forest)和母親之樹(Mother of the Forest)。公園內有超過80英里的步道,步道難度分三級,老少咸宜。十幾年來我們從適合小孩健走的悠閒步道走到來回六、七小時的深山幽谷。

步道上的加州紅杉。

每次去露營時,100多個營地都客滿,但是走在山中步道卻難得見到其他遊客。最常聽到的就是樹林裡偶而飛過的鳥叫聲,腳下踩的沙沙的樹葉聲。有很多大樹的底部,以前的山火燒空成焦黑的樹洞,裡面的空間,可以讓小孩跑進跑出玩一下捉迷藏。步道上突然冒出的黃澄澄蠕軟的香蕉蟲(蛞蝓),是我們去健行很期待的事。每次見到,大夥兒都會蹲在地上,觀看半天。一路上還有不少橫躺豎臥的巨大古樹,或成為跨越溪流的天然木橋,或橫亙在頂,我們得彎腰而過。如果能看到斷樹的剖面,最有興趣的是數年輪,猜測樹齡。

有些地方,終年向陰,樹幹或是木頭圍欄上,布滿厚厚的青苔,每次路過都會想到「苔痕上階綠,草色入簾青」的景象。步道曲徑通幽處的山澗瀑布,正是我們小憩之時。掬一把沁涼的溪水撲在臉上,緩和了健走的暑熱。順著瀑布的淙淙水聲往上走,遮天蔽日的樹林,變成藍天下矮灌木覆蓋的景觀,還有許多野花。到達上頂,遠眺附近山丘,迎著微涼的山風,享受一覽眾山小的快意。

夜燃營火 家庭溫馨時光

小孩小時,我們跟在他們後面慢慢走。他們走的不耐煩了,我們就承諾他們,走完全程後去公園訪客中心販賣部吃冰淇淋,後來健走完去吃冰淇淋也成了我們的例行行程。他們中學以後,開始健步如飛,我和外子已經跟不上了,得用walkie talkie無線電對講機來聯絡。他們曾經取笑說,如果我和外子能超前他們,他們請我們吃冰淇淋,真是十年風水輪流轉。很可惜那個古樸的木造訪客中心在大火中燒毀。

晚上的營火是全家人多年的慣例。營火的木柴有時是買自公園管理處,有時是修整自家院子大樹上留下的。雖有過一、兩次晚上暑熱難消,公園禁止營火,但大多時候,晩上氣溫下降適合烤火。圍著火盆烤火,吃烤棉花糖和餅乾夾棉花糖(S'more)是小孩很期待的事。烤棉花糖有些竅門,火候不對,焦味不夠或過焦都不行,只有微焦才好吃。孩子小時候,吃過癮了糖後,體力也差不多了,先入營睡覺。我和外子二人在火盆邊聊天。平日忙於工作和家務,難得有這樣的空閒時光。

小孩長大,烤棉花糖技術青出於藍,也有體力與我們長聊。盆裡閃爍跳躍的火花,木柴劈劈啪啪的爆裂聲,還有夜晚的蟲鳴,天上繁星點點,家人環繞一起,如此美麗的夜晚,我總是陶醉在這樣的情境中,直到所有的木柴燒盡,寒氣襲來才進篷歇息。

雨中露營 別有一番樂趣

雨中的Huckleberry 68 號營地。

有一年春假去,事先已知會有陣雨,但遊興不減,備妥雨具,依然前往。幸運地直到拔營前一晚,我們進篷就寢後,陣雨才來。帳篷的材質佳,滴水不漏,在暖暖的睡袋裡,聽淅淅瀝瀝的雨聲打在帳篷上,想到宋朝蔣捷的虞美人:「少年聽雨歌樓上,紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中,江闊雲低斷雁叫西風。而今聽雨僧廬下,鬢已星星也。悲歡離合總無情,一任階前點滴到天明」。寫盡人生不同階段的心境轉變與感慨。當時自己雖然也在異國他鄉漂泊20多年,但是也許年齡不到,也許對人生體會還不如蔣捷深刻,自己中年聽雨帳篷內有的只是山野情趣的詩意。第二天早上雨勢漸大,在泥濘的營地上拔營的狼狽過程,留下日後全家津津樂道的話題。

女兒大學畢業後去美東念研究所,去年暑假返加州度假兩周,返家前說特別想念加州的森林和露營。全家人的首選又是大盆地紅木公園,幸運地臨時訂到在非周末時段我們喜愛的68號營地。時光飛逝,15年前第一次去在彎曲山路上,坐在後座又是暈車又是想吐的小孩,已在前座氣定神閒的掌握方向盤。窗外依舊是15年前的蔥鬱樹林和挺拔紅杉。兒女離巢遠揚,難得相聚,但是大盆地紅木公園的景致和回憶在我們心中歷久彌新。相信造物主的神奇妙工,讓大自然在摧毀與重生的輪迴中生生不息。