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歐盟對中國電動車最高徵收45%關稅生效 面臨北京報復風險

編譯葉亭均／綜合外電
歐盟公告對進口自中國的電動車加徵關稅。圖為比亞迪電動車。(美聯社)
歐盟公告對進口自中國的電動車加徵關稅。圖為比亞迪電動車。(美聯社)

歐盟已決定對中國製造的電動車加徵關稅，稅率最高可達45%，這會導致全球兩大出口經濟體之間貿易緊張關係加劇，並引來北京當局的報復。

歐盟執委會在啟動反補貼調查一年多之後，決定在歐盟現行的10%的標準汽車進口關稅基礎上，額外對中國電動車徵收關稅，加徵幅度從特斯拉的7.8%、到中國上汽集團的35.3%不等。

歐盟周二晚間在歐盟官方公報上公布上述關稅規定，並從周三開始對從中國進口的電動車徵收更高關稅。此前雙方已歷經數月的談判，中國威脅進行報復，汽車產業則呼籲避免緊張情勢升級。

歐洲的電動車關稅令中國車廠遇挫。中國電動車業者實際上已被排除在美國之外，因為美國今年把對中國電動車的關稅提高了三倍，稅率超過100%，理由是「大量」政府補貼和出口去年飆升70%。

歐盟執委會表示，有必要加徵關稅抵制不公平補貼，包括優惠融資、補助金，以及低於市價的土地、電池和原物料。

歐盟表示，中國每年300萬輛電動汽車的剩餘產能是歐盟市場規模的兩倍。在美國和加拿大徵收100%關稅的情況下，歐洲成為這些電動車最明顯的出路。

中國商務部周三回應，中方對於這樣的調查終裁結果不認同、不接受，並表示目前雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望盡快達成雙方都可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

即使在關稅生效之後，歐盟與中國仍將繼續進行談判，尋求替代解決方案。迄今的僵局導致雙方針鋒相對、對抗升級的風險上升。歐盟與中國的2023年雙邊商品貿易額達7390億歐元（7990億美元）。

中國政府今年對歐盟進口的白蘭地、乳製品和豬肉產品發起調查，顯然是為了報復；中國也在世貿組織 （WTO）對歐盟的臨時措施提出申訴。

歐洲車廠正努力應付陸廠大量湧入的低成本電動車。歐盟執委會估計，中國品牌在歐盟的市占率已從2019年的不到1%上升到8%，2025年可能達到15%。執委會表示，中國電動車的價格通常比歐盟製造的電動汽車低20%。

不過，歐盟成員國對電動車關稅的看法並不一致。歐盟最大經濟體、也是汽車生產大國的德國在本月一次投票中反對加徵關稅。這次投票有10個歐盟成員國支持加徵關稅，5國反對，12國棄權。

德國經濟部周二表示，柏林支持歐盟正在與中國進行的談判，並希望透過外交途徑緩解貿易緊張局勢，同時保護歐盟產業。德國的汽車製造商則嚴厲批評歐盟的措施，擔心自身受中國的報復措施衝擊。

歐盟 關稅 電動車

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