加拿大對中國電動車加徵關稅 加國企業可申請減免

加拿大日前宣布對中國電動汽車及進口鋼鋁製品加徵附加稅後，當地時間18日宣布啟動一項程序，允許加國企業對於從中國進口電動汽車、鋼鋁製品等加徵的關稅申請減免，自中國進口的「關鍵製造業」產品所加徵附加稅未來也可申請減免。示意圖，（新華社）

加拿大 日前宣布對中國電動汽車及進口鋼鋁製品加徵附加稅後，當地時間18日宣布啟動一項程序，允許加國企業對於從中國進口電動汽車、鋼鋁製品等加徵的關稅 申請減免，自中國進口的「關鍵製造業」產品所加徵附加稅未來也可申請減免。

陸媒中新社19日引述加國財政部消息報導，提供相關減免政策是考慮到加拿大工業在及時調整供應鏈 方面可能面臨挑戰。加國官方正在確保加拿大工人和企業不會因為對中國產品加徵關稅而承受「不必要的負擔」。

加國政府表示，附加稅減免需適用於「有說服力」的情況，包括：作為投入品的商品或替代品無法在加拿大國內採購，或無法從中國之外的來源進行合理採購；今年8月26日之前有合約要求，加國企業須在特定時間內為產品或項目採購中國投入品；其他可能對加拿大經濟產生重大不利影響的特殊情形。

加拿大政府強調，對於擬以同樣狀態轉售到美國的貨物將不予減免關稅。加國官方同時將考慮適當的減免期限，在大多數情況下將視供應鏈調整的情況提供過渡性減免。

加拿大政府此前公告，對自中國進口電動汽車加徵100%附加稅於10月1日正式生效，還將於10月22日對部分自中國進口鋼鋁製品加徵25%附加稅。