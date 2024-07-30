日本與中國市場太慘 Toyota今年上半銷量與產量都減少

豐田汽車（Toyota）今年上半年全球銷量與產量均減少。 （美聯社）

豐田 汽車（Toyota ）今年上半年的全球銷售與產量都減少，因為在日本 國內與中國的銷售大幅衰退抵銷了北美油電混合車熱銷的成績。

豐田今（30）日表示，包括子公司大發汽車（Daihatsu）、日野汽車（Hino）在內，豐田集團的全球產量在今年首六個月年減9.8%至大約500萬輛，全球銷售年減4.7%至520萬輛。

今年上半，儘管豐田在北美地區的油電混合車銷售大幅成長57.2%至創紀錄的47.3萬輛，但因為在日本銷量銳減22.3%、在中國的銷量也減少10.8%，使得全球市場整體銷量減少。在這兩個市場銷售嚴重受挫，主要是因為Prius和其他車款的大規模召回，加上中國比亞迪等電動車廠的競爭加劇。

豐田目前還要處理自去年12月起關聯企業陸續爆出多件弊端的善後事宜；6月時豐田自己也出事。最後揭發出來的弊案是，多款車輛沒有妥善完成碰撞安全測試。這家全球最大的汽車公司因此被迫暫時停止多個車款的出貨。

6月單月，Toyota全球銷售連續第五個月走低，減幅5.8%，銷量降至912,971輛。

豐田會長（董事長）豐田章男的支持度今年連續第二年跌到新低點。上個月豐田股東會時，一群維權股東發聲表達對他的領導感到擔憂，不滿公司的電動車策略猶豫不前，如今落後於比亞迪和特斯拉。

豐田周一在公司社群網站上放出豐田章男的訪談podcast。豐田章男說，如果他的支持度繼續下滑，明年他將不會再當選董事，他對Toyota Times說，「在豐田的歷史上，沒有董事的支持度降到這麼低的水準過」。

遵循日本政府力推的政策，豐田和金融夥伴、主要股東，已經在降低交叉持股的情況。5月時豐田宣布了1兆日圓的庫藏股計畫，最近公告第一波將從一些主要銀行和保險業者買回自家股票，金額估計最高可達8,068億日圓（52億美元）。