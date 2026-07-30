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豐田遇雙重逆風 上半年產量、銷量兩年來首見雙降 全年獲利恐下滑

編譯季晶晶／綜合外電
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中國需求疲弱與中東局勢動盪，拖累豐田今年上半年全球產量與銷量雙雙下滑。（路透）
中國需求疲弱與中東局勢動盪，拖累豐田今年上半年全球產量與銷量雙雙下滑。（路透）

全球最大汽車製造商豐田汽車周四公布最新銷售數據，受中東地緣政治動盪與中國市場銷售低迷的雙重打擊，今年上半年全球產量與銷量雙雙下滑，為兩年來首見。北美與日本市場需求強勁，但仍不足以抵銷中國市場的跌幅。

豐田與Lexus品牌今年1至6月全球銷量年減2.9%，降至略高於500萬輛，主要是中國銷量大減17.1%拖累；全球產量也年減1.2%至不到490萬輛。

單看6月，豐田與Lexus全球銷量微增0.1%至86萬8454輛，產量成長2.9%至87萬9321輛。不過，若納入子公司大發汽車，整個集團6月全球銷量年減1.1%至92萬6688輛，連續第五個月下滑。產量則增加2.2%至98萬4408輛。

北美市場的油電混合車等車款需求維持強勁，日本銷售也有所成長，但中國市場面臨比亞迪等電動車業者激烈競爭，豐田與Lexus的6月銷量年減27%，中東銷量也減少24%。

美國、沙烏地阿拉伯與伊朗之間的衝突已延續數月，推升油價與原物料成本，並干擾供應鏈和運輸路線。豐田每年約向中東出口50萬至60萬輛汽車，估計略低於一半的出口量可能受影響。

展望未來，豐田預估，截至2027年3月底止的會計年度，營業利益將降至3兆日圓（約184億美元），低於分析師預期，也不如上年度的3.8兆日圓，主要反映供應鏈受阻與原物料成本上升。

精華 FAQ

  • 主要受到中國市場銷售低迷，以及中東地緣政治動盪的雙重打擊，雖然北美與日本需求仍強，但不足以抵銷整體下滑，導致雙雙轉弱。

  • 1至6月豐田與Lexus在中國銷量年減17.1%，6月單月也大減27%，顯示面對比亞迪等電動車競爭時，市場壓力明顯升高。

  • 豐田預估截至2027年3月底的會計年度營業利益僅3兆日圓，低於上年度3.8兆日圓與市場預期，主因是供應鏈受阻、原物料成本上升及中東出口可能受影響。

日本 豐田 比亞迪

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