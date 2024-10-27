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賣不動了？保時捷中國傳6折促銷 今年銷量跌近3成

中國新聞組／即時報導
保時捷近兩年在中國的銷售明顯衰退。圖為今年4月在北京車展上，保時捷所展示的電動車Macan Turbo。（路透）
保時捷近兩年在中國的銷售明顯衰退。圖為今年4月在北京車展上，保時捷所展示的電動車Macan Turbo。（路透）

西方豪車在中國市場已經賣不動了？據上海澎湃新聞報導，有消息稱，深圳經銷商對保時捷Macan車型大幅降價，其中2024款Macan 2.0T的「裸車」報價最低可只要35.8萬元人民幣（約5萬美元），但這款車型的廠商指導價為57.80萬元人民幣，相當於打了6折。

報導稱，「保時捷售價跌破40萬」的話題，近日也衝上了中國的網路熱搜。

澎湃新聞記者以消費者身分聯繫深圳和廣東多家保時捷4S店，相關工作人員表示店內該車型並沒有類似促銷，還有工作人員稱，從來沒有聽說過這麼低的售價。

據門店報價，Macan裸車價均高於40萬元人民幣（約5.6萬美元），折扣力度約略高於7折。落地價基本都在60萬元人民幣（約8.4萬美元）左右，最低報價也要50幾萬元人民幣。

澎湃新聞指出，「裸車價」是指車輛本身的價格，不包括任何其他費用，是汽車經銷商單純針對汽車這個商品本身制定的價格，一般是在官方指導價的基礎之上進行小幅調整。

「落地價」則指購買汽車後到真正可以上路行駛所花費的所有費用，包括裸車價、車輛購置稅、保險費、上牌費等。不少汽車經銷商為吸引消費者，會刻意將裸車價設置得較低，但會要求消費者在店內購買保險、選擇時間更長的車貸方案、加裝高價配件等。

有汽車經銷商告訴澎湃新聞，該促銷更可能是噱頭，「雖然Macan因為是保時捷的低價車型，總被開玩笑說不是保時捷，但是廠商對於品牌一定會有嚴格的控價制度，35.8萬元（人民幣）的裸車價，落地價如果不讓你做金融、加裝，基本是不太可能的。」

但報導也指出，今年上半年，保時捷中國部分地區的經銷商確實對入門車型Macan和純電動轎跑Taycan實施了大幅度降價促銷活動，最優惠的價格可以達到7折，不少門店的Macan車型裸車價最低降至45萬元人民幣左右。

報導稱，官方數據顯示，今年前三季，保時捷全球累計交付量為22.6萬輛，較去年同期衰退7%。其中，中國市場的下滑最為劇烈。今年1至9月，保時捷在中國市場交付量約4.33萬輛，衰退幅度達29%。

去年，中國也是保時捷全球唯一銷售下滑的單一市場，降幅達15%。同時，2023年，北美地區已取代中國成為保時捷最大單一市場。

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