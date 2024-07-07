比亞迪泰國廠啟動 中媒：熱銷車款下訂後1個月才能取車

中國新能源汽車巨頭比亞迪持續拓展東南亞市場，4日在泰國正式設立其在東南亞的首個電動汽車工廠。曼谷最大的比亞迪門市銷售稱，該店每月銷售數據約在200輛左右，其中最熱門車款，消費者現在下訂後需等待一個月才能取車。（取材自界面新聞）

中國新能源汽車巨頭比亞迪持續拓展東南亞 市場，4日在泰國 正式設立其在東南亞的首個電動汽車工廠。中媒指出，泰國最暢銷的4款純電動車 型中，比亞迪的3款車型皆榜上有名。一家曼谷最大的比亞迪門市的銷售表示，該店每個月的銷售數據約在200輛左右，而最熱門車款，消費者現在下訂後需要等待一個月才能取車。

界面新聞指出，泰國車市過去以來一直是以日本汽車品牌為主導，不過，隨新能源汽車的滲透率正在快速走升，加上相關貢獻主要來自中國汽車品牌，因此除了比亞迪進入當地市場，還有包括哪吒、埃安、小鵬等中國新能源品牌亦進入當地市場。

此前，比亞迪一直都是透過整車出口的形式在泰國賣車，如今，比亞迪4日在泰國羅勇府舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線出廠儀式，開啟了本地化生產，這也代表著比亞迪開啟全球化新篇章，出海戰略再次提速。

而比亞迪泰國工廠從開工到投產僅經歷16個月而已，年產能達約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠，比亞迪也成為全球首家達成第800萬輛新能源汽車下線出廠的車企。

在此同時，報導稱，比亞迪在泰國的知名度正在以「肉眼」可見的速度提升。從泰國首都曼谷蘇凡納布機場入境，外國旅客便能在入境處廣告看板上看到一輛比亞迪ATTO 3。而從機場至曼谷市中心的沿途高速路旁，比亞迪的立式廣告看板數量遠遠超過豐田和本田。

據Autolife公布的泰國汽車銷售最新數據，泰國純電動車去年累計銷量超過7.63萬輛，較2022年上升6.66萬輛。今年前5個月，銷量年增32.1%至3.19萬輛，最新滲透率為13%。

自2022年8月進入泰國市場，比亞迪共在當地銷售3款純電動車，分別為ATTO 3（元PLUS）、DOLPHIN（海豚）、SEAL（海豹）。銷售數據顯示，今年1至5月，比亞迪在泰國累計上牌量達1.29萬輛，占當地純電動車市場的40.5%。值得注意的是，泰國最暢銷的4款純電動車型中，比亞迪的3款車都榜上有名。

一家位於曼谷市區的比亞迪門市店員表示，該店為曼谷最大的比亞迪銷售門市，每個月的銷售數據約200輛。他還稱，該店目前銷售最好的車型是ATTO 3，現貨已經賣完，現在下訂後需要等待一個月的時間才能取車。

此外，分析指出，泰國民眾認為比亞迪知名度高於其他中國車企品牌，這與比亞迪在當地的廣告投入、通路拓展有關。比亞迪與泰國當地汽車仲介公司Rever Automotive合作，在泰國已開出155家門市。