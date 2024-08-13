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全球7月EV銷量年增21%：歐洲需求下滑、中國繳出今年最強成長

編譯季晶晶／綜合外電
全球7月純電車和插電式混合動力車的銷量較去年同期大增21%，主要是中國市場繳出今年來最強勁的成長表現。（路透）
全球7月純電車和插電式混合動力車的銷量較去年同期大增21%，主要是中國市場繳出今年來最強勁的成長表現。（路透）

市場調研究公司Rho Motion周一表示，全球7月純電車和插電式混合動力車的銷量較去年同期增加21%，雖然歐洲市場需求下滑，但中國繳出了今年來最強勁的成長。

根據Rho Motion數據經理Charles Lester，歐盟對中製進口電動車課徵臨時關稅，衝擊最大的預計是中企上汽集團旗下的MG品牌，上汽面臨的稅率是37.6%。關稅對特斯拉比亞迪的影響應該較小，因為特斯拉能在柏林廠生產，而比亞迪的歐洲業務規模仍小。

數據顯示，全球7月售出的電動車，包括純電動車和插電式混合動力車，共135萬輛，其中88萬輛在中國，那裡的年比增幅是31%。2024年的前面7個月，中國的插電式混合動力車銷量較一年前激增70%。 同期，比亞迪純電動車和插電式混合動力車的全球銷量分別增長了13%和44%。

在歐洲，7月銷量減少7.8%，但止於7月今年前七個月的銷售與2023年差不多。

至於美國和加拿大的7月電動車銷量成長7.1%。

Lester說：「比亞迪該月插電式混合動力車銷售又再創新高，是重要的貢獻，他們有很多車可賣。」增程版和有車載發電機的電池混合動力車也賣得很好。

電動車 比亞迪 特斯拉

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