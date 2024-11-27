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要求供應商降價10% 比亞迪：議價是汽車行業慣例

記者林宸誼／即時報導
比亞迪要求供應商所供貨產品自2025年起降價10%。圖為比亞迪電動車。路透
比亞迪要求供應商所供貨產品自2025年起降價10%。圖為比亞迪電動車。路透

網傳一封有關比亞迪乘用車要求供應商降價的郵件稱，2025年市場競爭將更加激烈，進入「大決戰」「淘汰賽」。為增強公司競爭力，要求供應商所供貨產品自2025年起降價10%。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛發文回應稱，「與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。」

澎派新聞報導，一封有關比亞迪乘用車要求供應商降價的郵件，26日在網路上廣泛流傳。郵件標題為「2025年比亞迪乘用車降本要求」，落款是比亞迪集團執行副總裁、乘用車首席營運官何志奇。

網傳郵件提到，比亞迪汽車銷量不斷突破，預計全年將突破420萬輛銷量大關，得益於技術創新、規模化優勢和低成本供應鏈。2025年市場競爭將更加激烈，進入「大決戰」「淘汰賽」。為增強比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此比亞迪對供應商所供貨產品提出要求：從2025年1月1日起降價10%。

信件中還寫道，「請您和團隊務必認真對待、切實挖掘降本空間、積極推動要求達成，儘快對接比亞迪資源開發團隊，在12月15日前通過SRM系統將降後價格報給我司。」

當天網路上還流傳著另一封疑似供應商回應給比亞迪的郵件。郵件稱，比亞迪要求供應商2025年起進一步降本10%的通知已收到，但表示「強烈不滿和嚴正抗議」，並呼籲比亞迪作為行業龍頭，應立足於長期發展的全域高度，停止以無底線的壓榨模式獲取短期利益，而是應當推動供應鏈良性發展，共建公平、可持續的合作環境。

某汽車零部件供應商表示，供應鏈中零部件定期降價是行業慣例，由於車企處於強勢一方，供應鏈企業基本都會遵循。但在近年來行業競爭加劇、價格戰肆虐的情況下，供應鏈企業嚴重承壓，有部分車企並不會要求供應鏈企業降價，而是會努力為其保留一定的利潤空間。

官方數據顯示，比亞迪10月新能源汽車銷量首次突破50萬輛，為50.27萬輛，創歷史新高；今年前10月，比亞迪新能源汽車銷量為325.05萬輛，年增36.49%。

財報顯示，比亞迪第三季營收2011億（人民幣，下同），年增24%；淨利潤116億，年增11%。今年前9月，比亞迪營收5022億，年增18%；淨利潤252億，年增18%。

比亞迪 供應鏈 利潤

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